https://ria.ru/20210909/podderzhka-1749434783.html

Москва предоставит Минску 630 миллионов долларов поддержки, заявил Путин

Москва предоставит Минску 630 миллионов долларов поддержки, заявил Путин - РИА Новости, 09.09.2021

Москва предоставит Минску 630 миллионов долларов поддержки, заявил Путин

Правительства России и Белоруссии договариваются о новой финансовой поддержке Минску, с сентября до конца 2022 года она составит порядка 630-640 миллионов... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T22:03

2021-09-09T22:03

2021-09-09T22:25

белоруссия

минск

союзное государство

россия

экономика

москва

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Правительства России и Белоруссии договариваются о новой финансовой поддержке Минску, с сентября до конца 2022 года она составит порядка 630-640 миллионов долларов, сказал президент России Владимир Путин."Да, но это правительство договаривается", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, отвечая на вопрос, планируется ли дополнительная кредитная поддержка Белоруссии со стороны Москвы."Мы с Александром Григорьевичем тоже говорили на этот счет. Общий объем кредитов с сентября текущего года до конца 2022 года составит где-то около 630 миллионов долларов, 630-640 миллионов долларов", - добавил он.Межправительственное белорусско-российское соглашение о предоставлении Минску двух траншей госкредита РФ по 0,5 миллиарда долларов было подписано 21 декабря 2020 года в Москве. Минфин Белоруссии 30 декабря 2020 года сообщил о получении первого транша российского госкредита в сумме, эквивалентной 500 миллионам долларов. В начале июня текущего года в бюджет республики в полном объеме поступил и второй транш.

https://ria.ru/20210909/gaz-1749431644.html

белоруссия

минск

россия

москва

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