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Путин назвал переговоры с Лукашенко насыщенными и конструктивными
Путин назвал переговоры с Лукашенко насыщенными и конструктивными - РИА Новости, 09.09.2021
Путин назвал переговоры с Лукашенко насыщенными и конструктивными
Переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко были насыщенными и конструктивными, сказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T21:29
2021-09-09T21:29
2021-09-09T21:32
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко были насыщенными и конструктивными, сказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров."Коротко проинформируем вас о результатах сегодняшней работы. Переговоры с президентом Белоруссии, как и всегда впрочем, были насыщенными и конструктивными, что в полной мере отвечает характеру отношений между нашими странами", - сказал Путин.
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белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
21:29 09.09.2021 (обновлено: 21:32 09.09.2021)
Путин назвал переговоры с Лукашенко насыщенными и конструктивными
Президент России Путин: переговоры с Лукашенко были насыщенными и конструктивными