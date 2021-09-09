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Путин приедет на церемонию прощания с Зиничевым в Москве, заявил Песков
Путин приедет на церемонию прощания с Зиничевым в Москве, заявил Песков - РИА Новости, 09.09.2021
Путин приедет на церемонию прощания с Зиничевым в Москве, заявил Песков
Президент России Владимир Путин не планирует быть на похоронах главы МЧС Евгения Зиничева, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T21:40
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санкт-петербург
москва
владимир путин
дмитрий песков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует быть на похоронах главы МЧС Евгения Зиничева, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Они (похороны - ред.) в Санкт-Петербурге. На похороны нет планов", - сказал Песков журналистам.При этом Песков подтвердил, что Путин приедет на церемонию прощания, которая пройдет в пятницу в Москве.
санкт-петербург
москва
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РИА Новости
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"До конца исполнил свой долг" – Путин о трагической гибели Евгения Зиничева
Глава МЧС Евгений Зиничев до конца исполнил свой долг, спасая жизнь человека, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в четверг проводит заседание Российского организационного комитета "Победа". Президент поприветствовал его участников и сказал, что начать придется с трагических новостей.
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санкт-петербург, москва, владимир путин, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, погиб глава мчс зиничев, видео
Путин приедет на церемонию прощания с Зиничевым в Москве, заявил Песков
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует быть на похоронах главы МЧС Евгения Зиничева, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2021-09-09T21:40
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21:40 09.09.2021
 
Путин приедет на церемонию прощания с Зиничевым в Москве, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: Путин не планирует быть на похоронах Зиничева в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦветы возле здания главного управления МЧС России в Москве в память о главе МЧС Евгение Зиничеве
Цветы возле здания главного управления МЧС России в Москве в память о главе МЧС Евгение Зиничеве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует быть на похоронах главы МЧС Евгения Зиничева, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Они (похороны - ред.) в Санкт-Петербурге. На похороны нет планов", - сказал Песков журналистам.
При этом Песков подтвердил, что Путин приедет на церемонию прощания, которая пройдет в пятницу в Москве.
 
Санкт-ПетербургМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Евгений ЗиничевПогиб глава МЧС Зиничев
 
 
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