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Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году - РИА Новости, 09.09.2021
Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
Полноценная переработка мусора в России заработает, скорее всего, к 2030 году, заявил в интервью РИА Новости председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T04:07
2021-09-09T10:05
фонд "сколково"
аркадий дворкович
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Полноценная переработка мусора в России заработает, скорее всего, к 2030 году, заявил в интервью РИА Новости председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.По его словам, к подобным вопросам стоит относиться прагматично."Мы обсуждали, что для некоторых видов отходов, возможно, не нужно заниматься раздельным сбором, потому что могут оказаться более выгодными технологии переработки, которые позволяют выделять соответствующие вещества именно в технологическом процессе, а не при разделении на стадии сбора", - объяснил глава фонда.Он считает, что "не надо смотреть только в одну сторону и делать то, что мир сделал уже 10-15 лет назад – это может оказаться менее выгодным, чем новые варианты"."Но, с другой стороны, вообще этим не заниматься тоже нельзя, начинать нужно", - заключил он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://realty.ria.ru/20210129/dagestan-1595160665.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210906/musor-1748902738.html
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фонд "сколково", аркадий дворкович, россия
04:07 09.09.2021 (обновлено: 10:05 09.09.2021)
 
Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году

Глава "Сколково" Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году

© РИА Новости / Алексей ФилипповМужчина сдает алюминиевую банку в фандомат по сбору пластиковой и алюминиевой тары, для дальнейшей переработки
Мужчина сдает алюминиевую банку в фандомат по сбору пластиковой и алюминиевой тары, для дальнейшей переработки - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Полноценная переработка мусора в России заработает, скорее всего, к 2030 году, заявил в интервью РИА Новости председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

"Из-за того, что мы сильно отстали, этот процесс займет много лет – наверное, не менее десятилетия. К 2030 году вполне реалистично создать хорошую систему переработки и утилизации мусора. Но критически необходимый задел, я думаю, лет за пять можно сделать. Надо просто не сидеть сложа руки", - сказал Дворкович.

По его словам, к подобным вопросам стоит относиться прагматично.
"Мы обсуждали, что для некоторых видов отходов, возможно, не нужно заниматься раздельным сбором, потому что могут оказаться более выгодными технологии переработки, которые позволяют выделять соответствующие вещества именно в технологическом процессе, а не при разделении на стадии сбора", - объяснил глава фонда.
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Он считает, что "не надо смотреть только в одну сторону и делать то, что мир сделал уже 10-15 лет назад – это может оказаться менее выгодным, чем новые варианты".
"Но, с другой стороны, вообще этим не заниматься тоже нельзя, начинать нужно", - заключил он.
Читайте полный текст интервью >>
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