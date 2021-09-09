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В СБ ООН призвали "Талибан"* порвать с террористами
В СБ ООН призвали "Талибан"* порвать с террористами - РИА Новости, 09.09.2021
В СБ ООН призвали "Талибан"* порвать с террористами
Захватившее власть в Афганистане радикальное исламистское движение "Талибан"* должно разорвать все связи с террористическими организациями, иначе оно продолжит... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T23:38
2021-09-09T23:38
в мире
справки
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
совет безопасности оон
мохаммад хасан ахунд
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ООН, 9 сен – РИА Новости. Захватившее власть в Афганистане радикальное исламистское движение "Талибан"* должно разорвать все связи с террористическими организациями, иначе оно продолжит сталкиваться с санкциями и изоляцией, заявил председательствующий в Совбезе ООН глава МИД Ирландии Саймон Ковни."Талибан"* должен однозначно разорвать связи со всеми международными террористическими организациями или он продолжит сталкиваться с санкциями и изоляцией", - сказал Ковни на заседании Совбеза ООН.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210909/afganistan-1749298718.html
https://ria.ru/20210909/afganistan-1749367211.html
кабул (город)
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в мире, справки, кабул (город), оон, талибан, афганистан, совет безопасности оон, мохаммад хасан ахунд
23:38 09.09.2021
 
В СБ ООН призвали "Талибан"* порвать с террористами

Председатель СБ ООН Ковни призвал талибов порвать связи с террористическими группировками

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкСаммит государств – членов Совета Безопасности ООН по ядерному разоружению и нераспространению
Саммит государств – членов Совета Безопасности ООН по ядерному разоружению и нераспространению - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ООН, 9 сен – РИА Новости. Захватившее власть в Афганистане радикальное исламистское движение "Талибан"* должно разорвать все связи с террористическими организациями, иначе оно продолжит сталкиваться с санкциями и изоляцией, заявил председательствующий в Совбезе ООН глава МИД Ирландии Саймон Ковни.
"Талибан"* должен однозначно разорвать связи со всеми международными террористическими организациями или он продолжит сталкиваться с санкциями и изоляцией", - сказал Ковни на заседании Совбеза ООН.
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
Вчера, 10:31
Талибы заявили о нарушении Вашингтоном достигнутого в Дохе соглашения
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.
* Террористическая организация, запрещена в России
Антипакистанский протест в Кабуле - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
Вчера, 15:33Захват власти в Афганистане талибами
Путин назвал США виновниками нового кризиса в Афганистане
 
В миреСправкиКабул (город)ООНТалибанАфганистанСовет Безопасности ООНМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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