https://ria.ru/20210909/palestina-1749349060.html

Россия продолжит способствовать налаживанию палестино-израильского диалога

Россия продолжит способствовать налаживанию палестино-израильского диалога - РИА Новости, 09.09.2021

Россия продолжит способствовать налаживанию палестино-израильского диалога

Москва подтвердила готовность и далее способствовать налаживанию диалога между Палестиной и Израилем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T14:20

2021-09-09T14:20

2021-09-09T14:20

в мире

израиль

палестина

москва

сергей лавров

арабо-израильский конфликт

ближневосточный квартет

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва подтвердила готовность и далее способствовать налаживанию диалога между Палестиной и Израилем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи со своим израильским коллегой Яиром Лапидом."Мы подтвердили готовность России и далее содействовать налаживанию прямого диалога между израильтянами и палестинцами, как по двусторонним каналам, так и в качестве члена квартета международных посредников", - сказал Лавров во время пресс-конференции.Министр отметил, что РФ приветствовала нормализацию связей Израиля с рядом арабских государств, поддерживает продолжение этого процесса и исходит из того, что он должен способствовать продвижению всеобъемлющего ближневосточного урегулирования.Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.

https://ria.ru/20210907/udar-1748949384.html

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в мире, израиль, палестина, москва, сергей лавров, арабо-израильский конфликт, ближневосточный квартет, россия