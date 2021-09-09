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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210909/pimenov-1749202016.html
Что видит настоящий москвич: Третьяковка начала осенний сезон с блокбастера
Что видит настоящий москвич: Третьяковка начала осенний сезон с блокбастера - РИА Новости, 09.09.2021
Что видит настоящий москвич: Третьяковка начала осенний сезон с блокбастера
Третьяковка открыла осенний сезон масштабной выставкой Юрия Пименова — одного из самых "московских" художников. Представили более 170 произведений из 22... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T08:00
2021-09-09T08:03
культура
живопись
третьяковская галерея
венеция
италия
михаил ромм
фаина раневская
русский музей
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Ольга Распопова. Третьяковка открыла осенний сезон масштабной выставкой Юрия Пименова — одного из самых "московских" художников. Представили более 170 произведений из 22 музейных и частных собраний России, Белоруссии и Латвии. Посетителей встречает плакат "Все на смотр!" — что ж, слоган подходящий. О том, почему эта выставка обещает стать блокбастером и зачем на нее нужно идти, — в материале РИА Новости.Блондинка за рулемИх даже не сразу и заметишь. Две нежные, трепетные гвоздики: одна — красная, другая — белая, прикрепленные к лобовому стеклу кабриолета, которым управляет девушка с короткой стрижкой. Хрестоматийная картина "Новая Москва" знакома всем еще со школьных учебников.Моделью стала жена Пименова, беременная их первенцем: брак, кстати, был счастливый. Работа создавалась по госзаказу, но считать художника конъюнктурщиком нельзя. Ведь тогда, чтобы показать величие новой власти, и машина была бы наша, советская, считает куратор выставки, старший научный сотрудник отдела живописи первой половины XX века Елена Воронович. А эмансипированная москвичка — за рулем импортного "Линкольна". "Просто Пименов, который родился и вырос в Замоскворечье, действительно искренне любил свой город. Причем всю жизнь", — говорит собеседница.Интересно, что у "Новой Москвы" есть сиквел: "Фронтовая дорога" (1944). Только здесь та же самая блондинка ведет не кабриолет, а грузовик, и едет к освобожденному Советской армией городу. Полотна висят в разных залах, но расположены очень удачно — встав напротив дверного проема, можно увидеть сразу оба, оценив их диалог."Экспозиция состоит из нескольких разделов, каждый ограничен пилоном-занавесом", — объясняет архитектор выставки Агния Стерлигова.Цветов, не считая жемчужного фона, всего два — красный и синий. Они навеяны палитрой художника и проходят через всю экспозицию. "Такие крупные пятна дают акценты, не дробят пространство, в то же время сохраняют масштаб", — уточняет Стерлигова. Неисправимый оптимистНа Пименова смотреть интересно: художник не застывал в одном стиле, искал, менялся. Выпускник ВХУТЕМАСа, станковист, он от авангарда и немецкого экспрессионизма перешел к импрессионизму, а потом плакатной манере.Ранние работы в 1930-х Пименов настолько возненавидел, что уничтожил. И, говорят, даже забрал многие из музеев, предложив взамен новые. Может, осторожничал, чтобы не попасть под сталинские репрессии, которых чудом избежал? Елена Воронович полагает, что причины расправиться с прошлым были не политические — просто хотел радикально "отредактировать" свое творчество: "Возможно, они слишком напоминали ему о тяжелой депрессии, которую он пережил в начале 30-х".Впрочем, теперь в Третьяковке можно увидеть реплики восьми из 12 пропавших полотен — например, "Теннис". Воссоздали по фотографиям 1920-х, но на металлических пластинах. "Мы боялись ошибиться с цветом", — поясняет Чернышева.