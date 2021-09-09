Россия продолжит способствовать налаживанию палестино-израильского диалога
Лавров: Россия продолжит способствовать налаживанию диалога между Израилем и Палестиной
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид во время встречи в Москве
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва подтвердила готовность и далее способствовать налаживанию диалога между Палестиной и Израилем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи со своим израильским коллегой Яиром Лапидом.
"Мы подтвердили готовность России и далее содействовать налаживанию прямого диалога между израильтянами и палестинцами, как по двусторонним каналам, так и в качестве члена квартета международных посредников", - сказал Лавров во время пресс-конференции.
Министр отметил, что РФ приветствовала нормализацию связей Израиля с рядом арабских государств, поддерживает продолжение этого процесса и исходит из того, что он должен способствовать продвижению всеобъемлющего ближневосточного урегулирования.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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