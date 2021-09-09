https://ria.ru/20210909/peregovory-1749430589.html

Путин назвал переговоры с Лукашенко насыщенными и конструктивными

Путин назвал переговоры с Лукашенко насыщенными и конструктивными - РИА Новости, 09.09.2021

Путин назвал переговоры с Лукашенко насыщенными и конструктивными

Переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко были насыщенными и конструктивными, сказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T21:29

2021-09-09T21:29

2021-09-09T21:32

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко были насыщенными и конструктивными, сказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров."Коротко проинформируем вас о результатах сегодняшней работы. Переговоры с президентом Белоруссии, как и всегда впрочем, были насыщенными и конструктивными, что в полной мере отвечает характеру отношений между нашими странами", - сказал Путин.

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия