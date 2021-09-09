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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210909/narusheniya-1749331062.html
Власти Москвы назвали количество нарушений масочного режима в транспорте
Власти Москвы назвали количество нарушений масочного режима в транспорте - РИА Новости, 09.09.2021
Власти Москвы назвали количество нарушений масочного режима в транспорте
Порядка 1,5 тысяч нарушений масочного режима выявляют в транспорте Москвы ежедневно, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:55
2021-09-09T13:13
распространение коронавируса
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московское центральное кольцо (мцк)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Порядка 1,5 тысяч нарушений масочного режима выявляют в транспорте Москвы ежедневно, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов. Всего же с мая прошлого года выявили свыше полумиллиона нарушений."В среднем за последний месяц контролеры ГКУ "Организатор перевозок" фиксировали порядка 1,5 тысяч нарушений в день", - сказал Султанов.Ношение масок и перчаток с 12 мая 2020 года было обязательным в общественных местах Москвы, в том числе в транспорте, с целью предотвращения распространения COVID-19. 30 июля 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ношение перчаток в транспорте и общественных местах Москвы перестало быть обязательным, но маски носить по-прежнему необходимо."Транспортный комплекс продолжает проводить большую работу, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Ежедневно порядка 1,8 тысячи работников транспортного комплекса напоминают о необходимости носить маски. Частота уборки и дезинфекции пассажирской зоны в метро выросла в 10-12 раз, а подвижного состава - в два раза. Эти темпы сохраняются и сейчас. В этих мероприятиях ежедневно задействованы тысячи работников метро", - сообщил Султанов.По его словам, контролеры проверяют соблюдение санитарных мер на всей транспортной инфраструктуре: наземном транспорте, МЦК, МЦД и метро, охватывая 100% станций. Проверки проводят в вестибюлях, перронах, а также в вагонах поездов."Вместе с тем, мы не снижаем интенсивность проверок на наземном, железнодорожном транспорте, на всех участках метро. Мы продолжим соблюдать все предписания Роспотребнадзора для того, чтобы обеспечить безопасность всех пассажиров",- отметил он.Султанов добавил, что чаще всего нарушения наблюдаются на станциях метро "ВДНХ", "Полежаевская", "Комсомольская", "Парк Культуры", "Митино". Среди наземного транспорта – в автобусах МЦ1 и Т76, а также трамваях №12, 17 и 36.
https://ria.ru/20210418/maski-1728789086.html
https://ria.ru/20210214/maski-1597434154.html
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московское центральное кольцо (мцк), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:55 09.09.2021 (обновлено: 13:13 09.09.2021)
 
Власти Москвы назвали количество нарушений масочного режима в транспорте

Власти Москвы: ежедневно выявляется около 1500 нарушений масочного режима

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖенщина в маске выходит из метро в Москве
Женщина в маске выходит из метро в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Порядка 1,5 тысяч нарушений масочного режима выявляют в транспорте Москвы ежедневно, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов. Всего же с мая прошлого года выявили свыше полумиллиона нарушений.
"В среднем за последний месяц контролеры ГКУ "Организатор перевозок" фиксировали порядка 1,5 тысяч нарушений в день", - сказал Султанов.
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Опрос: 15% россиян выступили за бессрочный масочный режим
Ношение масок и перчаток с 12 мая 2020 года было обязательным в общественных местах Москвы, в том числе в транспорте, с целью предотвращения распространения COVID-19. 30 июля 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ношение перчаток в транспорте и общественных местах Москвы перестало быть обязательным, но маски носить по-прежнему необходимо.
"Транспортный комплекс продолжает проводить большую работу, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Ежедневно порядка 1,8 тысячи работников транспортного комплекса напоминают о необходимости носить маски. Частота уборки и дезинфекции пассажирской зоны в метро выросла в 10-12 раз, а подвижного состава - в два раза. Эти темпы сохраняются и сейчас. В этих мероприятиях ежедневно задействованы тысячи работников метро", - сообщил Султанов.
Пассажиры на эскалаторе станции метро Парк Культуры московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
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В Роспотребнадзоре рассказали, когда отменят масочный режим
По его словам, контролеры проверяют соблюдение санитарных мер на всей транспортной инфраструктуре: наземном транспорте, МЦК, МЦД и метро, охватывая 100% станций. Проверки проводят в вестибюлях, перронах, а также в вагонах поездов.
"Вместе с тем, мы не снижаем интенсивность проверок на наземном, железнодорожном транспорте, на всех участках метро. Мы продолжим соблюдать все предписания Роспотребнадзора для того, чтобы обеспечить безопасность всех пассажиров",- отметил он.
Султанов добавил, что чаще всего нарушения наблюдаются на станциях метро "ВДНХ", "Полежаевская", "Комсомольская", "Парк Культуры", "Митино". Среди наземного транспорта – в автобусах МЦ1 и Т76, а также трамваях №12, 17 и 36.
Не верю! Фейки о медицинских масках - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября 2020, 12:00Не верю!
Не верю! Фейки о медицинских маскахНа фоне введения обязательного масочного режима возникают споры: правда ли, что, по данным ученых, заболевает больший процент тех, кто носит маски? Действительно ли в маске развиваются бактерии и собирается большое количество углекислого газа? А воздухом, который мы выдыхаем - нельзя дышать? Отделяем правду от фейков.
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московское центральное кольцо (МЦК)Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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