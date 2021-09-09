https://ria.ru/20210909/podzhog-1749340412.html
В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком
В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком - РИА Новости, 09.09.2021
В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком
Брата и сестру объявили в федеральный розыск после того, как они в пригороде Иркутска умышленно подожгли автомобиль, в котором находился шестилетний ребенок,... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T13:41
2021-09-09T13:41
2021-09-09T13:41
происшествия
иркутск
иркутская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
ИРКУТСК, 9 сен – РИА Новости. Брата и сестру объявили в федеральный розыск после того, как они в пригороде Иркутска умышленно подожгли автомобиль, в котором находился шестилетний ребенок, сообщает СУСК по региону.Уголовное дело возбуждено в Иркутске по статье о покушении на убийство малолетней группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемые – брат и сестра Дмитрий и Ирина Маценко, как заявляют правоохранители, 7 сентября подъехали на автомобиле Nissan Qashgai к парковке возле одного из домов в пригороде Иркутска поселке Маркова, за рулем находилась Ирина Маценко."Мужчина, выйдя из вышеуказанного автомобиля, облил легковоспламеняющейся жидкостью припаркованный автомобиль Mazda 6, в салоне которого находилась шестилетняя девочка. Затем он поджег автомобиль и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.Ребенок, увидев огонь, испугался и выбежал из машины. После того как предполагаемые злоумышленники были установлены правоохранительными органами, их объявили в федеральный розыск.
иркутск
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, иркутская область
В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком
СК: в Иркутске брата и сестру объявили в розыск за поджог машины с ребенком
ИРКУТСК, 9 сен – РИА Новости.
Брата и сестру объявили в федеральный розыск после того, как они в пригороде Иркутска
умышленно подожгли автомобиль, в котором находился шестилетний ребенок, сообщает СУСК по региону.
Уголовное дело возбуждено в Иркутске по статье о покушении на убийство малолетней группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемые – брат и сестра Дмитрий и Ирина Маценко, как заявляют правоохранители, 7 сентября подъехали на автомобиле Nissan Qashgai к парковке возле одного из домов в пригороде Иркутска поселке Маркова, за рулем находилась Ирина Маценко.
"Мужчина, выйдя из вышеуказанного автомобиля, облил легковоспламеняющейся жидкостью припаркованный автомобиль Mazda 6, в салоне которого находилась шестилетняя девочка. Затем он поджег автомобиль и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
Ребенок, увидев огонь, испугался и выбежал из машины. После того как предполагаемые злоумышленники были установлены правоохранительными органами, их объявили в федеральный розыск.