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Сотрудники МЧС по всей России возлагают цветы в память о Зиничеве
Сотрудники МЧС по всей России возлагают цветы в память о Зиничеве - РИА Новости, 09.09.2021
Сотрудники МЧС по всей России возлагают цветы в память о Зиничеве
Сотрудники МЧС по всей России возлагают цветы в память о погибшем главе ведомства Евгении Зиничеве, сообщили РИА Новости в министерстве. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T15:20
2021-09-09T15:20
2021-09-09T15:20
общество
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владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сотрудники МЧС по всей России возлагают цветы в память о погибшем главе ведомства Евгении Зиничеве, сообщили РИА Новости в министерстве.Цветы уже возложили в Еврейской автономной области, Кабардино-Балкарии, на Сахалине, в Татарстане, Москве и других регионах страны.В столице сотрудники МЧС приходят к зданию Национального центра управления в кризисных ситуациях, чтобы почтить память Зиничева. Утром в пятницу там пройдет церемония прощания с министром.Как ранее сообщало ведомство, похоронят главу МЧС в Санкт-Петербурге.Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России Владимир Путин 9 сентября посмертно присвоил Евгению Зиничеву звание Героя Российской Федерации.
https://ria.ru/20210909/geroy-1749290015.html
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Сотрудники МЧС по всей России возлагают цветы в память о Зиничеве
Сотрудники МЧС по всей России возлагают цветы в память о погибшем главе ведомства Зиничеве