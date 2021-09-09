Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210909/nipakh-1749330196.html
Попова назвала сроки создания тестов для выявления вируса нипах
Попова назвала сроки создания тестов для выявления вируса нипах - РИА Новости, 09.09.2021
Попова назвала сроки создания тестов для выявления вируса нипах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что тест для обнаружения вируса нипах выпустят в ближайшее время. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:51
2021-09-09T14:11
анна попова
вирус нипах
общество
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748482762_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5aacdb814b477311405fd0956212f81d.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что тест для обнаружения вируса нипах выпустят в ближайшее время."В течение следующей недели коллеги доложили, у них будет готов ПЦР-тест", — сказала Попова на форуме "Социальных инноваций регионов".Ранее симптомы инфекции нашли у 11 человек в индийском штате Керала, их состояние стабильно. Накануне власти региона сообщили о смерти 12-летнего мальчика от вируса нипах, медики начали проверку 251 человека, которые с ним контактировали.В Научно-исследовательском противочумном институте "Микроб" Роспотребнадзора сообщали РИА Новости, что риск распространения вируса на территории России практически отсутствует, случаев болезни не регистрировалось.В НИИ пояснили, что источником могут быть животные и больные люди, передача от человека человеку, как правило, осуществляется только при очень тесном контакте. Вакцин и специфических препаратов против вызываемого им заболевания, пока не разработано, пациентам назначают симптоматическую терапию.
https://ria.ru/20210906/indiya-1748946438.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748482762_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_cd8332c18ea5385cefe7fdce803e702b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна попова, вирус нипах, общество, здоровье - общество, россия
12:51 09.09.2021 (обновлено: 14:11 09.09.2021)
 
Попова назвала сроки создания тестов для выявления вируса нипах

Глава Роспотребнадзора Попова: тест на вирус нипах будет готов в течение следующей недели

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова принимает участие в сессии "Санитарный щит.
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова принимает участие в сессии Санитарный щит. - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что тест для обнаружения вируса нипах выпустят в ближайшее время.
"В течение следующей недели коллеги доложили, у них будет готов ПЦР-тест", — сказала Попова на форуме "Социальных инноваций регионов".
Ранее симптомы инфекции нашли у 11 человек в индийском штате Керала, их состояние стабильно. Накануне власти региона сообщили о смерти 12-летнего мальчика от вируса нипах, медики начали проверку 251 человека, которые с ним контактировали.
В Научно-исследовательском противочумном институте "Микроб" Роспотребнадзора сообщали РИА Новости, что риск распространения вируса на территории России практически отсутствует, случаев болезни не регистрировалось.
В НИИ пояснили, что источником могут быть животные и больные люди, передача от человека человеку, как правило, осуществляется только при очень тесном контакте. Вакцин и специфических препаратов против вызываемого им заболевания, пока не разработано, пациентам назначают симптоматическую терапию.
Автомобиль скорой помощи возле больницы Лок Наяк в Дели - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 23:41
В Индии зафиксировали вспышку смертельно опасного вируса нипах
 
Анна ПоповаВирус НипахОбществоЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:08В Сочи блогера приговорили к четырем годам колонии за вымогательство
14:05СМИ: Иран нанес ракетный удар по группировкам в Иракском Курдистане
14:05Из аэропорта Кабула возобновятся международные коммерческие рейсы
14:00Депздрав оценил вероятность четвертой волны коронавируса в Москве
13:57В Ногинске пять человек остаются в больнице после взрыва
13:56СМИ рассказали о помощи афганским беженцам со стороны НАТО
13:54Известный актер рассказал, как Александр Мельник "крестил" его после съемок
13:49В Киселевске похоронили убитых школьниц
13:46В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек
13:44В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке
13:43Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы
13:41В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком
13:41На Кубани водитель, паркуясь, впечатала в стену женщину с ребенком 0:10
13:36В Госдуме рассказали, кто создал программу с "подсказками" для выборов
13:35Кличко сравнил СНБО Украины с большевистским ЧК
13:32В Красноярском крае нашли девочек, сбежавших из дома
13:31Пострадавшим при взрыве газа в Ногинске начали поступать выплаты
13:23Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли в 1,8 раза за семь месяцев
13:22В Польше объяснили, почему Россия не прекратит транзит газа через Украину
13:21Движение "Артподготовка"* внесли в список террористических организаций
Лента новостейМолния