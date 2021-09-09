https://ria.ru/20210909/pokhorony-1749440724.html

Похороны Зиничева пройдут в закрытом режиме

Похороны Зиничева пройдут в закрытом режиме - РИА Новости, 09.09.2021

Похороны Зиничева пройдут в закрытом режиме

Похороны трагически погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева пройдут в пятницу на Северном кладбище Петербурга в закрытом для прессы режиме, сообщила... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T23:26

2021-09-09T23:26

2021-09-09T23:26

общество

санкт-петербург

норильск

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

александр мельников

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Похороны трагически погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева пройдут в пятницу на Северном кладбище Петербурга в закрытом для прессы режиме, сообщила пресс-служба городского главка МЧС."10 сентября на Северном кладбище Санкт-Петербурга состоится церемония похорон главы МЧС России Евгения Зиничева, трагически погибшего, спасая человека, 8 сентября в Норильске во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС. Обращаем ваше внимание на то, что церемония пройдет в закрытом для прессы режиме", - говорится в сообщении пресс-службы.На Северном кладбище похоронены родители Евгения Зиничева.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.Соболезнования родным, близким и коллегам Зиничева выразили Путин, главы зарубежных стран, государственные деятели России, руководство федеральных органов исполнительной власти, представители научных и общественных организаций, бизнес-сообществ, иностранных дипмиссий, религиозных конфессий, а также руководители чрезвычайных ведомств иностранных государств.

https://ria.ru/20210909/pokhorony-1749431956.html

санкт-петербург

норильск

россия

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Сотрудники МЧС по всей России возлагают цветы в память о Евгении Зиничеве Сотрудники МЧС по всей России возлагают цветы в память о погибшем главе ведомства Евгении Зиничеве, сообщили РИА Новости в министерстве. 2021-09-09T23:26 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербург, норильск, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, александр мельников, россия, погиб глава мчс зиничев