https://ria.ru/20210909/pererabotka-1749277138.html

Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году

Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году - РИА Новости, 09.09.2021

Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году

Полноценная переработка мусора в России заработает, скорее всего, к 2030 году, заявил в интервью РИА Новости председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T04:07

2021-09-09T04:07

2021-09-09T10:05

фонд "сколково"

аркадий дворкович

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Полноценная переработка мусора в России заработает, скорее всего, к 2030 году, заявил в интервью РИА Новости председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.По его словам, к подобным вопросам стоит относиться прагматично."Мы обсуждали, что для некоторых видов отходов, возможно, не нужно заниматься раздельным сбором, потому что могут оказаться более выгодными технологии переработки, которые позволяют выделять соответствующие вещества именно в технологическом процессе, а не при разделении на стадии сбора", - объяснил глава фонда.Он считает, что "не надо смотреть только в одну сторону и делать то, что мир сделал уже 10-15 лет назад – это может оказаться менее выгодным, чем новые варианты"."Но, с другой стороны, вообще этим не заниматься тоже нельзя, начинать нужно", - заключил он.Читайте полный текст интервью >>

https://realty.ria.ru/20210129/dagestan-1595160665.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210906/musor-1748902738.html

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2021

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фонд "сколково", аркадий дворкович, россия