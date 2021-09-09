https://ria.ru/20210909/pokupki-1749280978.html

Аналитики: россияне стали чаще покупать одежду и косметику

Аналитики: россияне стали чаще покупать одежду и косметику - РИА Новости, 09.09.2021

Аналитики: россияне стали чаще покупать одежду и косметику

Россияне за восемь месяцев этого года на фоне ослабления пандемии стали заметно чаще покупать одежду: у женщин общее количество операций по картам по покупке... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T07:18

2021-09-09T07:18

2021-09-09T07:18

покупки

пандемия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россияне за восемь месяцев этого года на фоне ослабления пандемии стали заметно чаще покупать одежду: у женщин общее количество операций по картам по покупке одежды в сравнении с прошлым годом выросло на 40%, у мужчин - на 15%, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.В рамках исследования были проанализированы количество операций по картам банка, а также средние чеки в магазинах одежды и обуви, магазинах косметики, парикмахерских и салонах красоты за восемь месяцев этого и прошлого года."Обновлять гардероб за восемь месяцев 2021 года стали заметно чаще, чем в прошлом году. У женщин общее количество операций выросло на 40%, а у мужчин - на 15%. На период с января по август 2020 года пришлись три месяца режима строгой изоляции: россияне реже выходили из дома, посещали общественные места. Подобные ограничения, вполне возможно, снизили их потребность в обновлении гардероба, в отличие от более стабильного 2021 года", - сделали вывод аналитики.При этом средний "мужской" чек на шопинг в магазинах одежды и обуви выше - 5 111 рублей (он вырос на 3,6% относительно прошлого года) против "женских" 3 122 рублей (чек снизился на 2%).На втором месте по количеству покупок по картам банка в категории "красота" после одежды и обуви - магазины косметики. Мужчины заметно снизили здесь свою активность - общее количество покупок уменьшилось на 11%. У женщин осталось практически неизменным. При этом духи, декоративную или косметику по уходу и подобные товары мужчины в среднем покупали на 3 602 рубля (чек вырос на 28% относительно прошлого года), а женщины - на 1 990 рублей (рост на 2%).Наконец, третье место у парикмахерских и салонов красоты. На фоне улучшения эпидемиологической ситуации и снятия ограничений на работу этой сферы услуг, их стали посещать чаще. Общее количество операций по картам банка у мужчин здесь выросло на 14%, а у женщин - на 20%. Это единственная категория в сегменте "красота", где средний чек у женщин оказался выше, чем у мужчин - 2 307 рублей (рост на 1% по сравнению с прошлым годом) против 1 963 рублей (рост на 4%).

https://ria.ru/20210903/platezhi-1748446120.html

https://ria.ru/20210825/ugrozy-1747123885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

покупки, пандемия