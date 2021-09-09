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Наука
https://ria.ru/20210909/motorola-1749401082.html
Motorola показала смартфон Edge 20 Pro, способный заменить компьютер
Motorola показала смартфон Edge 20 Pro, способный заменить компьютер - РИА Новости, 09.09.2021
Motorola показала смартфон Edge 20 Pro, способный заменить компьютер
Компания Motorola анонсировала выход смартфона Edge 20 Pro, который станет флагманом бренда. Особенностью модели стала поддержка функции Ready For для... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T18:03
2021-09-09T18:03
наука
технологии
гаджеты
motorola, inc.
qualcomm
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Компания Motorola анонсировала выход смартфона Edge 20 Pro, который станет флагманом бренда. Особенностью модели стала поддержка функции Ready For для подключения к монитору, телевизору или компьютеру.Motorola Edge 20 Pro оснащается 6,7-дюймовым экраном OLED разрешением FHD+ и частотой обновления изображения 144 Гц. За производительность отвечает однокристальная система Qualcomm Snapdragon 870 5G. Смартфон для российского рынка предлагается в единственной конфигурации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1.Смартфон получил продвинутый набор камер. Основной сенсор с разрешением 108 Мп имеет оптический формат 1/1,5 дюйма с технологией Ultrapixel, которая объединяет девять пикселей в один большой. Впервые на устройстве Motorola использован перископный модуль — это 8-мегапиксельный датчик с пятикратным оптическим зумом. Наконец, третий сенсор это сверхширокоугольная камера с разрешением 16 Мп, способная также снимать и макро.Режим Ready For не предполагает какого-то специального ПО — для подключения к внешнему монитору или ноутбуку максимально упрощено и сводится к беспроводной сети либо кабелю USB-C 3.1. Смартфон предлагает рабочую среду, которая разворачивается на большом экране; режим телевизора — потоковая передача видео; игровой режим с поддержкой контроллеров; режим веб-камеры.Автономность обеспечивает аккумулятор на 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт. Блок питания есть в комплекте поставки, Motorola не стала экономить на этом аксессуаре.Смартфон поступит в продажу на российском рынке уже в сентябре. Российская цена оказалась значительно ниже европейской — 45 990 рублей против 700 евро (60 500 рублей по текущему курсу).
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технологии, гаджеты, motorola, inc., qualcomm
18:03 09.09.2021
 

Motorola показала смартфон Edge 20 Pro, способный заменить компьютер

© РИА Новости / Кирилл КаримовMotorola Edge 20 Pro
Motorola Edge 20 Pro - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Компания Motorola анонсировала выход смартфона Edge 20 Pro, который станет флагманом бренда. Особенностью модели стала поддержка функции Ready For для подключения к монитору, телевизору или компьютеру.
Motorola Edge 20 Pro оснащается 6,7-дюймовым экраном OLED разрешением FHD+ и частотой обновления изображения 144 Гц. За производительность отвечает однокристальная система Qualcomm Snapdragon 870 5G. Смартфон для российского рынка предлагается в единственной конфигурации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1.
Смартфон получил продвинутый набор камер. Основной сенсор с разрешением 108 Мп имеет оптический формат 1/1,5 дюйма с технологией Ultrapixel, которая объединяет девять пикселей в один большой. Впервые на устройстве Motorola использован перископный модуль — это 8-мегапиксельный датчик с пятикратным оптическим зумом. Наконец, третий сенсор это сверхширокоугольная камера с разрешением 16 Мп, способная также снимать и макро.
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Из Motorola Edge 20 Pro можно сделать центр мобильного офиса

Motorola Edge 20 Pro
1 из 2

Из Motorola Edge 20 Pro можно сделать центр мобильного офиса

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Или игровую консоль

Motorola Edge 20 Pro
2 из 2

Или игровую консоль

© РИА Новости / Кирилл Каримов
1 из 2

Из Motorola Edge 20 Pro можно сделать центр мобильного офиса

© РИА Новости / Кирилл Каримов
2 из 2

Или игровую консоль

© РИА Новости / Кирилл Каримов
Режим Ready For не предполагает какого-то специального ПО — для подключения к внешнему монитору или ноутбуку максимально упрощено и сводится к беспроводной сети либо кабелю USB-C 3.1. Смартфон предлагает рабочую среду, которая разворачивается на большом экране; режим телевизора — потоковая передача видео; игровой режим с поддержкой контроллеров; режим веб-камеры.
Автономность обеспечивает аккумулятор на 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт. Блок питания есть в комплекте поставки, Motorola не стала экономить на этом аксессуаре.
Смартфон поступит в продажу на российском рынке уже в сентябре. Российская цена оказалась значительно ниже европейской — 45 990 рублей против 700 евро (60 500 рублей по текущему курсу).
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НаукаТехнологииГаджетыMotorola, Inc.Qualcomm
 
 
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