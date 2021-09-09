https://ria.ru/20210909/peregovory-1749429986.html

Переговоры Путина и Лукашенко завершились

Переговоры Путина и Лукашенко завершились - РИА Новости, 09.09.2021

Переговоры Путина и Лукашенко завершились

Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, продолжавшиеся более трех часов в Кремле, завершились, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T21:25

2021-09-09T21:25

2021-09-09T21:26

владимир путин

белоруссия

москва

дмитрий песков

александр лукашенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749419982_91:307:2813:1838_1920x0_80_0_0_fd899e802481f71172f09bdf4d10a383.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, продолжавшиеся более трех часов в Кремле, завершились, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президенты завершили общение", - сказал он журналистам.Уже началась пресс-конференция двух лидеров.Российский лидер в начале встречи заявил, что попросил Лукашенко приехать в Москву, чтобы подвести итоги работы по формированию Союзного государства, отметив, что эти переговоры никак не связаны с политическим календарем в РФ и Белоруссии. Он отметил, что уже завтра премьеры в Минске должны финализировать эту работу. Со своей стороны белорусский президент выразил надежду, что 28 союзных программ будут приняты в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства, которое может пройти в конце октября. При этом он добавил, что ничего скрывать от глаз общественности не будут и могут придать публичный характер этим программам.Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что лидеры планируют затронуть и события в Афганистане с учетом предстоящего в Душанбе саммита ОДКБ.

белоруссия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, белоруссия, москва, дмитрий песков, александр лукашенко, россия