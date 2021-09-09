https://ria.ru/20210909/oruzhie-1749404987.html

В Кремле прокомментировали решение США расширить поставки оружия Украине

В Кремле прокомментировали решение США расширить поставки оружия Украине - РИА Новости, 09.09.2021

В Кремле прокомментировали решение США расширить поставки оружия Украине

Россия выражает сожаление по поводу расширения поставок американских вооружений на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T18:22

2021-09-09T18:22

2021-09-09T18:34

в мире

оружие

украина

сша

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733248269_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_9188ec9689978064c1ad10d5a413d434.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Россия выражает сожаление по поводу расширения поставок американских вооружений на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас, к сожалению, по истечении нескольких лет, процесс поставок американских вооружений в Украину стал обыденным делом. И мы видим, что существует тенденция к расширению этого процесса, к нашему сожалению. Мы не думаем, что эти поставки способны стабилизировать ситуацию в плане внутриукраинского конфликта на юго-востоке, наоборот, наоборот, растет опасность, что наличие этого оружия, знаете, будет подзуживать те самые горячие головы. И не дай бог, наведет их на мысль, что они могут решить проблему юго-востока силовыми методами", - сказал Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.Он уточнил, что первые поставки начались четыре года назад, и тогда Россия выражала "крайнюю озабоченность в связи с тем, что речь идет о поставках того оружия, которое может оказаться в руках тех самых горячих голов".

https://ria.ru/20210908/tsru-1749161974.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оружие, украина, сша, дмитрий песков, россия