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Переговоры Путина и Лукашенко идут уже три часа
Переговоры Путина и Лукашенко идут уже три часа - РИА Новости, 09.09.2021
Переговоры Путина и Лукашенко идут уже три часа
В Кремле уже три часа продолжаются переговоры Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T20:07
2021-09-09T21:12
политика
белоруссия
владимир путин
союзное государство
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Кремле уже три часа продолжаются переговоры Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.Они общаются тет-а-тет, после чего выйдут на встречу с репортерами. Лидеры не намерены подписывать сегодня никаких документов.Путин и Лукашенко обсуждают развитие интеграционных процессов в Союзном государстве и другие темы двусторонней повестки, а также международные вопросы, в том числе ситуацию в Афганистане.Российский лидер подчеркнул, что сегодняшние переговоры не связаны с политическим календарем в Москве и Минске."Я попросил вас подъехать для того, чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время в формировании программ развития Союзного государства", — сказал Путин белорусскому коллеге в начале встречи.Российский лидер отметил, что работа в этом направлении долгое время велась на экспертном и правительственном уровне.В свою очередь, Лукашенко заявил, что готов обсудить все 28 программ по развитию экономической интеграции. Завтра их могут подписать на совете министров Союзного государства в Минске. В этом случае их примут на Высшем Госсовете уже в конце октября. Белорусский лидер назвал это прорывом и подчеркнул, что союзные программы обязательно обнародуют.Как добавил Путин, в постковидный период нужно найти дополнительные ресурсы для развития экономик и повышения конкурентноспособности. Он выразил уверенность, что Москва и Минск находятся на правильном пути.В прошлый раз Путин и Лукашенко встречались 13 июля в Санкт-Петербурге. Также главы государств регулярно общаются по телефону.Россия и Белоруссия подписали договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. К 20-летию документа создали рабочую группу по выработке отраслевых дорожных карт, после чего переформатировали их в союзные программы по интеграции.В начале августа Лукашенко выразил надежду, что все программы удастся принять в конце этого года на заседании Высшего Госсовета Союзного государства. Большинство из них рассчитаны до 2025 года, некоторые до 2027-го. И в Москве, и в Минске неоднократно подчеркивали, что в союзных программах отсутствуют политические вопросы, связанные с потерей суверенитета.
https://ria.ru/20210909/union-1749214561.html
https://ria.ru/20210902/polyaki-1748363301.html
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политика, белоруссия, владимир путин, союзное государство, александр лукашенко, россия
20:07 09.09.2021 (обновлено: 21:12 09.09.2021)
 
Переговоры Путина и Лукашенко идут уже три часа

Переговоры президента Путина с белорусским лидером Лукашенко в Кремле идут три часа

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Кремле уже три часа продолжаются переговоры Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Они общаются тет-а-тет, после чего выйдут на встречу с репортерами. Лидеры не намерены подписывать сегодня никаких документов.
Путин и Лукашенко обсуждают развитие интеграционных процессов в Союзном государстве и другие темы двусторонней повестки, а также международные вопросы, в том числе ситуацию в Афганистане.
Российский лидер подчеркнул, что сегодняшние переговоры не связаны с политическим календарем в Москве и Минске.
"Я попросил вас подъехать для того, чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время в формировании программ развития Союзного государства", — сказал Путин белорусскому коллеге в начале встречи.
Российский лидер отметил, что работа в этом направлении долгое время велась на экспертном и правительственном уровне.
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В свою очередь, Лукашенко заявил, что готов обсудить все 28 программ по развитию экономической интеграции. Завтра их могут подписать на совете министров Союзного государства в Минске. В этом случае их примут на Высшем Госсовете уже в конце октября. Белорусский лидер назвал это прорывом и подчеркнул, что союзные программы обязательно обнародуют.
Как добавил Путин, в постковидный период нужно найти дополнительные ресурсы для развития экономик и повышения конкурентноспособности. Он выразил уверенность, что Москва и Минск находятся на правильном пути.
В прошлый раз Путин и Лукашенко встречались 13 июля в Санкт-Петербурге. Также главы государств регулярно общаются по телефону.
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Россия и Белоруссия подписали договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. К 20-летию документа создали рабочую группу по выработке отраслевых дорожных карт, после чего переформатировали их в союзные программы по интеграции.
В начале августа Лукашенко выразил надежду, что все программы удастся принять в конце этого года на заседании Высшего Госсовета Союзного государства. Большинство из них рассчитаны до 2025 года, некоторые до 2027-го. И в Москве, и в Минске неоднократно подчеркивали, что в союзных программах отсутствуют политические вопросы, связанные с потерей суверенитета.
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