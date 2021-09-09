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Шоубиз
https://ria.ru/20210909/nagiev-1749387640.html
"Кризис среднего возраста": Нагиев удивил поклонников обнаженным фото
"Кризис среднего возраста": Нагиев удивил поклонников обнаженным фото - РИА Новости, 09.09.2021
"Кризис среднего возраста": Нагиев удивил поклонников обнаженным фото
Телеведущий Дмитрий Нагиев удивил подписчиков своего Instagram откровенным фото. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T17:49
2021-09-09T17:49
шоубиз
фото
социальные сети
дмитрий нагиев
знаменитости
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Нагиев удивил подписчиков своего Instagram откровенным фото.Из одежды на нем остались только ботинки и бейсболка. Правда, некоторые части тела актер предусмотрительно зарисовал.Поклонники привыкли к своеобразному чувству юмора шоумена в социальных сетях, однако этот снимок подписчиков не слишком обрадовал."Кризис среднего возраста", "Дикая дичь", "Дед, угомонись уже", "Зачем я на это подписана?" – эти и другие эмоциональные высказывания написали пользователи в комментариях.Нагиев остро реагирует на негатив в свой адрес. Когда пользователи раскритиковали его шоу, он пожелал им заняться своими делами.
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фото, социальные сети, дмитрий нагиев, знаменитости
17:49 09.09.2021
 

"Кризис среднего возраста": Нагиев удивил поклонников обнаженным фото

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Нагиев на съемках эпизода фильма "Кухня. Последняя битва"
Актер Дмитрий Нагиев на съемках эпизода фильма Кухня. Последняя битва - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Нагиев удивил подписчиков своего Instagram откровенным фото.
Из одежды на нем остались только ботинки и бейсболка. Правда, некоторые части тела актер предусмотрительно зарисовал.

"Привет, мутные. Выкладываю для тех, кто тоже не видит смысла в контрацепции", – шутливо подписал снимок Дмитрий.

Поклонники привыкли к своеобразному чувству юмора шоумена в социальных сетях, однако этот снимок подписчиков не слишком обрадовал.
"Кризис среднего возраста", "Дикая дичь", "Дед, угомонись уже", "Зачем я на это подписана?" – эти и другие эмоциональные высказывания написали пользователи в комментариях.
Нагиев остро реагирует на негатив в свой адрес. Когда пользователи раскритиковали его шоу, он пожелал им заняться своими делами.
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