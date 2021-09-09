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В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком

В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком - РИА Новости, 09.09.2021

В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком

Брата и сестру объявили в федеральный розыск после того, как они в пригороде Иркутска умышленно подожгли автомобиль, в котором находился шестилетний ребенок,... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T13:41

2021-09-09T13:41

2021-09-09T13:41

происшествия

иркутск

иркутская область

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ИРКУТСК, 9 сен – РИА Новости. Брата и сестру объявили в федеральный розыск после того, как они в пригороде Иркутска умышленно подожгли автомобиль, в котором находился шестилетний ребенок, сообщает СУСК по региону.Уголовное дело возбуждено в Иркутске по статье о покушении на убийство малолетней группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемые – брат и сестра Дмитрий и Ирина Маценко, как заявляют правоохранители, 7 сентября подъехали на автомобиле Nissan Qashgai к парковке возле одного из домов в пригороде Иркутска поселке Маркова, за рулем находилась Ирина Маценко."Мужчина, выйдя из вышеуказанного автомобиля, облил легковоспламеняющейся жидкостью припаркованный автомобиль Mazda 6, в салоне которого находилась шестилетняя девочка. Затем он поджег автомобиль и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.Ребенок, увидев огонь, испугался и выбежал из машины. После того как предполагаемые злоумышленники были установлены правоохранительными органами, их объявили в федеральный розыск.

иркутск

иркутская область

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происшествия, иркутск, иркутская область