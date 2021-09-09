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"Кризис среднего возраста": Нагиев удивил поклонников обнаженным фото
"Кризис среднего возраста": Нагиев удивил поклонников обнаженным фото - РИА Новости, 09.09.2021
"Кризис среднего возраста": Нагиев удивил поклонников обнаженным фото
Телеведущий Дмитрий Нагиев удивил подписчиков своего Instagram откровенным фото. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T17:49
2021-09-09T17:49
2021-09-09T17:49
шоубиз
фото
социальные сети
дмитрий нагиев
знаменитости
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Нагиев удивил подписчиков своего Instagram откровенным фото.Из одежды на нем остались только ботинки и бейсболка. Правда, некоторые части тела актер предусмотрительно зарисовал.Поклонники привыкли к своеобразному чувству юмора шоумена в социальных сетях, однако этот снимок подписчиков не слишком обрадовал."Кризис среднего возраста", "Дикая дичь", "Дед, угомонись уже", "Зачем я на это подписана?" – эти и другие эмоциональные высказывания написали пользователи в комментариях.Нагиев остро реагирует на негатив в свой адрес. Когда пользователи раскритиковали его шоу, он пожелал им заняться своими делами.
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фото, социальные сети, дмитрий нагиев, знаменитости