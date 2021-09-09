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В Кремле прокомментировали решение США расширить поставки оружия Украине
В Кремле прокомментировали решение США расширить поставки оружия Украине - РИА Новости, 09.09.2021
В Кремле прокомментировали решение США расширить поставки оружия Украине
Россия выражает сожаление по поводу расширения поставок американских вооружений на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T18:22
2021-09-09T18:34
в мире
оружие
украина
сша
дмитрий песков
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Россия выражает сожаление по поводу расширения поставок американских вооружений на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас, к сожалению, по истечении нескольких лет, процесс поставок американских вооружений в Украину стал обыденным делом. И мы видим, что существует тенденция к расширению этого процесса, к нашему сожалению. Мы не думаем, что эти поставки способны стабилизировать ситуацию в плане внутриукраинского конфликта на юго-востоке, наоборот, наоборот, растет опасность, что наличие этого оружия, знаете, будет подзуживать те самые горячие головы. И не дай бог, наведет их на мысль, что они могут решить проблему юго-востока силовыми методами", - сказал Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.Он уточнил, что первые поставки начались четыре года назад, и тогда Россия выражала "крайнюю озабоченность в связи с тем, что речь идет о поставках того оружия, которое может оказаться в руках тех самых горячих голов".
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в мире, оружие, украина, сша, дмитрий песков, россия
18:22 09.09.2021 (обновлено: 18:34 09.09.2021)
 
В Кремле прокомментировали решение США расширить поставки оружия Украине

Песков: Россия сожалеет из-за расширения поставок американского вооружения на Украину

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Россия выражает сожаление по поводу расширения поставок американских вооружений на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас, к сожалению, по истечении нескольких лет, процесс поставок американских вооружений в Украину стал обыденным делом. И мы видим, что существует тенденция к расширению этого процесса, к нашему сожалению. Мы не думаем, что эти поставки способны стабилизировать ситуацию в плане внутриукраинского конфликта на юго-востоке, наоборот, наоборот, растет опасность, что наличие этого оружия, знаете, будет подзуживать те самые горячие головы. И не дай бог, наведет их на мысль, что они могут решить проблему юго-востока силовыми методами", - сказал Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Он уточнил, что первые поставки начались четыре года назад, и тогда Россия выражала "крайнюю озабоченность в связи с тем, что речь идет о поставках того оружия, которое может оказаться в руках тех самых горячих голов".
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 12:48
Песков заявил о причастности ЦРУ к операции Украины против россиян в Минске
 
В миреОружиеУкраинаСШАДмитрий ПесковРоссия
 
 
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