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В Москве заявили об экономии времени после появления электронных госуслуг
В Москве заявили об экономии времени после появления электронных госуслуг - РИА Новости, 09.09.2021
В Москве заявили об экономии времени после появления электронных госуслуг
Перевод многих госуслуг в электронный вид сэкономил москвичам в совокупности более 87 лет жизни, сообщила председатель комитета государственных услуг города... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T16:28
2021-09-09T16:28
общество
технологии
москва
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Перевод многих госуслуг в электронный вид сэкономил москвичам в совокупности более 87 лет жизни, сообщила председатель комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук."После перевода многих госуслуг в электронный вид в совокупности для всех москвичей было сэкономлено более 87 лет коллективной жизни. Если мы в расчете на одну московскую семью переведём, то это минимум мы каждой семье подарили по 30-40 минут свободного времени", — отметила Шинкарук на форуме социальных инноваций регионов.По ее словам, уже давно стало понятно, что то, что люди старшего поколения испытывают какие-то сложности в общении с компьютером, - это миф.IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 9 по 11 сентября. Мероприятие займет три дня, запланировано более 50 мероприятий.
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общество, технологии, москва
16:28 09.09.2021
 
В Москве заявили об экономии времени после появления электронных госуслуг

Власти: перевод многих госуслуг в электронный вид сэкономил москвичам более 87 лет

© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Перевод многих госуслуг в электронный вид сэкономил москвичам в совокупности более 87 лет жизни, сообщила председатель комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук.
"После перевода многих госуслуг в электронный вид в совокупности для всех москвичей было сэкономлено более 87 лет коллективной жизни. Если мы в расчете на одну московскую семью переведём, то это минимум мы каждой семье подарили по 30-40 минут свободного времени", — отметила Шинкарук на форуме социальных инноваций регионов.
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По ее словам, уже давно стало понятно, что то, что люди старшего поколения испытывают какие-то сложности в общении с компьютером, - это миф.

"Мы точно знаем, что больше 20% пользователей портала mos.ru, которые обращаются за услугами, - это москвичи в возрасте от 50 лет", — добавила Шинкарук.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 9 по 11 сентября. Мероприятие займет три дня, запланировано более 50 мероприятий.
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ОбществоТехнологииМосква
 
 
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