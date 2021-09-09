https://ria.ru/20210909/pogloschenie-1749437891.html
Путин усмехнулся после слов Лукашенко о поглощении Белоруссии
Путин усмехнулся после слов Лукашенко о поглощении Белоруссии - РИА Новости, 09.09.2021
Путин усмехнулся после слов Лукашенко о поглощении Белоруссии
Президент России Владимир Путин усмехнулся после слов главы Белоруссии Александра Лукашенко о "поглощении" и "объединении" двух стран. Видео с пресс-коференции... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T22:40
2021-09-09T22:40
2021-09-09T22:45
политика
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин усмехнулся после слов главы Белоруссии Александра Лукашенко о "поглощении" и "объединении" двух стран. Видео с пресс-коференции политиков опубликовано в телеграм-канале кремлевского пула РИА Новости."Деликатно президент России не сказал о разного рода рассуждениях о том, что кто-то кого-то поглотит и так далее и тому подобное. Должен сказать, что мы этой болезнью и не болели. <…> Если кто-то этим болел, можем подлечить", — сказал Лукашенко.Путин в ответ на это улыбнулся, а затем усмехнулся, после чего президент Белоруссии сказал, что если Москве и Минску понадобятся более крепкие связи, чем в унитарном государстве, лидеры двух стран сделают это "элементарно"."Поэтому не надо бряцать старыми фразами и терминами, что мы стараемся кого-то поглотить или объединиться вопреки желаниям наших народов", — предостерег Лукашенко.Сегодня Путин и Лукашенко провели переговоры в Москве, на которых согласовали 28 программ в рамках Союзного государства. В пятницу в Минске пройдет заседание Совета министров Союзного государства. В ходе встречи премьеры должны подписать программы по интеграции. Высший Госсовет Союзного государства может принять их уже в конце октября.
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политика, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
22:40 09.09.2021 (обновлено: 22:45 09.09.2021)
Путин усмехнулся после слов Лукашенко о поглощении Белоруссии
Президент Путин усмехнулся после слов Лукашенко о поглощении Белоруссии
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин усмехнулся после слов главы Белоруссии Александра Лукашенко
о "поглощении" и "объединении" двух стран. Видео с пресс-коференции политиков опубликовано в телеграм-канале кремлевского пула РИА Новости.
"Деликатно президент России не сказал о разного рода рассуждениях о том, что кто-то кого-то поглотит и так далее и тому подобное. Должен сказать, что мы этой болезнью и не болели. <…> Если кто-то этим болел, можем подлечить", — сказал Лукашенко.
Путин в ответ на это улыбнулся, а затем усмехнулся, после чего президент Белоруссии сказал, что если Москве и Минску понадобятся более крепкие связи, чем в унитарном государстве, лидеры двух стран сделают это "элементарно".
"Поэтому не надо бряцать старыми фразами и терминами, что мы стараемся кого-то поглотить или объединиться вопреки желаниям наших народов", — предостерег Лукашенко.
Сегодня Путин и Лукашенко провели переговоры в Москве, на которых согласовали 28 программ в рамках Союзного государства. В пятницу в Минске пройдет заседание Совета министров Союзного государства. В ходе встречи премьеры должны подписать программы по интеграции. Высший Госсовет Союзного государства может принять их уже в конце октября.