https://ria.ru/20210909/podderzhka-1749434783.html
Москва предоставит Минску 630 миллионов долларов поддержки, заявил Путин
Москва предоставит Минску 630 миллионов долларов поддержки, заявил Путин - РИА Новости, 09.09.2021
Москва предоставит Минску 630 миллионов долларов поддержки, заявил Путин
Правительства России и Белоруссии договариваются о новой финансовой поддержке Минску, с сентября до конца 2022 года она составит порядка 630-640 миллионов... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T22:03
2021-09-09T22:03
2021-09-09T22:25
белоруссия
минск
союзное государство
россия
экономика
москва
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Правительства России и Белоруссии договариваются о новой финансовой поддержке Минску, с сентября до конца 2022 года она составит порядка 630-640 миллионов долларов, сказал президент России Владимир Путин."Да, но это правительство договаривается", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, отвечая на вопрос, планируется ли дополнительная кредитная поддержка Белоруссии со стороны Москвы."Мы с Александром Григорьевичем тоже говорили на этот счет. Общий объем кредитов с сентября текущего года до конца 2022 года составит где-то около 630 миллионов долларов, 630-640 миллионов долларов", - добавил он.Межправительственное белорусско-российское соглашение о предоставлении Минску двух траншей госкредита РФ по 0,5 миллиарда долларов было подписано 21 декабря 2020 года в Москве. Минфин Белоруссии 30 декабря 2020 года сообщил о получении первого транша российского госкредита в сумме, эквивалентной 500 миллионам долларов. В начале июня текущего года в бюджет республики в полном объеме поступил и второй транш.
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белоруссия, минск, союзное государство, россия, экономика, москва, владимир путин, александр лукашенко, министерство финансов белоруссии, цены на нефть
22:03 09.09.2021 (обновлено: 22:25 09.09.2021)
Москва предоставит Минску 630 миллионов долларов поддержки, заявил Путин
Президент России Путин: Москва предоставит Минску 630 миллионов долларов поддержки