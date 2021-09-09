Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210909/politsiya-1749340961.html
В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке
В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке - РИА Новости, 09.09.2021
В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке
Полиция арестовала мужчину, который ранее взял в заложники и ранил сотрудников магазина на автозаправочной станции в британском Бристоле, сообщила полиция. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T13:44
2021-09-09T13:44
в мире
бристоль (город)
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_0:222:3067:1947_1920x0_80_0_0_579b80e8e4c28e56d516e06dcc6efba3.jpg
ЛОНДОН, 9 сен - РИА Новости. Полиция арестовала мужчину, который ранее взял в заложники и ранил сотрудников магазина на автозаправочной станции в британском Бристоле, сообщила полиция.Ранее полиция сообщила, что вооруженный мужчина ранил сотрудников магазина и они укрылись в комнате безопасности. Позже один из пострадавших был госпитализирован с ранениями, не представляющими угрозу жизни.На место ЧП прибыли вооруженные сотрудники полиции и переговорщик."Мы задержали мужчину в связи с инцидентом на автозаправочной станции сегодня утром. Расследование на месте происшествия продолжается", - говорится в сообщении.Число пострадавших не уточняется, также не сообщается и о мотивах нападавшего.
https://ria.ru/20210831/napadenie-1748036264.html
https://ria.ru/20210827/svyaschennik-1747587520.html
бристоль (город)
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_03ecd036bff069e44220cf2ec61a56b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, бристоль (город), великобритания
13:44 09.09.2021
 
В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке

Полиция арестовала мужчину, который взял заложников на АЗС в Бристоле

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 9 сен - РИА Новости. Полиция арестовала мужчину, который ранее взял в заложники и ранил сотрудников магазина на автозаправочной станции в британском Бристоле, сообщила полиция.
Ранее полиция сообщила, что вооруженный мужчина ранил сотрудников магазина и они укрылись в комнате безопасности. Позже один из пострадавших был госпитализирован с ранениями, не представляющими угрозу жизни.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 17:05Туризм
В Крыму голая туристка напала на полицейских
На место ЧП прибыли вооруженные сотрудники полиции и переговорщик.
"Мы задержали мужчину в связи с инцидентом на автозаправочной станции сегодня утром. Расследование на месте происшествия продолжается", - говорится в сообщении.
Число пострадавших не уточняется, также не сообщается и о мотивах нападавшего.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 19:24
В Ивановской области женщина напала на священника по велению голосов
 
В миреБристоль (город)Великобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:08В Сочи блогера приговорили к четырем годам колонии за вымогательство
14:05СМИ: Иран нанес ракетный удар по группировкам в Иракском Курдистане
14:05Из аэропорта Кабула возобновятся международные коммерческие рейсы
14:00Депздрав оценил вероятность четвертой волны коронавируса в Москве
13:57В Ногинске пять человек остаются в больнице после взрыва
13:56СМИ рассказали о помощи афганским беженцам со стороны НАТО
13:54Известный актер рассказал, как Александр Мельник "крестил" его после съемок
13:49В Киселевске похоронили убитых школьниц
13:46В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек
13:44В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке
13:43Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы
13:41В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком
13:41На Кубани водитель, паркуясь, впечатала в стену женщину с ребенком 0:10
13:36В Госдуме рассказали, кто создал программу с "подсказками" для выборов
13:35Кличко сравнил СНБО Украины с большевистским ЧК
13:32В Красноярском крае нашли девочек, сбежавших из дома
13:31Пострадавшим при взрыве газа в Ногинске начали поступать выплаты
13:23Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли в 1,8 раза за семь месяцев
13:22В Польше объяснили, почему Россия не прекратит транзит газа через Украину
13:21Движение "Артподготовка"* внесли в список террористических организаций
Лента новостейМолния