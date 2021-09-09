https://ria.ru/20210909/narusheniya-1749331062.html

Власти Москвы назвали количество нарушений масочного режима в транспорте

Власти Москвы назвали количество нарушений масочного режима в транспорте - РИА Новости, 09.09.2021

Власти Москвы назвали количество нарушений масочного режима в транспорте

Порядка 1,5 тысяч нарушений масочного режима выявляют в транспорте Москвы ежедневно, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T12:55

2021-09-09T12:55

2021-09-09T13:13

распространение коронавируса

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московское центральное кольцо (мцк)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Порядка 1,5 тысяч нарушений масочного режима выявляют в транспорте Москвы ежедневно, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов. Всего же с мая прошлого года выявили свыше полумиллиона нарушений."В среднем за последний месяц контролеры ГКУ "Организатор перевозок" фиксировали порядка 1,5 тысяч нарушений в день", - сказал Султанов.Ношение масок и перчаток с 12 мая 2020 года было обязательным в общественных местах Москвы, в том числе в транспорте, с целью предотвращения распространения COVID-19. 30 июля 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ношение перчаток в транспорте и общественных местах Москвы перестало быть обязательным, но маски носить по-прежнему необходимо."Транспортный комплекс продолжает проводить большую работу, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Ежедневно порядка 1,8 тысячи работников транспортного комплекса напоминают о необходимости носить маски. Частота уборки и дезинфекции пассажирской зоны в метро выросла в 10-12 раз, а подвижного состава - в два раза. Эти темпы сохраняются и сейчас. В этих мероприятиях ежедневно задействованы тысячи работников метро", - сообщил Султанов.По его словам, контролеры проверяют соблюдение санитарных мер на всей транспортной инфраструктуре: наземном транспорте, МЦК, МЦД и метро, охватывая 100% станций. Проверки проводят в вестибюлях, перронах, а также в вагонах поездов."Вместе с тем, мы не снижаем интенсивность проверок на наземном, железнодорожном транспорте, на всех участках метро. Мы продолжим соблюдать все предписания Роспотребнадзора для того, чтобы обеспечить безопасность всех пассажиров",- отметил он.Султанов добавил, что чаще всего нарушения наблюдаются на станциях метро "ВДНХ", "Полежаевская", "Комсомольская", "Парк Культуры", "Митино". Среди наземного транспорта – в автобусах МЦ1 и Т76, а также трамваях №12, 17 и 36.

https://ria.ru/20210418/maski-1728789086.html

https://ria.ru/20210214/maski-1597434154.html

https://ria.ru/20201030/maski-1582177222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московское центральное кольцо (мцк), коронавирус covid-19, коронавирус в россии