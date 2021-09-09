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СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране - РИА Новости, 09.09.2021
СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
Примерно две трети граждан США считают, что теракты 11 сентября 2001 года навсегда изменили жизнь в стране, свидетельствуют данные опроса, проведенного... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T04:49
2021-09-09T04:49
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Примерно две трети граждан США считают, что теракты 11 сентября 2001 года навсегда изменили жизнь в стране, свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом Fox News.Согласно результатам опроса, 64% американцев высказались в поддержку такого тезиса, 24% респондентов считают, что трагические события 20-летней давности лишь временно повлияли на их бытовой уклад. Наконец, 9% опрошенных не заметили каких-либо существенных изменений в своей жизни.Как показало исследование, мнения американцев разделились относительно того, стоит ли объявить 11 сентября общенациональным выходным днем: 47% опрошенных ответили "да", 46% - "нет".Опрос проводился 7-10 августа по телефону, в нем приняли участие 1002 человека. Погрешность результатов исследования – около 3%.
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в мире, сша
04:49 09.09.2021
 
СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране

Fox News: 64 процента американцев считают, что теракты 11 сентября изменили жизнь в стране

© AP Photo / Amy SancettaТеракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© AP Photo / Amy Sancetta
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Примерно две трети граждан США считают, что теракты 11 сентября 2001 года навсегда изменили жизнь в стране, свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом Fox News.
Согласно результатам опроса, 64% американцев высказались в поддержку такого тезиса, 24% респондентов считают, что трагические события 20-летней давности лишь временно повлияли на их бытовой уклад. Наконец, 9% опрошенных не заметили каких-либо существенных изменений в своей жизни.
Как показало исследование, мнения американцев разделились относительно того, стоит ли объявить 11 сентября общенациональным выходным днем: 47% опрошенных ответили "да", 46% - "нет".
Опрос проводился 7-10 августа по телефону, в нем приняли участие 1002 человека. Погрешность результатов исследования – около 3%.
Национальный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 11:16
В Нью-Йорке опознали еще две жертвы терактов 11 сентября
 
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