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В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком
В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком - РИА Новости, 09.09.2021
В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком
Брата и сестру объявили в федеральный розыск после того, как они в пригороде Иркутска умышленно подожгли автомобиль, в котором находился шестилетний ребенок,... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T13:41
2021-09-09T13:41
происшествия
иркутск
иркутская область
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ИРКУТСК, 9 сен – РИА Новости. Брата и сестру объявили в федеральный розыск после того, как они в пригороде Иркутска умышленно подожгли автомобиль, в котором находился шестилетний ребенок, сообщает СУСК по региону.Уголовное дело возбуждено в Иркутске по статье о покушении на убийство малолетней группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемые – брат и сестра Дмитрий и Ирина Маценко, как заявляют правоохранители, 7 сентября подъехали на автомобиле Nissan Qashgai к парковке возле одного из домов в пригороде Иркутска поселке Маркова, за рулем находилась Ирина Маценко."Мужчина, выйдя из вышеуказанного автомобиля, облил легковоспламеняющейся жидкостью припаркованный автомобиль Mazda 6, в салоне которого находилась шестилетняя девочка. Затем он поджег автомобиль и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.Ребенок, увидев огонь, испугался и выбежал из машины. После того как предполагаемые злоумышленники были установлены правоохранительными органами, их объявили в федеральный розыск.
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происшествия, иркутск, иркутская область
13:41 09.09.2021
 
В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком

СК: в Иркутске брата и сестру объявили в розыск за поджог машины с ребенком

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ИРКУТСК, 9 сен – РИА Новости. Брата и сестру объявили в федеральный розыск после того, как они в пригороде Иркутска умышленно подожгли автомобиль, в котором находился шестилетний ребенок, сообщает СУСК по региону.
Уголовное дело возбуждено в Иркутске по статье о покушении на убийство малолетней группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемые – брат и сестра Дмитрий и Ирина Маценко, как заявляют правоохранители, 7 сентября подъехали на автомобиле Nissan Qashgai к парковке возле одного из домов в пригороде Иркутска поселке Маркова, за рулем находилась Ирина Маценко.
"Мужчина, выйдя из вышеуказанного автомобиля, облил легковоспламеняющейся жидкостью припаркованный автомобиль Mazda 6, в салоне которого находилась шестилетняя девочка. Затем он поджег автомобиль и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
Ребенок, увидев огонь, испугался и выбежал из машины. После того как предполагаемые злоумышленники были установлены правоохранительными органами, их объявили в федеральный розыск.
 
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