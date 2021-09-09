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Наука
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Приставка Nintendo Switch OLED выйдет в России позже обещанного
Приставка Nintendo Switch OLED выйдет в России позже обещанного - РИА Новости, 09.09.2021
Приставка Nintendo Switch OLED выйдет в России позже обещанного
Компания Nintendo перенесла старт продаж новой версии приставки Switch для российского рынка, сообщается на официальном сайте. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T15:00
2021-09-09T16:05
наука
технологии
nintendo
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Компания Nintendo перенесла старт продаж новой версии приставки Switch для российского рынка, сообщается на официальном сайте.Ранее японцы обещали запустить Nintendo Switch OLED на нашем рынке одновременно с остальным миром, то есть 8 октября. Теперь же сроки сдвинулись на две недели — старт анонсирован 22 октября 2021 года.Предзаказы на обновленный Switch продолжают приниматься: игровая приставка предлагается за 30 490 рублей, в руки геймера она попадет не раньше старта российских продаж.Nintendo Switch версии 2021 года получила увеличенный до семи дюймов экран, выполненный по OLED-технологии. Также среди изменений — новые динамики, подставка и увеличенный до 64 Гб накопитель.
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технологии, nintendo
15:00 09.09.2021 (обновлено: 16:05 09.09.2021)
 

Приставка Nintendo Switch OLED выйдет в России позже обещанного

© NintendoNintendo Switch (2021)
Nintendo Switch (2021)
© Nintendo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Компания Nintendo перенесла старт продаж новой версии приставки Switch для российского рынка, сообщается на официальном сайте.
Ранее японцы обещали запустить Nintendo Switch OLED на нашем рынке одновременно с остальным миром, то есть 8 октября. Теперь же сроки сдвинулись на две недели — старт анонсирован 22 октября 2021 года.
Предзаказы на обновленный Switch продолжают приниматься: игровая приставка предлагается за 30 490 рублей, в руки геймера она попадет не раньше старта российских продаж.
Nintendo Switch версии 2021 года получила увеличенный до семи дюймов экран, выполненный по OLED-технологии. Также среди изменений — новые динамики, подставка и увеличенный до 64 Гб накопитель.
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