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Шоубиз
https://ria.ru/20201022/shou-1581006341.html
Нагиев резко ответил на критику его нового шоу
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев резко ответил зрителям, раскритиковавшим его новое шоу. Он посоветовал им заняться своими делами вместо того, чтобы писать... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T15:01
2020-10-22T15:01
шоубиз
дмитрий нагиев
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<strong>Москва, 22 окт — РИА Новости. </strong>Актер и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_2e550d6eef319e411e0f7136a8a5d6d1/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Нагиев</a> резко ответил зрителям, раскритиковавшим его новое шоу. Он посоветовал им заняться своими делами вместо того, чтобы писать гадости.Первый выпуск шоу "Везде Нагиев" актер опубликовал на <a href="https://ria.ru/organization_YouTube_LLC" target="_blank">YouTube</a> 17 сентября. Выступая в качестве ведущего, он берет интервью у представителей различных профессий, которых сам же и играет.Некоторые пользователи Сети оценили юмор Нагиева и отметили, что такого еще никто не делал.Другие же комментаторы признали, что в шоу слишком много рекламы, а шутки "не заходят".Тем, кто высказал свое недовольство, актер решил ответить в <a href="https://www.instagram.com/p/CGkQNodC9WH/" target="_blank">Instagram</a>."Наслаждайтесь. Скоро эту программу будут подклеивать скотчем к другим программам. С надписью "В подарок". Кому не понравилось, уберитесь сначала у себя в комнате, а не пишите всякое &lt;…&gt; (гадости - прим. ред.). Снял, как мог. На все Божья коровка. Ссылка в шапке профиля. Посмотрите, и тогда будем на вась-вась", — заявил Нагиев.
https://ria.ru/20200501/1570825727.html
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дмитрий нагиев, youtube

Нагиев резко ответил на критику его нового шоу

15:01 22.10.2020
 
© @nagiev.universalСкриншот публикации в Instagram-аккаунте Дмитрия Нагиева
Скриншот публикации в Instagram-аккаунте Дмитрия Нагиева - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© @nagiev.universal
Читать ria.ru в
Москва, 22 окт — РИА Новости. Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев резко ответил зрителям, раскритиковавшим его новое шоу. Он посоветовал им заняться своими делами вместо того, чтобы писать гадости.
Первый выпуск шоу "Везде Нагиев" актер опубликовал на YouTube 17 сентября. Выступая в качестве ведущего, он берет интервью у представителей различных профессий, которых сам же и играет.
© @nagiev.universalСкриншот публикации в Instagram-аккаунте Дмитрия Нагиева
Скриншот публикации в Instagram-аккаунте Дмитрия Нагиева - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© @nagiev.universal
Скриншот публикации в Instagram-аккаунте Дмитрия Нагиева
Некоторые пользователи Сети оценили юмор Нагиева и отметили, что такого еще никто не делал.
Другие же комментаторы признали, что в шоу слишком много рекламы, а шутки "не заходят".
Тем, кто высказал свое недовольство, актер решил ответить в Instagram.
"Наслаждайтесь. Скоро эту программу будут подклеивать скотчем к другим программам. С надписью "В подарок". Кому не понравилось, уберитесь сначала у себя в комнате, а не пишите всякое <…> (гадости - прим. ред.). Снял, как мог. На все Божья коровка. Ссылка в шапке профиля. Посмотрите, и тогда будем на вась-вась", — заявил Нагиев.
Актер Дмитрий Нагиев - РИА Новости, 1920, 01.05.2020
1 мая, 02:59Культура
Нагиев признался, что ему было сложно играть самого себя
 
ШоубизДмитрий НагиевYouTube
 
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