https://ria.ru/20201022/shou-1581006341.html
Нагиев резко ответил на критику его нового шоу
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев резко ответил зрителям, раскритиковавшим его новое шоу. Он посоветовал им заняться своими делами вместо того, чтобы писать... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T15:01
2020-10-22T15:01
2020-10-22T15:01
шоубиз
дмитрий нагиев
youtube
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<strong>Москва, 22 окт — РИА Новости. </strong>Актер и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_2e550d6eef319e411e0f7136a8a5d6d1/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Нагиев</a> резко ответил зрителям, раскритиковавшим его новое шоу. Он посоветовал им заняться своими делами вместо того, чтобы писать гадости.Первый выпуск шоу "Везде Нагиев" актер опубликовал на <a href="https://ria.ru/organization_YouTube_LLC" target="_blank">YouTube</a> 17 сентября. Выступая в качестве ведущего, он берет интервью у представителей различных профессий, которых сам же и играет.Некоторые пользователи Сети оценили юмор Нагиева и отметили, что такого еще никто не делал.Другие же комментаторы признали, что в шоу слишком много рекламы, а шутки "не заходят".Тем, кто высказал свое недовольство, актер решил ответить в <a href="https://www.instagram.com/p/CGkQNodC9WH/" target="_blank">Instagram</a>."Наслаждайтесь. Скоро эту программу будут подклеивать скотчем к другим программам. С надписью "В подарок". Кому не понравилось, уберитесь сначала у себя в комнате, а не пишите всякое <…> (гадости - прим. ред.). Снял, как мог. На все Божья коровка. Ссылка в шапке профиля. Посмотрите, и тогда будем на вась-вась", — заявил Нагиев.
https://ria.ru/20200501/1570825727.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий нагиев, youtube