https://ria.ru/20210909/politsiya-1749340961.html
В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке
В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке - РИА Новости, 09.09.2021
В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке
Полиция арестовала мужчину, который ранее взял в заложники и ранил сотрудников магазина на автозаправочной станции в британском Бристоле, сообщила полиция. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T13:44
2021-09-09T13:44
2021-09-09T13:44
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ЛОНДОН, 9 сен - РИА Новости. Полиция арестовала мужчину, который ранее взял в заложники и ранил сотрудников магазина на автозаправочной станции в британском Бристоле, сообщила полиция.Ранее полиция сообщила, что вооруженный мужчина ранил сотрудников магазина и они укрылись в комнате безопасности. Позже один из пострадавших был госпитализирован с ранениями, не представляющими угрозу жизни.На место ЧП прибыли вооруженные сотрудники полиции и переговорщик."Мы задержали мужчину в связи с инцидентом на автозаправочной станции сегодня утром. Расследование на месте происшествия продолжается", - говорится в сообщении.Число пострадавших не уточняется, также не сообщается и о мотивах нападавшего.
https://ria.ru/20210831/napadenie-1748036264.html
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в мире, бристоль (город), великобритания
В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке
Полиция арестовала мужчину, который взял заложников на АЗС в Бристоле