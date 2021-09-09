https://ria.ru/20210909/pavodok-1749284767.html

Вода ушла из трех сел в Хабаровском крае

Вода ушла из трех сел в Хабаровском крае - РИА Новости, 09.09.2021

Вода ушла из трех сел в Хабаровском крае

Вода ушла из трех населенных пунктов в Хабаровском крае, где подтапливало территории, пик паводка сместился в Ульчский район, уровень реки постепенно снижается, РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T08:29

2021-09-09T08:29

2021-09-09T08:29

общество

ульчский район

вятское

хабаровск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

славянка

михаил дегтярев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155716/83/1557168394_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_f7f4cc996ee03922c6cea245d6787156.jpg

ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. Вода ушла из трех населенных пунктов в Хабаровском крае, где подтапливало территории, пик паводка сместился в Ульчский район, уровень реки постепенно снижается, сообщает краевой главк МЧС."Из зоны паводка вышли три населенных пункта: Вятское, Бычиха, Новотроицкое. Здесь больше нет подтопленных территорий. В настоящее время гребень смещается в Ульчском муниципальном районе и прошел гидропост у Циммермановки. Выше по течению реки Амур отмечается незначительное, но стабильное понижение уровня воды. Это приводит к постепенному освобождению ранее подтопленных территорий", - информирует ведомство.По состоянию на утро четверга, в Хабаровском крае под влиянием амурского паводка находятся 64 населенных пункта в семи муниципальных образованиях. Всего подтоплено 16 жилых домов, 260 приусадебных, 1777 дачных и 489 земельных участков. В воде остаются и 89 дорог. В Нанайском районе дежурят спасатели. В селе Славянка транспортное сообщение восстановлено после схода воды.В Хабаровске освободился от паводковых и грунтовых вод единственный ранее подтопленный жилой дом. Подтопленных участков дорог в городской черте больше нет. Речные перевозки на дачные участки на островах Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный приостановлены до снижения уровня воды до отметки в пять метров. За сутки уровень Амура у города снизился на пять сантиметров и составил 5,17 метра (неблагоприятный - 4,5 метра, опасный - 6).У Комсомольска-на-Амуре вода упала также на пять сантиметров, уровень составил 6,83 метра, все еще остается опасным (неблагоприятный - 4,5 метра, опасный - 6,5). За последние сутки вода прибыла у села Мариинское на три сантиметра (уровень 5,3 метра), возле села Тахта уровень подрос на два сантиметра, а у Николаевска-на-Амуре - прибавил три сантиметра, при этом уровень здесь остается неопасным - в 2,01 метра. Зато у села Богородского Амур поднялся на четыре сантиметра, достигнув опасной отметки в пять метров.Врио губернатора региона Михаил Дегтярев во время прямого эфира в Instagram заявил, что Хабаровскому краю выделили более 100 миллионов рублей на помощь пострадавшим от паводка. За частичную потерю имущества на человека выделяется 50 тысяч рублей, за полную - 100 тысяч рублей. Кроме того, по его словам, еще 21 миллион рублей регион получит для компенсации ущерба от наводнения сельхозтоваропроизводителям. Мэрия Хабаровска уже начала прием заявлений от пострадавших во время "большой воды" для возмещения ущерба.

https://ria.ru/20210322/pavodok-1602246886.html

ульчский район

вятское

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ульчский район, вятское, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), славянка , михаил дегтярев