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Переговоры Путина и Лукашенко завершились
Переговоры Путина и Лукашенко завершились - РИА Новости, 09.09.2021
Переговоры Путина и Лукашенко завершились
Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, продолжавшиеся более трех часов в Кремле, завершились, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T21:25
2021-09-09T21:25
2021-09-09T21:26
владимир путин
белоруссия
москва
дмитрий песков
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, продолжавшиеся более трех часов в Кремле, завершились, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президенты завершили общение", - сказал он журналистам.Уже началась пресс-конференция двух лидеров.Российский лидер в начале встречи заявил, что попросил Лукашенко приехать в Москву, чтобы подвести итоги работы по формированию Союзного государства, отметив, что эти переговоры никак не связаны с политическим календарем в РФ и Белоруссии. Он отметил, что уже завтра премьеры в Минске должны финализировать эту работу. Со своей стороны белорусский президент выразил надежду, что 28 союзных программ будут приняты в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства, которое может пройти в конце октября. При этом он добавил, что ничего скрывать от глаз общественности не будут и могут придать публичный характер этим программам.Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что лидеры планируют затронуть и события в Афганистане с учетом предстоящего в Душанбе саммита ОДКБ.
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владимир путин, белоруссия, москва, дмитрий песков, александр лукашенко, россия
21:25 09.09.2021 (обновлено: 21:26 09.09.2021)
Переговоры Путина и Лукашенко завершились
Песков: переговоры Путина и Лукашенко завершились, они продолжались более трех часов
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Переговоры президентов РФ
и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, продолжавшиеся более трех часов в Кремле, завершились, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
"Президенты завершили общение", - сказал он журналистам.
Уже началась пресс-конференция двух лидеров.
Российский лидер в начале встречи заявил, что попросил Лукашенко приехать в Москву, чтобы подвести итоги работы по формированию Союзного государства, отметив, что эти переговоры никак не связаны с политическим календарем в РФ и Белоруссии. Он отметил, что уже завтра премьеры в Минске должны финализировать эту работу. Со своей стороны белорусский президент выразил надежду, что 28 союзных программ будут приняты в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства, которое может пройти в конце октября. При этом он добавил, что ничего скрывать от глаз общественности не будут и могут придать публичный характер этим программам.
Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что лидеры планируют затронуть и события в Афганистане с учетом предстоящего в Душанбе саммита ОДКБ
.