https://ria.ru/20210909/poltava-1749376726.html

СМИ рассказали об учительнице, раненной в Полтаве из арбалета

СМИ рассказали об учительнице, раненной в Полтаве из арбалета - РИА Новости, 09.09.2021

СМИ рассказали об учительнице, раненной в Полтаве из арбалета

Девушка, которая ранила двух учителей в школе в украинской Полтаве, попала одной из них стрелой в спину, но преподаватель продолжила вести урок, чтобы не пугать РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T16:13

2021-09-09T16:13

2021-09-09T16:13

в мире

украина

полтава

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebe6b8ea536fd2cad44e88335ebaa428.jpg

КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Девушка, которая ранила двух учителей в школе в украинской Полтаве, попала одной из них стрелой в спину, но преподаватель продолжила вести урок, чтобы не пугать детей, сообщает харьковское интернет-издание Newsroom в четверг.В понедельник пресс-служба Нацполиции Украины сообщила, что девушка ранила из арбалета двух учителей на территории школы в Полтаве, ее задержали. Полиция возбудила уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы. В среду Киевский районный суд Полтавы арестовал девушку на два месяца."Девушка поднялась на второй этаж, заглянула в несколько классов, а затем выстрелила в учительницу украинского языка и литературы, а также зарубежной литературы. Стрела попала в спину женщины, но та продолжила вести занятия, чтобы не пугать детей", - говорится в сообщении.По данным издания, завуч школы пришла на шум и попыталась остановить злоумышленницу. Тогда девушка перезарядила арбалет и выстрелила в завуча, попав ей в руку. После этого ученик девятого класса забрал у девушки арбалет.Ранее интернет-издание "Полтавская волна" сообщило, что злоумышленница планировала еще ряд нападений, информация об этом содержится в ее дневнике. Кроме того, украинские правоохранители обнаружили в телефоне девушки фотографии расчлененных животных, а в ее комнате - изуродованное фото отца.

https://ria.ru/20210908/napadeniya-1749217552.html

https://ria.ru/20210907/arbalet-1749040255.html

украина

полтава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, полтава