11:19 09.09.2021 (обновлено: 11:40 09.09.2021)
В МИД Украины заявили о готовности встретиться в "нормандском формате"
Глава МИД Украины Кулеба: готовы встретиться в "нормандском формате" в любой момент
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Украина готова провести встречу на уровне глав МИД "нормандского формата" в любой момент, после лета наметилась активизация в этом направлении, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
"Подготовка встречи министров иностранных дел стран нормандского формата продолжается. Сейчас наши французские и немецкие коллеги пытаются согласовать приемлемую для всех дату. Я очень надеюсь, что Сергей Лавров подтвердит участие в этой встрече. Нам есть о чем говорить", - сказал Кулеба на брифинге в четверг, трансляция велась в Facebook.
По его словам, Киев готов к проведению такой встречи в любой момент.
"Вчера состоялась видеоконференция советников лидеров нормандского формата, то есть определенное движение на нормандском треке возобновилось после завершения лета. Мы готовы к этой встрече министров как можно скорее, серьезно нам готовиться не надо, потому что мы в любой момент готовы к этому разговору", - добавил глава МИД.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.