Другой реконструкции, уже мультимедийной, посвящен целый зал: это панно "Физкультурный парад", которое, хоть и сохранилось, но из-за размеров (девять на 14 метров) и плохого состояния не подлежит транспортировке. В России его представили публике только однажды: в Русском музее в 1994-м, где панно до сих пор и хранится.Интересно, что эта монументальная работа была лишь фоном для "проекта века": модели Дворца Советов Бориса Иофана со стометровой фигурой Ленина. Небоскреб должен был стать центром новой Москвы и самым высоким зданием в мире (415 метров).Для выставки в Третьяковке сделали подробную съемку "Физкультурного парада", позволяющую рассмотреть все детали. Вот она, новая реальность: если произведение нельзя привезти, показывают его цифровую копию.Но Пименов, наверное, оценил бы, что его панно стихийно стало видеоартом — то, что он выступал за прогресс, особенно видно в разделе "Москва и москвичи". Художник находит очарование и в типовых квартирках ("Лирическое новоселье"), и в недостроенных спальных районах ("Свадьба на завтрашней улице"). Кстати, обе картины были на выставках, посвященных эпохе "оттепели": в Музее Москвы и ГТГ соответственно.По оптимизму Пименов предвосхищает шестидесятников: не зря его картину "Бегом через улицу" четыре года назад выбрали для постеров выставки "Оттепель" в Третьяковке. Хотя к присущей этой эпохе вере в светлое будущее художник пришел еще в непростые 30-е. Видимо, искусство стало для него тогда способом отгородиться от реальности.Человек дождя"Я страстно, органически не люблю абстрактных вещей. Они мне кажутся скучными", — писал он. Ему были интересны не бездушные квадраты и круги, а линии — человеческих судеб. "Видимая легкость его произведений — итог кропотливой работы: наблюдений, встреч, разговоров, путешествий", — говорит Елена Воронович.И даже в Италии, откуда большинство художников обычно возвращается с пейзажами, его занимали люди: цветочницы, прачки, просто прохожие. В этом внимании к бытовым сюжетам он близок к Норману Роквеллу, который тоже воспевал повседневную жизнь, только в США.Читать Пименова — отдельное удовольствие, и на выставке в Третьяковке большинство текстов как раз принадлежит ему. "Он пишет прозу как художник и рисует как поэт", — улыбается Чернышева.Названия некоторых разделов экспозиции взяты из книг Пименова. Например, заключительный — "Таинственный мир зрелищ", где собрали работы для театра и кино. Художник более 50 лет создавал театральные декорации, костюмы и эскизы занавеса.Здесь его самая первая афиша — к фильму "Пышка", который стал дебютом и для режиссера Михаила Ромма, и для сыгравшей в ленте Фаины Раневской (она прежде не снималась в кино). А рядом "Кинокатя" (1934), иллюстрация к одноименному рассказу Вадима Шершеневича про бездарную, но пробивную старлетку. И поздняя работа 1971 года, впечатления от закулисья лондонского балета: портнихи шьют воздушные пачки для танцовщиц, покуривая сигаретки.Пименов много путешествовал по Европе, бывал в Индии. За границей пользовался успехом: его картина "Даешь тяжелую индустрию!" (1927) выставлялась на XVI Биеннале в Венеции, в 1937-м он получил Золотую медаль Всемирной выставки в Париже.Удивительно, что такому многогранному художнику до сих пор не уделяли должного внимания. Это ведь его первая крупная ретроспектива в России — в Третьяковке, которую, кстати, сам Пименов очень любил с детства (а особенно "Грачей" Саврасова, поразивших его до слез)."Есть такое довольно банальное выражение — просто время пришло", — говорит куратор Елена Воронович."Юрий Пименов", 8 сентября 2021 года — 9 января 2022 года, Новая Третьяковка
https://ria.ru/20210526/feshin-1733853058.html
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живопись, третьяковская галерея, венеция, италия, михаил ромм, фаина раневская, русский музей, музей москвы, зельфира трегулова, музеи, выставки, стиль жизни, куда сходить , что посмотреть , россия
08:00 09.09.2021 (обновлено: 08:03 09.09.2021)
 

