https://ria.ru/20210909/politika-1749397282.html

В Кремле считают, что внешняя политика США при Байдене не изменилась

В Кремле считают, что внешняя политика США при Байдене не изменилась - РИА Новости, 09.09.2021

В Кремле считают, что внешняя политика США при Байдене не изменилась

Суть внешней политики США не изменилась с приходом к власти Джо Байдена, она статична, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T17:45

2021-09-09T17:45

2021-09-09T17:45

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

дмитрий песков

джо байден

россия

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ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. Суть внешней политики США не изменилась с приходом к власти Джо Байдена, она статична, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Внешняя политика США в целом достаточно статичная. Наверное, суть этой политики не меняется от президента к президенту, это очевидно", - сказал Песков во время прямого эфира программы "Большая игра" на Первом канале в среду.Также Песков высказался о ситуации в Афганистане."Если говорить о том, что произошло в Афганистане, вряд ли это можно назвать успехом, точнее, это можно назвать провалом (для США - ред.). С другой стороны, это не первый провал, который пережили американцы, и, очевидно, что, с точки зрения прагматичного подхода к интересам самих Соединенных Штатов, наверное, ущерб не столь велик, скорее это имиджевый ущерб", - сказал Песков.Он добавил, что если говорить о возможной перспективе дальнейшей террористической угрозы для всего мира и для Соединенных Штатов, то "сейчас нам всем нужно посмотреть, какие будут шаги талибов (террористическое движение "Талибан"* запрещено в России) с учетом созданного правительства и насколько нас это все успокоит, в том плане, что талибы не будут давать возможность проникать на территорию Афганистана террористическим элементам и группировкам".* Запрещенное в России террористическое движение

https://ria.ru/20210909/peskov-1749325100.html

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сша

афганистан

россия

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в мире, сша, афганистан, дмитрий песков, джо байден, россия