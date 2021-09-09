https://ria.ru/20210909/obrushenie-1749274880.html

Число погибших при обрушении дома в Ногинске выросло до пяти человек

Число погибших при обрушении дома в Ногинске выросло до пяти человек - РИА Новости, 09.09.2021

Число погибших при обрушении дома в Ногинске выросло до пяти человек

Тело пятого погибшего при взрыве дома в подмосковном Ногинске нашли в завалах, сообщает подмосковный главк МЧС. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T02:26

2021-09-09T02:26

2021-09-09T07:35

взрыв газа в жилом доме в ногинске

происшествия

ногинск

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Тело пятого погибшего при взрыве дома в подмосковном Ногинске нашли в завалах, сообщает подмосковный главк МЧС.Ранее спасатели извлекли четыре тела, включая тело девочки-подростка.Взрыв газа произошел в среду около семи утра в доме 9а на улице 28 Июня. В результате обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Пострадали 15 человек, шесть из них госпитализировали. Из здания эвакуировали более 170 человек.По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Ногинске объявили трехдневный траур.

https://ria.ru/20210908/traur-1749264395.html

ногинск

московская область (подмосковье)

россия

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2021

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взрыв газа в жилом доме в ногинске, происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия