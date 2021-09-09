https://ria.ru/20210909/pettherapy-1749309384.html
Лечение кошками, собаками и хомяками: как работает пет-терапия?
Лечение кошками, собаками и хомяками: как работает пет-терапия? - РИА Новости, 09.09.2021
Лечение кошками, собаками и хомяками: как работает пет-терапия?
Почему мы так любим смотреть видео с котятами и щенками? Как "гладить хомячков" помогает в психотерапии? Какие животные могут быть терапевтами, а какие — нет? Как проходят такие приемы у психолога? Каким образом пет-терапия помогает людям с расстройствами аутистического спектра? И в каком случае животные-терапевты могут не будут приносить пользы?
2021-09-09T12:00
2021-09-09T12:00
2021-09-09T12:00
яснопонятно
животные
психология
подкаст
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Лечение кошками, собаками и хомяками: как работает пет-терапия?
Почему мы так любим смотреть видео с котятами и щенками? Как «гладить хомячков» помогает в психотерапии? Какие животные могут быть терапевтами, а какие — нет? Как проходят такие приемы у психолога? Каким образом пет-терапия помогает людям с расстройствами аутистического спектра? И в каком случае животные-терапевты могут не будут приносить пользы?
audio/mpeg
Лечение кошками, собаками и хомяками: как работает пет-терапия?
Почему мы так любим смотреть видео с котятами и щенками? Как «гладить хомячков» помогает в психотерапии? Какие животные могут быть терапевтами, а какие — нет? Как проходят такие приемы у психолога? Каким образом пет-терапия помогает людям с расстройствами аутистического спектра? И в каком случае животные-терапевты могут не будут приносить пользы?
audio/mpeg
Пет-терапия — это метод лечения с помощью животных. Гладить, кормить, играть с собакой или кошкой — любое из этих действий может положительно воздействовать на человека, помочь ему "раскрыться" на приеме у психотерапевта. О том, что такое пет-терапия, как она используется психологами и когда она бывает полезна рассказывает Анастасия Никольская — психолог и доцент кафедры психологии РГУ им. Косыгина.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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животные, психология, подкаст, аудио
Лечение кошками, собаками и хомяками: как работает пет-терапия?
Почему мы так любим смотреть видео с котятами и щенками? Как "гладить хомячков" помогает в психотерапии? Какие животные могут быть терапевтами, а какие — нет? Как проходят такие приемы у психолога? Каким образом пет-терапия помогает людям с расстройствами аутистического спектра? И в каком случае животные-терапевты могут не будут приносить пользы?