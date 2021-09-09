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Россия и США продолжат взаимодействие на переговорах по СВПД, заявили в МИД
Россия и США продолжат взаимодействие на переговорах по СВПД, заявили в МИД - РИА Новости, 09.09.2021
Россия и США продолжат взаимодействие на переговорах по СВПД, заявили в МИД
Россия и США намерены продолжить взаимодействие "в венском формате" с подключением всех стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), включая РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T14:33
2021-09-09T14:33
2021-09-09T14:33
в мире
сша
тегеран (город)
франция
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
совет безопасности оон
дональд трамп
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия и США намерены продолжить взаимодействие "в венском формате" с подключением всех стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), включая Иран, заявило министерство иностранных дел РФ.Как следует из сообщения ведомства, 8-9 сентября в Москве состоялись консультации замглавы МИД РФ Сергея Рябкова со спецпредставителем США по Ирану Робертом Малли, где также принимали участие заместитель гендиректора "Росатома" Николай Спасский и заместитель министра энергетики США Дэвид Хайзенга."Состоялся содержательный обмен мнениями о перспективах восстановления полнокровного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). С обеих сторон подтверждена твёрдая решимость продолжить взаимодействие "в венском формате" с подключением всех стран-участниц СВПД, включая Иран, а также представителей США", - сообщило министерство.Ведомство отметило, что важную роль играет готовность Тегерана как можно скорее вернуться за стол переговоров. Кроме того, в ходе переговоров стороны подчеркнули необходимость строить дальнейшую работу на основе результатов предыдущих переговорных раундов, продолжавшихся в интенсивном режиме с апреля по июнь."Акцентирован существенный конструктивный вклад МАГАТЭ в процесс стабилизации и "перезапуска" СВПД. Выражен обоюдный настрой продолжать оказывать поддержку проверочной деятельности Агентства в свете резолюции СБ ООН 2231", - сообщил российский МИД.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20210908/svpd-1749112051.html
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в мире, сша, тегеран (город), франция, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, совет безопасности оон, дональд трамп, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), роберт малли, россия
Россия и США продолжат взаимодействие на переговорах по СВПД, заявили в МИД
МИД: Россия и США намерены продолжить взаимодействие на переговорах по ядерной сделке