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СМИ рассказали об учительнице, раненной в Полтаве из арбалета
СМИ рассказали об учительнице, раненной в Полтаве из арбалета - РИА Новости, 09.09.2021
СМИ рассказали об учительнице, раненной в Полтаве из арбалета
Девушка, которая ранила двух учителей в школе в украинской Полтаве, попала одной из них стрелой в спину, но преподаватель продолжила вести урок, чтобы не пугать РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T16:13
2021-09-09T16:13
в мире
украина
полтава
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КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Девушка, которая ранила двух учителей в школе в украинской Полтаве, попала одной из них стрелой в спину, но преподаватель продолжила вести урок, чтобы не пугать детей, сообщает харьковское интернет-издание Newsroom в четверг.В понедельник пресс-служба Нацполиции Украины сообщила, что девушка ранила из арбалета двух учителей на территории школы в Полтаве, ее задержали. Полиция возбудила уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы. В среду Киевский районный суд Полтавы арестовал девушку на два месяца."Девушка поднялась на второй этаж, заглянула в несколько классов, а затем выстрелила в учительницу украинского языка и литературы, а также зарубежной литературы. Стрела попала в спину женщины, но та продолжила вести занятия, чтобы не пугать детей", - говорится в сообщении.По данным издания, завуч школы пришла на шум и попыталась остановить злоумышленницу. Тогда девушка перезарядила арбалет и выстрелила в завуча, попав ей в руку. После этого ученик девятого класса забрал у девушки арбалет.Ранее интернет-издание "Полтавская волна" сообщило, что злоумышленница планировала еще ряд нападений, информация об этом содержится в ее дневнике. Кроме того, украинские правоохранители обнаружили в телефоне девушки фотографии расчлененных животных, а в ее комнате - изуродованное фото отца.
https://ria.ru/20210908/napadeniya-1749217552.html
https://ria.ru/20210907/arbalet-1749040255.html
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в мире, украина, полтава
16:13 09.09.2021
 
СМИ рассказали об учительнице, раненной в Полтаве из арбалета

Newsroom: стрелявшая из арбалета в Полтаве ранила учительницу, но та продолжила урок

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Девушка, которая ранила двух учителей в школе в украинской Полтаве, попала одной из них стрелой в спину, но преподаватель продолжила вести урок, чтобы не пугать детей, сообщает харьковское интернет-издание Newsroom в четверг.
В понедельник пресс-служба Нацполиции Украины сообщила, что девушка ранила из арбалета двух учителей на территории школы в Полтаве, ее задержали. Полиция возбудила уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы. В среду Киевский районный суд Полтавы арестовал девушку на два месяца.
Сотрудники полиции Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 16:45
СМИ: ранившая учителей в Полтаве девушка планировала другие нападения
"Девушка поднялась на второй этаж, заглянула в несколько классов, а затем выстрелила в учительницу украинского языка и литературы, а также зарубежной литературы. Стрела попала в спину женщины, но та продолжила вести занятия, чтобы не пугать детей", - говорится в сообщении.
По данным издания, завуч школы пришла на шум и попыталась остановить злоумышленницу. Тогда девушка перезарядила арбалет и выстрелила в завуча, попав ей в руку. После этого ученик девятого класса забрал у девушки арбалет.
Ранее интернет-издание "Полтавская волна" сообщило, что злоумышленница планировала еще ряд нападений, информация об этом содержится в ее дневнике. Кроме того, украинские правоохранители обнаружили в телефоне девушки фотографии расчлененных животных, а в ее комнате - изуродованное фото отца.
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 15:57
СМИ узнали, почему девушка в Полтаве стреляла в учителей из арбалета
 
В миреУкраинаПолтава
 
 
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