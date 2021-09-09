https://ria.ru/20210909/obrazovanie-1749295641.html
Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на образование детей
Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на образование детей - РИА Новости, 09.09.2021
Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на образование детей
Российские семьи тратят в среднем 22% бюджета на обучение детей, при этом большая часть родителей не считает, что инвестиции в образование и развитие детей... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T10:14
2021-09-09T10:14
2021-09-09T10:23
общество
ростов-на-дону
хабаровск
омск
следственный комитет россии (ск рф)
сбербанк россии
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Российские семьи тратят в среднем 22% бюджета на обучение детей, при этом большая часть родителей не считает, что инвестиции в образование и развитие детей должны окупиться, рассказали РИА Новости эксперты компанией "СберСтрахование жизни"."В среднем 22% бюджета российских семей составляют расходы на обучение детей. Большего всего (четверть бюджета) на обучение тратят москвичи и петербуржцы. Доля расходов на образование детей в Астрахани и Краснодаре составляет почти столько же, что и в мегаполисах — по 23,8% и 23,3% соответственно. В целом по стране затраты на обучение занимают не менее пятой части финансовых расходов семей (в Хабаровске — 23,3%, в Ростове-на-Дону — 23,2%, в Омске — 22,6%, в Красноярске — 21,4%)", - подсчитали эксперты.При этом размер своих вложений в образование и развитие детей считает достаточным 27% опрошенных. Большая часть респондентов (55%) хотела бы вкладывать в обучение детей больше, а 18% — планируют вкладывать больше в дальнейшем, также отмечают в эксперты."Несмотря на значительные вложения в обучение, большая часть родителей не считает, что инвестиции в образование и развитие детей должны окупиться. 37% участников заявили, что вложения в образование и развитие детей не должны окупаться, это вопрос не денег, а человеческого развития. 32% родителей ожидают возврата инвестиций в виде морального удовлетворения от успехов детей. 16% россиян считают, что эти вложения вообще не окупятся, а 14% надеются на окупаемость в виде помощи от детей в старости", - рассказали в компании.В целом россияне предпочли бы исключительно бесплатное образование (средняя цифра по стране — 74%). В большей степени подобного мнения придерживаются люди старшего поколения (81% респондентов в возрасте от 50 лет и старше, 76% — участники опроса в возрасте от 30 до 50 лет). Среди молодого поколения (18‒30 лет) за бесплатное образование высказалось 62%.СК "Сбербанк страхование жизни" ("СберСтрахование жизни") — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Объём собранной страховой премии за 2020 год составил 107 миллиардов рублей (по данным ОСБУ). Активы компании по состоянию на 31 декабря 2020 года — 551,9 миллиарда рублей, страховые резервы — 484,4 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210906/obrazovanie-1748845354.html
ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, ростов-на-дону, хабаровск, омск, следственный комитет россии (ск рф), сбербанк россии
10:14 09.09.2021 (обновлено: 10:23 09.09.2021)
Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на образование детей
Россияне тратят на образование детей 22% бюджета, посчитали в "СберСтрахование жизни"
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Российские семьи тратят в среднем 22% бюджета на обучение детей, при этом большая часть родителей не считает, что инвестиции в образование и развитие детей должны окупиться, рассказали РИА Новости эксперты компанией "СберСтрахование жизни".
"В среднем 22% бюджета российских семей составляют расходы на обучение детей. Большего всего (четверть бюджета) на обучение тратят москвичи и петербуржцы. Доля расходов на образование детей в Астрахани
и Краснодаре
составляет почти столько же, что и в мегаполисах — по 23,8% и 23,3% соответственно. В целом по стране затраты на обучение занимают не менее пятой части финансовых расходов семей (в Хабаровске
— 23,3%, в Ростове-на-Дону
— 23,2%, в Омске
— 22,6%, в Красноярске
— 21,4%)", - подсчитали эксперты.
При этом размер своих вложений в образование и развитие детей считает достаточным 27% опрошенных. Большая часть респондентов (55%) хотела бы вкладывать в обучение детей больше, а 18% — планируют вкладывать больше в дальнейшем, также отмечают в эксперты.
"Несмотря на значительные вложения в обучение, большая часть родителей не считает, что инвестиции в образование и развитие детей должны окупиться. 37% участников заявили, что вложения в образование и развитие детей не должны окупаться, это вопрос не денег, а человеческого развития. 32% родителей ожидают возврата инвестиций в виде морального удовлетворения от успехов детей. 16% россиян считают, что эти вложения вообще не окупятся, а 14% надеются на окупаемость в виде помощи от детей в старости", - рассказали в компании.
В целом россияне предпочли бы исключительно бесплатное образование (средняя цифра по стране — 74%). В большей степени подобного мнения придерживаются люди старшего поколения (81% респондентов в возрасте от 50 лет и старше, 76% — участники опроса в возрасте от 30 до 50 лет). Среди молодого поколения (18‒30 лет) за бесплатное образование высказалось 62%.
СК
"Сбербанк
страхование жизни" ("СберСтрахование жизни") — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Объём собранной страховой премии за 2020 год составил 107 миллиардов рублей (по данным ОСБУ). Активы компании по состоянию на 31 декабря 2020 года — 551,9 миллиарда рублей, страховые резервы — 484,4 миллиарда рублей.