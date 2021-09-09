https://ria.ru/20210909/most-1749442072.html
В Пензе после реконструкции открыли Бакунинский мост
В Пензе после реконструкции открыли Бакунинский мост - РИА Новости, 09.09.2021
В Пензе после реконструкции открыли Бакунинский мост
Бакунинский мост в Пензе, соединяющий многонаселенные микрорайоны города, открылся в четверг после реконструкции в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T23:51
2021-09-09T23:51
2021-09-09T23:51
пензенская область
общество
пенза
владимир путин
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
олег мельниченко
россия
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ПЕНЗА, 9 сен - РИА Новости. Бакунинский мост в Пензе, соединяющий многонаселенные микрорайоны города, открылся в четверг после реконструкции в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщила пресс-служба правительства региона.Реконструкция моста и подходов к нему от улиц Урицкого и Злобина началась в 2019 году в рамках указанного нацпроекта, на эти цели было направлено более 932 миллионов рублей. На мосту предусмотрены три полосы движения с возможностью увеличения до четырех, обустроены пешеходная зона и велосипедная дорожка. Также выполнены работы по устройству ливневой канализации, архитектурной подсветки моста и набережной, освещению проезжей части моста и подходов, переустройство наружных сетей газоснабжения, электроснабжения, сетей связи."Это важная транспортная артерия нашего города, соединяющая с центром микрорайоны "ГПЗ", "Ахуны", район "Маяка". Это мост, который "сшивает" две части Пензы. Хочу напомнить, что реконструкция проводилась в рамках реализации национального проекта и тех средств, которые были выделены по инициативе президента РФ Владимира Путина", - приводит пресс-служба слова врио губернатора региона Олега Мельниченко.На торжественном открытии моста после реконструкции он отметил, что за прошедшие несколько лет в регион привлечено около 12 миллиардов рублей, чтобы "поправить ситуацию с дорогами". По его словам, в ближайшее время предстоит реализовать еще ряд проектов, включая реконструкцию дорог на проспекте Строителей, на улице Рябова, обустройство дорожной развязки на федеральной трассе М5 "Урал"."Чтобы мост и дорожная сеть работали в полной мере, нужно уходить из узкого тоннеля под железнодорожными путями и делать там полноценный проезд. Все технические условия от железнодорожников и всех ответственных служб уже получены, мы готовы выйти на разработку проектно-сметной документации (ПСД), чтобы совершенно по-новому выстроить проезд под железнодорожной магистралью. Если федеральный центр нас поддержит, то с большой долей вероятности уже в этом году мы сможем приступить к ПСД, чтобы затем выйти на последующую реконструкцию дорожной сети", - отметил Мельниченко.Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко заявил, что считает такой подход правильным, и эта задача может быть решена совместно."Пензенская область проводит большую работу по совмещению и аккумулированию всех имеющихся ресурсов, включая федеральную поддержку по реализации различного рода национальных проектов. Это разные объекты – мост, набережная, велодорожка, развитие туристического комплекса. Идет реализация указа главы государства по созданию комфортной и доступной среды – того, что так необходимо нам всем", - приводит пресс-служба слова Костюченко.
https://ria.ru/20210908/rusmoloko-1749250650.html
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общество, пенза, владимир путин, федеральное дорожное агентство (росавтодор), олег мельниченко, россия
В Пензе после реконструкции открыли Бакунинский мост
Власти Пензинской области открыли Бакунинский мост после реконструкции
ПЕНЗА, 9 сен - РИА Новости.
Бакунинский мост в Пензе
, соединяющий многонаселенные микрорайоны города, открылся в четверг после реконструкции в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщила пресс-служба правительства региона.
Реконструкция моста и подходов к нему от улиц Урицкого и Злобина началась в 2019 году в рамках указанного нацпроекта, на эти цели было направлено более 932 миллионов рублей. На мосту предусмотрены три полосы движения с возможностью увеличения до четырех, обустроены пешеходная зона и велосипедная дорожка. Также выполнены работы по устройству ливневой канализации, архитектурной подсветки моста и набережной, освещению проезжей части моста и подходов, переустройство наружных сетей газоснабжения, электроснабжения, сетей связи.
"Это важная транспортная артерия нашего города, соединяющая с центром микрорайоны "ГПЗ", "Ахуны", район "Маяка". Это мост, который "сшивает" две части Пензы. Хочу напомнить, что реконструкция проводилась в рамках реализации национального проекта и тех средств, которые были выделены по инициативе президента РФ Владимира Путина
", - приводит пресс-служба слова врио губернатора региона Олега Мельниченко
.
На торжественном открытии моста после реконструкции он отметил, что за прошедшие несколько лет в регион привлечено около 12 миллиардов рублей, чтобы "поправить ситуацию с дорогами". По его словам, в ближайшее время предстоит реализовать еще ряд проектов, включая реконструкцию дорог на проспекте Строителей, на улице Рябова, обустройство дорожной развязки на федеральной трассе М5 "Урал".
"Чтобы мост и дорожная сеть работали в полной мере, нужно уходить из узкого тоннеля под железнодорожными путями и делать там полноценный проезд. Все технические условия от железнодорожников и всех ответственных служб уже получены, мы готовы выйти на разработку проектно-сметной документации (ПСД), чтобы совершенно по-новому выстроить проезд под железнодорожной магистралью. Если федеральный центр нас поддержит, то с большой долей вероятности уже в этом году мы сможем приступить к ПСД, чтобы затем выйти на последующую реконструкцию дорожной сети", - отметил Мельниченко.
Заместитель руководителя Росавтодора
Игорь Костюченко заявил, что считает такой подход правильным, и эта задача может быть решена совместно.
"Пензенская область проводит большую работу по совмещению и аккумулированию всех имеющихся ресурсов, включая федеральную поддержку по реализации различного рода национальных проектов. Это разные объекты – мост, набережная, велодорожка, развитие туристического комплекса. Идет реализация указа главы государства по созданию комфортной и доступной среды – того, что так необходимо нам всем", - приводит пресс-служба слова Костюченко.
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