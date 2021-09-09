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Сотрудники МЧС по всей России возлагают цветы в память о Зиничеве

Сотрудники МЧС по всей России возлагают цветы в память о Зиничеве - РИА Новости, 09.09.2021

Сотрудники МЧС по всей России возлагают цветы в память о Зиничеве

Сотрудники МЧС по всей России возлагают цветы в память о погибшем главе ведомства Евгении Зиничеве, сообщили РИА Новости в министерстве. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T15:20

2021-09-09T15:20

2021-09-09T15:20

общество

москва

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сахалин

евгений зиничев

россия

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сотрудники МЧС по всей России возлагают цветы в память о погибшем главе ведомства Евгении Зиничеве, сообщили РИА Новости в министерстве.Цветы уже возложили в Еврейской автономной области, Кабардино-Балкарии, на Сахалине, в Татарстане, Москве и других регионах страны.В столице сотрудники МЧС приходят к зданию Национального центра управления в кризисных ситуациях, чтобы почтить память Зиничева. Утром в пятницу там пройдет церемония прощания с министром.Как ранее сообщало ведомство, похоронят главу МЧС в Санкт-Петербурге.Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России Владимир Путин 9 сентября посмертно присвоил Евгению Зиничеву звание Героя Российской Федерации.

https://ria.ru/20210909/geroy-1749290015.html

москва

сахалин

россия

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2021

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