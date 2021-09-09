https://ria.ru/20210909/nipakh-1749330196.html
Попова назвала сроки создания тестов для выявления вируса нипах
Попова назвала сроки создания тестов для выявления вируса нипах - РИА Новости, 09.09.2021
Попова назвала сроки создания тестов для выявления вируса нипах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что тест для обнаружения вируса нипах выпустят в ближайшее время. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:51
2021-09-09T12:51
2021-09-09T14:11
анна попова
вирус нипах
общество
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что тест для обнаружения вируса нипах выпустят в ближайшее время."В течение следующей недели коллеги доложили, у них будет готов ПЦР-тест", — сказала Попова на форуме "Социальных инноваций регионов".Ранее симптомы инфекции нашли у 11 человек в индийском штате Керала, их состояние стабильно. Накануне власти региона сообщили о смерти 12-летнего мальчика от вируса нипах, медики начали проверку 251 человека, которые с ним контактировали.В Научно-исследовательском противочумном институте "Микроб" Роспотребнадзора сообщали РИА Новости, что риск распространения вируса на территории России практически отсутствует, случаев болезни не регистрировалось.В НИИ пояснили, что источником могут быть животные и больные люди, передача от человека человеку, как правило, осуществляется только при очень тесном контакте. Вакцин и специфических препаратов против вызываемого им заболевания, пока не разработано, пациентам назначают симптоматическую терапию.
https://ria.ru/20210906/indiya-1748946438.html
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анна попова, вирус нипах, общество, здоровье - общество, россия
12:51 09.09.2021 (обновлено: 14:11 09.09.2021)
Попова назвала сроки создания тестов для выявления вируса нипах
Глава Роспотребнадзора Попова: тест на вирус нипах будет готов в течение следующей недели
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
сообщила, что тест для обнаружения вируса нипах выпустят в ближайшее время.
"В течение следующей недели коллеги доложили, у них будет готов ПЦР-тест", — сказала Попова на форуме "Социальных инноваций регионов".
Ранее симптомы инфекции нашли у 11 человек в индийском штате Керала, их состояние стабильно. Накануне власти региона сообщили о смерти 12-летнего мальчика от вируса нипах, медики начали проверку 251 человека, которые с ним контактировали.
В Научно-исследовательском противочумном институте "Микроб" Роспотребнадзора сообщали РИА Новости, что риск распространения вируса на территории России
практически отсутствует, случаев болезни не регистрировалось.
В НИИ пояснили, что источником могут быть животные и больные люди, передача от человека человеку, как правило, осуществляется только при очень тесном контакте. Вакцин и специфических препаратов против вызываемого им заболевания, пока не разработано, пациентам назначают симптоматическую терапию.