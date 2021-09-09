https://ria.ru/20210909/parlament-1749434879.html

Путин не исключил создания союзного парламента России и Белоруссии

Путин не исключил создания союзного парламента России и Белоруссии - РИА Новости, 09.09.2021

Путин не исключил создания союзного парламента России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин не исключил создания союзного парламента РФ и Белоруссии. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T22:03

2021-09-09T22:03

2021-09-09T22:20

союзное государство

политика

белоруссия

владимир путин

союзное государство

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключил создания союзного парламента РФ и Белоруссии."Что касается политической интеграции, то такие задачи ставились в Союзном договоре с самого начала, когда он формировался в 1997 году, когда подписывался чуть позже", - сказал Путин по итогам российско-белорусских переговоров."Мы исходим из того, что несмотря на все благородство этой цели по политической интеграции, нужно сначала создать экономический базис, экономическую основу, фундамент для того, чтобы двигаться дальше, в том числе и на политическом треке. Мы этих вопросов пока не обсуждали. Повторю ещё раз, полагаем, что прежде всего надо заняться экономикой, а все потом естественным образом будет требовать дополнительного регулирования, в том числе, может быть, и на уровне союзного парламента. Я не исключаю, что такой может быть создан. Но для этого надо, что называется, подрасти", - добавил президент.Он подчеркнул, что пока этот вопрос на повестке дня не стоит и на переговорах с лидером Белоруссии Александром Лукашенко не обсуждался.

https://ria.ru/20210909/putin-1749435940.html

https://ria.ru/20210909/otnosheniya-1749141019.html

белоруссия

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политика, белоруссия, владимир путин, союзное государство, александр лукашенко, россия