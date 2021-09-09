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Россия продолжит способствовать налаживанию палестино-израильского диалога
Россия продолжит способствовать налаживанию палестино-израильского диалога - РИА Новости, 09.09.2021
Россия продолжит способствовать налаживанию палестино-израильского диалога
Москва подтвердила готовность и далее способствовать налаживанию диалога между Палестиной и Израилем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T14:20
2021-09-09T14:20
в мире
израиль
палестина
москва
сергей лавров
арабо-израильский конфликт
ближневосточный квартет
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва подтвердила готовность и далее способствовать налаживанию диалога между Палестиной и Израилем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи со своим израильским коллегой Яиром Лапидом."Мы подтвердили готовность России и далее содействовать налаживанию прямого диалога между израильтянами и палестинцами, как по двусторонним каналам, так и в качестве члена квартета международных посредников", - сказал Лавров во время пресс-конференции.Министр отметил, что РФ приветствовала нормализацию связей Израиля с рядом арабских государств, поддерживает продолжение этого процесса и исходит из того, что он должен способствовать продвижению всеобъемлющего ближневосточного урегулирования.Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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в мире, израиль, палестина, москва, сергей лавров, арабо-израильский конфликт, ближневосточный квартет, россия
14:20 09.09.2021
 
Россия продолжит способствовать налаживанию палестино-израильского диалога

Лавров: Россия продолжит способствовать налаживанию диалога между Израилем и Палестиной

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва подтвердила готовность и далее способствовать налаживанию диалога между Палестиной и Израилем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи со своим израильским коллегой Яиром Лапидом.
"Мы подтвердили готовность России и далее содействовать налаживанию прямого диалога между израильтянами и палестинцами, как по двусторонним каналам, так и в качестве члена квартета международных посредников", - сказал Лавров во время пресс-конференции.
Министр отметил, что РФ приветствовала нормализацию связей Израиля с рядом арабских государств, поддерживает продолжение этого процесса и исходит из того, что он должен способствовать продвижению всеобъемлющего ближневосточного урегулирования.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
Истребитель ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 00:54
ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
 
В миреИзраильПалестинаМоскваСергей ЛавровАрабо-израильский конфликтБлижневосточный квартетРоссия
 
 
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