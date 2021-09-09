https://ria.ru/20210909/pererabotka-1749277138.html
Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году - РИА Новости, 09.09.2021
Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
Полноценная переработка мусора в России заработает, скорее всего, к 2030 году, заявил в интервью РИА Новости председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T04:07
2021-09-09T04:07
2021-09-09T10:05
фонд "сколково"
аркадий дворкович
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748409770_0:311:3088:2048_1920x0_80_0_0_7b6fe5f9a13d5be7c6bd03695dfe4d70.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Полноценная переработка мусора в России заработает, скорее всего, к 2030 году, заявил в интервью РИА Новости председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.По его словам, к подобным вопросам стоит относиться прагматично."Мы обсуждали, что для некоторых видов отходов, возможно, не нужно заниматься раздельным сбором, потому что могут оказаться более выгодными технологии переработки, которые позволяют выделять соответствующие вещества именно в технологическом процессе, а не при разделении на стадии сбора", - объяснил глава фонда.Он считает, что "не надо смотреть только в одну сторону и делать то, что мир сделал уже 10-15 лет назад – это может оказаться менее выгодным, чем новые варианты"."Но, с другой стороны, вообще этим не заниматься тоже нельзя, начинать нужно", - заключил он.Читайте полный текст интервью >>
https://realty.ria.ru/20210129/dagestan-1595160665.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210906/musor-1748902738.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748409770_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_61a415443d379bd61ad13f2d5577c7e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд "сколково", аркадий дворкович, россия
04:07 09.09.2021 (обновлено: 10:05 09.09.2021)
Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
Глава "Сколково" Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Полноценная переработка мусора в России
заработает, скорее всего, к 2030 году, заявил в интервью РИА Новости председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович
.
"Из-за того, что мы сильно отстали, этот процесс займет много лет – наверное, не менее десятилетия. К 2030 году вполне реалистично создать хорошую систему переработки и утилизации мусора. Но критически необходимый задел, я думаю, лет за пять можно сделать. Надо просто не сидеть сложа руки", - сказал Дворкович.
По его словам, к подобным вопросам стоит относиться прагматично.
"Мы обсуждали, что для некоторых видов отходов, возможно, не нужно заниматься раздельным сбором, потому что могут оказаться более выгодными технологии переработки, которые позволяют выделять соответствующие вещества именно в технологическом процессе, а не при разделении на стадии сбора", - объяснил глава фонда.
Он считает, что "не надо смотреть только в одну сторону и делать то, что мир сделал уже 10-15 лет назад – это может оказаться менее выгодным, чем новые варианты".
"Но, с другой стороны, вообще этим не заниматься тоже нельзя, начинать нужно", - заключил он.