Что видит настоящий москвич: Третьяковка начала осенний сезон с блокбастера

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка у картины Юрия Пименова "Новая Москва" (1937 г.) в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
Девушка у картины Юрия Пименова Новая Москва (1937 г.) в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Ольга Распопова. Третьяковка открыла осенний сезон масштабной выставкой Юрия Пименова — одного из самых "московских" художников. Представили более 170 произведений из 22 музейных и частных собраний России, Белоруссии и Латвии. Посетителей встречает плакат "Все на смотр!" — что ж, слоган подходящий. О том, почему эта выставка обещает стать блокбастером и зачем на нее нужно идти, — в материале РИА Новости.

Блондинка за рулем

Их даже не сразу и заметишь. Две нежные, трепетные гвоздики: одна — красная, другая — белая, прикрепленные к лобовому стеклу кабриолета, которым управляет девушка с короткой стрижкой. Хрестоматийная картина "Новая Москва" знакома всем еще со школьных учебников.
Моделью стала жена Пименова, беременная их первенцем: брак, кстати, был счастливый. Работа создавалась по госзаказу, но считать художника конъюнктурщиком нельзя. Ведь тогда, чтобы показать величие новой власти, и машина была бы наша, советская, считает куратор выставки, старший научный сотрудник отдела живописи первой половины XX века Елена Воронович. А эмансипированная москвичка — за рулем импортного "Линкольна".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители выставки "Юрий Пименов" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
Посетители выставки Юрий Пименов в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве. - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетители выставки "Юрий Пименов" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
"Просто Пименов, который родился и вырос в Замоскворечье, действительно искренне любил свой город. Причем всю жизнь", — говорит собеседница.

"Пименов — удивительный художник. Он очень точно отражал эпоху, будь то НЭП, на который пришлась его молодость, или "оттепель", когда ему было уже около шестидесяти. Его отличала сила темперамента, он умел ловить красоту момента", — подчеркивает директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Интересно, что у "Новой Москвы" есть сиквел: "Фронтовая дорога" (1944). Только здесь та же самая блондинка ведет не кабриолет, а грузовик, и едет к освобожденному Советской армией городу. Полотна висят в разных залах, но расположены очень удачно — встав напротив дверного проема, можно увидеть сразу оба, оценив их диалог.
"Экспозиция состоит из нескольких разделов, каждый ограничен пилоном-занавесом", — объясняет архитектор выставки Агния Стерлигова.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Сотрудники Третьяковской галереи на Крымском Валу в Москве во время работы на выставке "Юрий Пименов"

У входа на выставку Юрий Пименов в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
1 из 3

Сотрудники Третьяковской галереи на Крымском Валу в Москве во время работы на выставке "Юрий Пименов"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Слева — произведение Юрия Пименова "Все на смотр!" (1928 год) в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

Плакат Юрия Пименова Все на смотр! (1928 г.) в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
2 из 3

Слева — произведение Юрия Пименова "Все на смотр!" (1928 год) в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетители выставки "Юрий Пименов" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

Посетители выставки Юрий Пименов в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
3 из 3

Посетители выставки "Юрий Пименов" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 3

Сотрудники Третьяковской галереи на Крымском Валу в Москве во время работы на выставке "Юрий Пименов"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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2 из 3

Слева — произведение Юрия Пименова "Все на смотр!" (1928 год) в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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3 из 3

Посетители выставки "Юрий Пименов" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Цветов, не считая жемчужного фона, всего два — красный и синий. Они навеяны палитрой художника и проходят через всю экспозицию. "Такие крупные пятна дают акценты, не дробят пространство, в то же время сохраняют масштаб", — уточняет Стерлигова.

"Мы хотели показать, что Пименов — не художник второго эшелона, а яркий мастер, причем счастливой и долгой творческой судьбы", — отмечает другой куратор выставки, хранитель отдела живописи первой половины XX века ГТГ Наталья Чернышева.

