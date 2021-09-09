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В МИД Украины заявили о готовности встретиться в "нормандском формате"
В МИД Украины заявили о готовности встретиться в "нормандском формате" - РИА Новости, 09.09.2021
В МИД Украины заявили о готовности встретиться в "нормандском формате"
Украина готова провести встречу на уровне глав МИД "нормандского формата" в любой момент, после лета наметилась активизация в этом направлении, заявил министр... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T11:19
2021-09-09T11:40
в мире
минские соглашения
украина
киев
сергей лавров
дмитрий кулеба
ситуация в днр и лнр
россия
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КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Украина готова провести встречу на уровне глав МИД "нормандского формата" в любой момент, после лета наметилась активизация в этом направлении, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба."Подготовка встречи министров иностранных дел стран нормандского формата продолжается. Сейчас наши французские и немецкие коллеги пытаются согласовать приемлемую для всех дату. Я очень надеюсь, что Сергей Лавров подтвердит участие в этой встрече. Нам есть о чем говорить", - сказал Кулеба на брифинге в четверг, трансляция велась в Facebook.По его словам, Киев готов к проведению такой встречи в любой момент."Вчера состоялась видеоконференция советников лидеров нормандского формата, то есть определенное движение на нормандском треке возобновилось после завершения лета. Мы готовы к этой встрече министров как можно скорее, серьезно нам готовиться не надо, потому что мы в любой момент готовы к этому разговору", - добавил глава МИД.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
https://ria.ru/20210823/sammit-1746858216.html
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в мире, минские соглашения, украина, киев, сергей лавров, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, россия
11:19 09.09.2021 (обновлено: 11:40 09.09.2021)
 
В МИД Украины заявили о готовности встретиться в "нормандском формате"

Глава МИД Украины Кулеба: готовы встретиться в "нормандском формате" в любой момент

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Украина готова провести встречу на уровне глав МИД "нормандского формата" в любой момент, после лета наметилась активизация в этом направлении, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
"Подготовка встречи министров иностранных дел стран нормандского формата продолжается. Сейчас наши французские и немецкие коллеги пытаются согласовать приемлемую для всех дату. Я очень надеюсь, что Сергей Лавров подтвердит участие в этой встрече. Нам есть о чем говорить", - сказал Кулеба на брифинге в четверг, трансляция велась в Facebook.
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По его словам, Киев готов к проведению такой встречи в любой момент.
"Вчера состоялась видеоконференция советников лидеров нормандского формата, то есть определенное движение на нормандском треке возобновилось после завершения лета. Мы готовы к этой встрече министров как можно скорее, серьезно нам готовиться не надо, потому что мы в любой момент готовы к этому разговору", - добавил глава МИД.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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