https://ria.ru/20210909/pettherapy-1749309384.html

Лечение кошками, собаками и хомяками: как работает пет-терапия?

Лечение кошками, собаками и хомяками: как работает пет-терапия? - РИА Новости, 09.09.2021

Лечение кошками, собаками и хомяками: как работает пет-терапия?

Почему мы так любим смотреть видео с котятами и щенками? Как "гладить хомячков" помогает в психотерапии? Какие животные могут быть терапевтами, а какие — нет? Как проходят такие приемы у психолога? Каким образом пет-терапия помогает людям с расстройствами аутистического спектра? И в каком случае животные-терапевты могут не будут приносить пользы?

2021-09-09T12:00

2021-09-09T12:00

2021-09-09T12:00

яснопонятно

животные

психология

подкаст

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Лечение кошками, собаками и хомяками: как работает пет-терапия? Почему мы так любим смотреть видео с котятами и щенками? Как «гладить хомячков» помогает в психотерапии? Какие животные могут быть терапевтами, а какие — нет? Как проходят такие приемы у психолога? Каким образом пет-терапия помогает людям с расстройствами аутистического спектра? И в каком случае животные-терапевты могут не будут приносить пользы? audio/mpeg

Лечение кошками, собаками и хомяками: как работает пет-терапия? Почему мы так любим смотреть видео с котятами и щенками? Как «гладить хомячков» помогает в психотерапии? Какие животные могут быть терапевтами, а какие — нет? Как проходят такие приемы у психолога? Каким образом пет-терапия помогает людям с расстройствами аутистического спектра? И в каком случае животные-терапевты могут не будут приносить пользы? audio/mpeg

Пет-терапия — это метод лечения с помощью животных. Гладить, кормить, играть с собакой или кошкой — любое из этих действий может положительно воздействовать на человека, помочь ему "раскрыться" на приеме у психотерапевта. О том, что такое пет-терапия, как она используется психологами и когда она бывает полезна рассказывает Анастасия Никольская — психолог и доцент кафедры психологии РГУ им. Косыгина.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

животные, психология, подкаст, аудио