Неисправимый оптимист

На Пименова смотреть интересно: художник не застывал в одном стиле, искал, менялся. Выпускник ВХУТЕМАСа, станковист, он от авангарда и немецкого экспрессионизма перешел к импрессионизму, а потом плакатной манере.
Девушка возле картины Обнаженная в ванной на выставке работ художника Николая Фешина в Третьяковской галерее в Москве. Персональная выставка Николая Ивановича Фешина (1881-1955), одного из наиболее ярких художников первой половины ХХ века, станет продолжением сотрудничества Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан в рамках юбилейных мероприятий в связи со 100-летием образования Республики (ТАССР). - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 08:00Культура
Художник на миллионы долларов: выставка Николая Фешина в Третьяковке
Ранние работы в 1930-х Пименов настолько возненавидел, что уничтожил. И, говорят, даже забрал многие из музеев, предложив взамен новые. Может, осторожничал, чтобы не попасть под сталинские репрессии, которых чудом избежал?
Елена Воронович полагает, что причины расправиться с прошлым были не политические — просто хотел радикально "отредактировать" свое творчество: "Возможно, они слишком напоминали ему о тяжелой депрессии, которую он пережил в начале 30-х".
Впрочем, теперь в Третьяковке можно увидеть реплики восьми из 12 пропавших полотен — например, "Теннис". Воссоздали по фотографиям 1920-х, но на металлических пластинах. "Мы боялись ошибиться с цветом", — поясняет Чернышева.
© РИА Новости / Сергей ПятаковВосстановленная работа "Теннис" на выставке "Юрий Пименов" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
Восстановленная работа Теннис на выставке Юрий Пименов в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Восстановленная работа "Теннис" на выставке "Юрий Пименов" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
Другой реконструкции, уже мультимедийной, посвящен целый зал: это панно "Физкультурный парад", которое, хоть и сохранилось, но из-за размеров (девять на 14 метров) и плохого состояния не подлежит транспортировке. В России его представили публике только однажды: в Русском музее в 1994-м, где панно до сих пор и хранится.
Интересно, что эта монументальная работа была лишь фоном для "проекта века": модели Дворца Советов Бориса Иофана со стометровой фигурой Ленина. Небоскреб должен был стать центром новой Москвы и самым высоким зданием в мире (415 метров).
© www.SovArch.ruДворец Советов
Дворец Советов
© www.SovArch.ru
Дворец Советов
Для выставки в Третьяковке сделали подробную съемку "Физкультурного парада", позволяющую рассмотреть все детали. Вот она, новая реальность: если произведение нельзя привезти, показывают его цифровую копию.
Но Пименов, наверное, оценил бы, что его панно стихийно стало видеоартом — то, что он выступал за прогресс, особенно видно в разделе "Москва и москвичи".
© Распопова Ольга"Свадьба на завтрашней улице" на выставке "Юрий Пименов" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
Свадьба на завтрашней улице на выставке Юрий Пименов в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
1 из 2
"Свадьба на завтрашней улице" на выставке "Юрий Пименов" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
© Распопова Ольга
© РИА Новости / Распопова Ольга"Лирическое новоселье" на выставке "Юрий Пименов" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
Лирическое новоселье на выставке Юрий Пименов в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
2 из 2
"Лирическое новоселье" на выставке "Юрий Пименов" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
© РИА Новости / Распопова Ольга
1 из 2
"Свадьба на завтрашней улице" на выставке "Юрий Пименов" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
© Распопова Ольга
2 из 2
"Лирическое новоселье" на выставке "Юрий Пименов" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
© РИА Новости / Распопова Ольга
Художник находит очарование и в типовых квартирках ("Лирическое новоселье"), и в недостроенных спальных районах ("Свадьба на завтрашней улице"). Кстати, обе картины были на выставках, посвященных эпохе "оттепели": в Музее Москвы и ГТГ соответственно.

"Сколько потом разной жизни приходит в эти дома — смех и плач детей, усталые шаги после работы, утренняя глазунья на сковородке, пестрый букет полевых цветов на фоне чистой голубоватой стены!" — отмечал Юрий Пименов.

© Распопова Ольга"Бегом через улицу" на выставке "Юрий Пименов" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
Бегом через улицу на выставке Юрий Пименов в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
© Распопова Ольга
"Бегом через улицу" на выставке "Юрий Пименов" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
По оптимизму Пименов предвосхищает шестидесятников: не зря его картину "Бегом через улицу" четыре года назад выбрали для постеров выставки "Оттепель" в Третьяковке. Хотя к присущей этой эпохе вере в светлое будущее художник пришел еще в непростые 30-е. Видимо, искусство стало для него тогда способом отгородиться от реальности.

Человек дождя

"Я страстно, органически не люблю абстрактных вещей. Они мне кажутся скучными", — писал он. Ему были интересны не бездушные квадраты и круги, а линии — человеческих судеб. "Видимая легкость его произведений — итог кропотливой работы: наблюдений, встреч, разговоров, путешествий", — говорит Елена Воронович.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКартина Юрия Пименова "Ожидание" (1959 год) в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
Картина Юрия Пименова Ожидание (1959 г.) в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Картина Юрия Пименова "Ожидание" (1959 год) в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
И даже в Италии, откуда большинство художников обычно возвращается с пейзажами, его занимали люди: цветочницы, прачки, просто прохожие. В этом внимании к бытовым сюжетам он близок к Норману Роквеллу, который тоже воспевал повседневную жизнь, только в США.

