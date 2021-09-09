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Подписан первый экспортный контракт на пистолет "Аспид"
Подписан первый экспортный контракт на пистолет "Аспид" - РИА Новости, 09.09.2021
Подписан первый экспортный контракт на пистолет "Аспид"
Новый российский спортивный пистолет "Аспид" впервые будет поставлен на экспорт - в одну из европейских стран, сообщили в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T15:10
2021-09-09T15:10
безопасность
технологии
ростех
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Новый российский спортивный пистолет "Аспид" впервые будет поставлен на экспорт - в одну из европейских стран, сообщили в пресс-службе "Ростеха"."Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (входит в "Ростех") впервые поставит на экспорт 9х19-мм спортивный самозарядный пистолет РГ120, созданный в рамках опытно-конструкторской работы "Аспид". Первая партия пистолетов будет поставлена европейскому заказчику в этом году", - говорится в сообщении.Пистолет разработан на платформе боевого 9х21-мм пистолета "Удав" и предназначен для спортивной стрельбы на дальности до 50 метров. "Аспид" отличается повышенной эргономикой и удобной компоновкой. По желанию заказчика на рукоятку пистолета могут быть установлены специальные накладки, адаптированные под индивидуальную хватку стрелка."Аспид" – спортивный пистолет, разработанный на основе боевых образцов. Гарантийный ресурс составляет 25 тысяч выстрелов. Он оснащен магазином на 18 патронов, а также рельсовым креплением для прицелов и дополнительного оборудования – планкой Пикатинни", – рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев.Для стрельбы из пистолета применяются 9х19-мм пистолетные патроны Luger или 9х19-мм пистолетные патроны Para с пулей со свинцовым сердечником. Пистолет сохраняет работоспособность при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Ростех представил новый спортивный пистолет "Аспид"
Перспективный спортивный пистолет калибра 9х19 "Аспид" будет передан на апробацию в российские силовые ведомства, отзывы по итогам эксплуатации используют при доработке, сообщает в среду пресс-служба "Ростеха".
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60
безопасность, технологии, ростех, россия
15:10 09.09.2021
 
Подписан первый экспортный контракт на пистолет "Аспид"

"Ростех": новый российский спортивный пистолет "Аспид" впервые будет поставлен на экспорт

© Фото : АО ЦНИИТОЧМАШСпортивный пистолет "Аспид"
Спортивный пистолет Аспид - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Фото : АО ЦНИИТОЧМАШ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Новый российский спортивный пистолет "Аспид" впервые будет поставлен на экспорт - в одну из европейских стран, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
"Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (входит в "Ростех") впервые поставит на экспорт 9х19-мм спортивный самозарядный пистолет РГ120, созданный в рамках опытно-конструкторской работы "Аспид". Первая партия пистолетов будет поставлена европейскому заказчику в этом году", - говорится в сообщении.
Пистолет разработан на платформе боевого 9х21-мм пистолета "Удав" и предназначен для спортивной стрельбы на дальности до 50 метров. "Аспид" отличается повышенной эргономикой и удобной компоновкой. По желанию заказчика на рукоятку пистолета могут быть установлены специальные накладки, адаптированные под индивидуальную хватку стрелка.
"Аспид" – спортивный пистолет, разработанный на основе боевых образцов. Гарантийный ресурс составляет 25 тысяч выстрелов. Он оснащен магазином на 18 патронов, а также рельсовым креплением для прицелов и дополнительного оборудования – планкой Пикатинни", – рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев.
Для стрельбы из пистолета применяются 9х19-мм пистолетные патроны Luger или 9х19-мм пистолетные патроны Para с пулей со свинцовым сердечником. Пистолет сохраняет работоспособность при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов.
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