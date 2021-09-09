https://ria.ru/20210909/normandskiy_format-1749310210.html

В МИД Украины заявили о готовности встретиться в "нормандском формате"

В МИД Украины заявили о готовности встретиться в "нормандском формате" - РИА Новости, 09.09.2021

В МИД Украины заявили о готовности встретиться в "нормандском формате"

Украина готова провести встречу на уровне глав МИД "нормандского формата" в любой момент, после лета наметилась активизация в этом направлении, заявил министр... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T11:19

2021-09-09T11:19

2021-09-09T11:40

в мире

минские соглашения

украина

киев

сергей лавров

дмитрий кулеба

ситуация в днр и лнр

россия

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КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Украина готова провести встречу на уровне глав МИД "нормандского формата" в любой момент, после лета наметилась активизация в этом направлении, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба."Подготовка встречи министров иностранных дел стран нормандского формата продолжается. Сейчас наши французские и немецкие коллеги пытаются согласовать приемлемую для всех дату. Я очень надеюсь, что Сергей Лавров подтвердит участие в этой встрече. Нам есть о чем говорить", - сказал Кулеба на брифинге в четверг, трансляция велась в Facebook.По его словам, Киев готов к проведению такой встречи в любой момент."Вчера состоялась видеоконференция советников лидеров нормандского формата, то есть определенное движение на нормандском треке возобновилось после завершения лета. Мы готовы к этой встрече министров как можно скорее, серьезно нам готовиться не надо, потому что мы в любой момент готовы к этому разговору", - добавил глава МИД.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20210823/sammit-1746858216.html

https://ria.ru/20210906/oskorblenie-1748868970.html

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киев

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в мире, минские соглашения, украина, киев, сергей лавров, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, россия