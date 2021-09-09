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Путин приедет на церемонию прощания с Зиничевым в Москве, заявил Песков

Путин приедет на церемонию прощания с Зиничевым в Москве, заявил Песков - РИА Новости, 09.09.2021

Путин приедет на церемонию прощания с Зиничевым в Москве, заявил Песков

Президент России Владимир Путин не планирует быть на похоронах главы МЧС Евгения Зиничева, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T21:40

2021-09-09T21:40

2021-09-09T21:40

санкт-петербург

москва

владимир путин

дмитрий песков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует быть на похоронах главы МЧС Евгения Зиничева, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Они (похороны - ред.) в Санкт-Петербурге. На похороны нет планов", - сказал Песков журналистам.При этом Песков подтвердил, что Путин приедет на церемонию прощания, которая пройдет в пятницу в Москве.

санкт-петербург

москва

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"До конца исполнил свой долг" – Путин о трагической гибели Евгения Зиничева Глава МЧС Евгений Зиничев до конца исполнил свой долг, спасая жизнь человека, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в четверг проводит заседание Российского организационного комитета "Победа". Президент поприветствовал его участников и сказал, что начать придется с трагических новостей. 2021-09-09T21:40 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, москва, владимир путин, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, погиб глава мчс зиничев, видео