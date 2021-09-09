https://ria.ru/20210909/nagiev-1749387640.html

"Кризис среднего возраста": Нагиев удивил поклонников обнаженным фото

"Кризис среднего возраста": Нагиев удивил поклонников обнаженным фото - РИА Новости, 09.09.2021

"Кризис среднего возраста": Нагиев удивил поклонников обнаженным фото

Телеведущий Дмитрий Нагиев удивил подписчиков своего Instagram откровенным фото. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T17:49

2021-09-09T17:49

2021-09-09T17:49

шоубиз

фото

социальные сети

дмитрий нагиев

знаменитости

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Нагиев удивил подписчиков своего Instagram откровенным фото.Из одежды на нем остались только ботинки и бейсболка. Правда, некоторые части тела актер предусмотрительно зарисовал.Поклонники привыкли к своеобразному чувству юмора шоумена в социальных сетях, однако этот снимок подписчиков не слишком обрадовал."Кризис среднего возраста", "Дикая дичь", "Дед, угомонись уже", "Зачем я на это подписана?" – эти и другие эмоциональные высказывания написали пользователи в комментариях.Нагиев остро реагирует на негатив в свой адрес. Когда пользователи раскритиковали его шоу, он пожелал им заняться своими делами.

https://ria.ru/20210326/rost-1602965905.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, социальные сети, дмитрий нагиев, знаменитости