Была у Пименова и другая страсть. "Еще я очень люблю писать дождь… Ливень заливает асфальтовые улицы и дома… Люди отражаются в зеркалах мостовых и тротуаров. Этот же ливень покрывает стекла автобусов и квартир огромным количеством мелких капель, в которых живут свет и тень, блеск и влажность. Городской дождь полон разных образов и настроений. Он приносит художнику не меньшее богатство ощущений и чувств, чем поля, затянутые серой пеленой осени, чем лужи в колеях черного проселка, сверкающие капли на сосновых ветках и солнце сквозь парной воздух мокрого леса".

Читать Пименова — отдельное удовольствие, и на выставке в Третьяковке большинство текстов как раз принадлежит ему. "Он пишет прозу как художник и рисует как поэт", — улыбается Чернышева.
Названия некоторых разделов экспозиции взяты из книг Пименова. Например, заключительный — "Таинственный мир зрелищ", где собрали работы для театра и кино. Художник более 50 лет создавал театральные декорации, костюмы и эскизы занавеса.
© Распопова ОльгаАфиша к фильму "Пышка" на выставке "Юрий Пименов" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
Афиша к фильму Пышка на выставке Юрий Пименов в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
© Распопова Ольга
Афиша к фильму "Пышка" на выставке "Юрий Пименов" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
Здесь его самая первая афиша — к фильму "Пышка", который стал дебютом и для режиссера Михаила Ромма, и для сыгравшей в ленте Фаины Раневской (она прежде не снималась в кино). А рядом "Кинокатя" (1934), иллюстрация к одноименному рассказу Вадима Шершеневича про бездарную, но пробивную старлетку. И поздняя работа 1971 года, впечатления от закулисья лондонского балета: портнихи шьют воздушные пачки для танцовщиц, покуривая сигаретки.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкУ картины Юрия Пименова "Портрет Т. Самойловой" (1966 год) в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
У картины Юрия Пименова Портрет Т. Самойловой (1966 г.) в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве. - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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У картины Юрия Пименова "Портрет Т. Самойловой" (1966 год) в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
Пименов много путешествовал по Европе, бывал в Индии. За границей пользовался успехом: его картина "Даешь тяжелую индустрию!" (1927) выставлялась на XVI Биеннале в Венеции, в 1937-м он получил Золотую медаль Всемирной выставки в Париже.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкУ картины Юрия Пименова "Даешь тяжелую индустрию!" (1927 год) в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
 У картины Юрия Пименова Даешь тяжелую индустрию! (1927 г.) в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
У картины Юрия Пименова "Даешь тяжелую индустрию!" (1927 год) в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
Удивительно, что такому многогранному художнику до сих пор не уделяли должного внимания. Это ведь его первая крупная ретроспектива в России — в Третьяковке, которую, кстати, сам Пименов очень любил с детства (а особенно "Грачей" Саврасова, поразивших его до слез).
"Есть такое довольно банальное выражение — просто время пришло", — говорит куратор Елена Воронович.
"Юрий Пименов", 8 сентября 2021 года — 9 января 2022 года, Новая Третьяковка
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КультураЖивописьТретьяковская галереяВенецияИталияМихаил РоммФаина РаневскаяРусский музейМузей МосквыЗельфира ТрегуловаМузеиВыставкиСтиль жизникуда сходитьчто посмотретьРоссия
 
 
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14:08В Сочи блогера приговорили к четырем годам колонии за вымогательство
14:05СМИ: Иран нанес ракетный удар по группировкам в Иракском Курдистане
14:05Из аэропорта Кабула возобновятся международные коммерческие рейсы
14:00Депздрав оценил вероятность четвертой волны коронавируса в Москве
13:57В Ногинске пять человек остаются в больнице после взрыва
13:56СМИ рассказали о помощи афганским беженцам со стороны НАТО
13:54Известный актер рассказал, как Александр Мельник "крестил" его после съемок
13:49В Киселевске похоронили убитых школьниц
13:46В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек
13:44В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке
13:43Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы
13:41В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком
13:41На Кубани водитель, паркуясь, впечатала в стену женщину с ребенком 0:10
13:36В Госдуме рассказали, кто создал программу с "подсказками" для выборов
13:35Кличко сравнил СНБО Украины с большевистским ЧК
13:32В Красноярском крае нашли девочек, сбежавших из дома
13:31Пострадавшим при взрыве газа в Ногинске начали поступать выплаты
13:23Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли в 1,8 раза за семь месяцев
13:22В Польше объяснили, почему Россия не прекратит транзит газа через Украину
13:21Движение "Артподготовка"* внесли в список террористических организаций
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