https://ria.ru/20210909/pimenov-1749202016.html

Что видит настоящий москвич: Третьяковка начала осенний сезон с блокбастера

Что видит настоящий москвич: Третьяковка начала осенний сезон с блокбастера - РИА Новости, 09.09.2021

Что видит настоящий москвич: Третьяковка начала осенний сезон с блокбастера

Третьяковка открыла осенний сезон масштабной выставкой Юрия Пименова — одного из самых "московских" художников. Представили более 170 произведений из 22... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T08:00

2021-09-09T08:00

2021-09-09T08:03

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Ольга Распопова. Третьяковка открыла осенний сезон масштабной выставкой Юрия Пименова — одного из самых "московских" художников. Представили более 170 произведений из 22 музейных и частных собраний России, Белоруссии и Латвии. Посетителей встречает плакат "Все на смотр!" — что ж, слоган подходящий. О том, почему эта выставка обещает стать блокбастером и зачем на нее нужно идти, — в материале РИА Новости.Блондинка за рулемИх даже не сразу и заметишь. Две нежные, трепетные гвоздики: одна — красная, другая — белая, прикрепленные к лобовому стеклу кабриолета, которым управляет девушка с короткой стрижкой. Хрестоматийная картина "Новая Москва" знакома всем еще со школьных учебников.Моделью стала жена Пименова, беременная их первенцем: брак, кстати, был счастливый. Работа создавалась по госзаказу, но считать художника конъюнктурщиком нельзя. Ведь тогда, чтобы показать величие новой власти, и машина была бы наша, советская, считает куратор выставки, старший научный сотрудник отдела живописи первой половины XX века Елена Воронович. А эмансипированная москвичка — за рулем импортного "Линкольна". "Просто Пименов, который родился и вырос в Замоскворечье, действительно искренне любил свой город. Причем всю жизнь", — говорит собеседница.Интересно, что у "Новой Москвы" есть сиквел: "Фронтовая дорога" (1944). Только здесь та же самая блондинка ведет не кабриолет, а грузовик, и едет к освобожденному Советской армией городу. Полотна висят в разных залах, но расположены очень удачно — встав напротив дверного проема, можно увидеть сразу оба, оценив их диалог."Экспозиция состоит из нескольких разделов, каждый ограничен пилоном-занавесом", — объясняет архитектор выставки Агния Стерлигова.Цветов, не считая жемчужного фона, всего два — красный и синий. Они навеяны палитрой художника и проходят через всю экспозицию. "Такие крупные пятна дают акценты, не дробят пространство, в то же время сохраняют масштаб", — уточняет Стерлигова. Неисправимый оптимистНа Пименова смотреть интересно: художник не застывал в одном стиле, искал, менялся. Выпускник ВХУТЕМАСа, станковист, он от авангарда и немецкого экспрессионизма перешел к импрессионизму, а потом плакатной манере.Ранние работы в 1930-х Пименов настолько возненавидел, что уничтожил. И, говорят, даже забрал многие из музеев, предложив взамен новые. Может, осторожничал, чтобы не попасть под сталинские репрессии, которых чудом избежал? Елена Воронович полагает, что причины расправиться с прошлым были не политические — просто хотел радикально "отредактировать" свое творчество: "Возможно, они слишком напоминали ему о тяжелой депрессии, которую он пережил в начале 30-х".Впрочем, теперь в Третьяковке можно увидеть реплики восьми из 12 пропавших полотен — например, "Теннис". Воссоздали по фотографиям 1920-х, но на металлических пластинах. "Мы боялись ошибиться с цветом", — поясняет Чернышева.Другой реконструкции, уже мультимедийной, посвящен целый зал: это панно "Физкультурный парад", которое, хоть и сохранилось, но из-за размеров (девять на 14 метров) и плохого состояния не подлежит транспортировке. В России его представили публике только однажды: в Русском музее в 1994-м, где панно до сих пор и хранится.Интересно, что эта монументальная работа была лишь фоном для "проекта века": модели Дворца Советов Бориса Иофана со стометровой фигурой Ленина. Небоскреб должен был стать центром новой Москвы и самым высоким зданием в мире (415 метров).Для выставки в Третьяковке сделали подробную съемку "Физкультурного парада", позволяющую рассмотреть все детали. Вот она, новая реальность: если произведение нельзя привезти, показывают его цифровую копию.Но Пименов, наверное, оценил бы, что его панно стихийно стало видеоартом — то, что он выступал за прогресс, особенно видно в разделе "Москва и москвичи". Художник находит очарование и в типовых квартирках ("Лирическое новоселье"), и в недостроенных спальных районах ("Свадьба на завтрашней улице"). Кстати, обе картины были на выставках, посвященных эпохе "оттепели": в Музее Москвы и ГТГ соответственно.По оптимизму Пименов предвосхищает шестидесятников: не зря его картину "Бегом через улицу" четыре года назад выбрали для постеров выставки "Оттепель" в Третьяковке. Хотя к присущей этой эпохе вере в светлое будущее художник пришел еще в непростые 30-е. Видимо, искусство стало для него тогда способом отгородиться от реальности.Человек дождя"Я страстно, органически не люблю абстрактных вещей. Они мне кажутся скучными", — писал он. Ему были интересны не бездушные квадраты и круги, а линии — человеческих судеб. "Видимая легкость его произведений — итог кропотливой работы: наблюдений, встреч, разговоров, путешествий", — говорит Елена Воронович.И даже в Италии, откуда большинство художников обычно возвращается с пейзажами, его занимали люди: цветочницы, прачки, просто прохожие. В этом внимании к бытовым сюжетам он близок к Норману Роквеллу, который тоже воспевал повседневную жизнь, только в США.Читать Пименова — отдельное удовольствие, и на выставке в Третьяковке большинство текстов как раз принадлежит ему. "Он пишет прозу как художник и рисует как поэт", — улыбается Чернышева.Названия некоторых разделов экспозиции взяты из книг Пименова. Например, заключительный — "Таинственный мир зрелищ", где собрали работы для театра и кино. Художник более 50 лет создавал театральные декорации, костюмы и эскизы занавеса.Здесь его самая первая афиша — к фильму "Пышка", который стал дебютом и для режиссера Михаила Ромма, и для сыгравшей в ленте Фаины Раневской (она прежде не снималась в кино). А рядом "Кинокатя" (1934), иллюстрация к одноименному рассказу Вадима Шершеневича про бездарную, но пробивную старлетку. И поздняя работа 1971 года, впечатления от закулисья лондонского балета: портнихи шьют воздушные пачки для танцовщиц, покуривая сигаретки.Пименов много путешествовал по Европе, бывал в Индии. За границей пользовался успехом: его картина "Даешь тяжелую индустрию!" (1927) выставлялась на XVI Биеннале в Венеции, в 1937-м он получил Золотую медаль Всемирной выставки в Париже.Удивительно, что такому многогранному художнику до сих пор не уделяли должного внимания. Это ведь его первая крупная ретроспектива в России — в Третьяковке, которую, кстати, сам Пименов очень любил с детства (а особенно "Грачей" Саврасова, поразивших его до слез)."Есть такое довольно банальное выражение — просто время пришло", — говорит куратор Елена Воронович."Юрий Пименов", 8 сентября 2021 года — 9 января 2022 года, Новая Третьяковка

https://ria.ru/20210526/feshin-1733853058.html

https://ria.ru/20210908/kino-1748912325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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