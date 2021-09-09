https://ria.ru/20210909/motorola-1749401082.html

Motorola показала смартфон Edge 20 Pro, способный заменить компьютер

Motorola показала смартфон Edge 20 Pro, способный заменить компьютер - РИА Новости, 09.09.2021

Motorola показала смартфон Edge 20 Pro, способный заменить компьютер

Компания Motorola анонсировала выход смартфона Edge 20 Pro, который станет флагманом бренда. Особенностью модели стала поддержка функции Ready For для... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T18:03

2021-09-09T18:03

2021-09-09T18:03

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Компания Motorola анонсировала выход смартфона Edge 20 Pro, который станет флагманом бренда. Особенностью модели стала поддержка функции Ready For для подключения к монитору, телевизору или компьютеру.Motorola Edge 20 Pro оснащается 6,7-дюймовым экраном OLED разрешением FHD+ и частотой обновления изображения 144 Гц. За производительность отвечает однокристальная система Qualcomm Snapdragon 870 5G. Смартфон для российского рынка предлагается в единственной конфигурации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1.Смартфон получил продвинутый набор камер. Основной сенсор с разрешением 108 Мп имеет оптический формат 1/1,5 дюйма с технологией Ultrapixel, которая объединяет девять пикселей в один большой. Впервые на устройстве Motorola использован перископный модуль — это 8-мегапиксельный датчик с пятикратным оптическим зумом. Наконец, третий сенсор это сверхширокоугольная камера с разрешением 16 Мп, способная также снимать и макро.Режим Ready For не предполагает какого-то специального ПО — для подключения к внешнему монитору или ноутбуку максимально упрощено и сводится к беспроводной сети либо кабелю USB-C 3.1. Смартфон предлагает рабочую среду, которая разворачивается на большом экране; режим телевизора — потоковая передача видео; игровой режим с поддержкой контроллеров; режим веб-камеры.Автономность обеспечивает аккумулятор на 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт. Блок питания есть в комплекте поставки, Motorola не стала экономить на этом аксессуаре.Смартфон поступит в продажу на российском рынке уже в сентябре. Российская цена оказалась значительно ниже европейской — 45 990 рублей против 700 евро (60 500 рублей по текущему курсу).

https://ria.ru/20210809/iphone-1744723229.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, гаджеты, motorola, inc., qualcomm