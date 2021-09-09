https://ria.ru/20210909/nintendo-1749357974.html

Приставка Nintendo Switch OLED выйдет в России позже обещанного

Приставка Nintendo Switch OLED выйдет в России позже обещанного - РИА Новости, 09.09.2021

Приставка Nintendo Switch OLED выйдет в России позже обещанного

Компания Nintendo перенесла старт продаж новой версии приставки Switch для российского рынка, сообщается на официальном сайте. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T15:00

2021-09-09T15:00

2021-09-09T16:05

наука

технологии

nintendo

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Компания Nintendo перенесла старт продаж новой версии приставки Switch для российского рынка, сообщается на официальном сайте.Ранее японцы обещали запустить Nintendo Switch OLED на нашем рынке одновременно с остальным миром, то есть 8 октября. Теперь же сроки сдвинулись на две недели — старт анонсирован 22 октября 2021 года.Предзаказы на обновленный Switch продолжают приниматься: игровая приставка предлагается за 30 490 рублей, в руки геймера она попадет не раньше старта российских продаж.Nintendo Switch версии 2021 года получила увеличенный до семи дюймов экран, выполненный по OLED-технологии. Также среди изменений — новые динамики, подставка и увеличенный до 64 Гб накопитель.

https://ria.ru/20210830/playstation-1747830803.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, nintendo