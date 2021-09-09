https://ria.ru/20210909/pogloschenie-1749437891.html

Путин усмехнулся после слов Лукашенко о поглощении Белоруссии

Путин усмехнулся после слов Лукашенко о поглощении Белоруссии - РИА Новости, 09.09.2021

Путин усмехнулся после слов Лукашенко о поглощении Белоруссии

Президент России Владимир Путин усмехнулся после слов главы Белоруссии Александра Лукашенко о "поглощении" и "объединении" двух стран. Видео с пресс-коференции... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T22:40

2021-09-09T22:40

2021-09-09T22:45

политика

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин усмехнулся после слов главы Белоруссии Александра Лукашенко о "поглощении" и "объединении" двух стран. Видео с пресс-коференции политиков опубликовано в телеграм-канале кремлевского пула РИА Новости."Деликатно президент России не сказал о разного рода рассуждениях о том, что кто-то кого-то поглотит и так далее и тому подобное. Должен сказать, что мы этой болезнью и не болели. <…> Если кто-то этим болел, можем подлечить", — сказал Лукашенко.Путин в ответ на это улыбнулся, а затем усмехнулся, после чего президент Белоруссии сказал, что если Москве и Минску понадобятся более крепкие связи, чем в унитарном государстве, лидеры двух стран сделают это "элементарно"."Поэтому не надо бряцать старыми фразами и терминами, что мы стараемся кого-то поглотить или объединиться вопреки желаниям наших народов", — предостерег Лукашенко.Сегодня Путин и Лукашенко провели переговоры в Москве, на которых согласовали 28 программ в рамках Союзного государства. В пятницу в Минске пройдет заседание Совета министров Союзного государства. В ходе встречи премьеры должны подписать программы по интеграции. Высший Госсовет Союзного государства может принять их уже в конце октября.

https://ria.ru/20210902/polyaki-1748363301.html

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политика, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия