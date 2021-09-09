https://ria.ru/20210909/moskva-1749379790.html

В Москве заявили об экономии времени после появления электронных госуслуг

В Москве заявили об экономии времени после появления электронных госуслуг - РИА Новости, 09.09.2021

В Москве заявили об экономии времени после появления электронных госуслуг

Перевод многих госуслуг в электронный вид сэкономил москвичам в совокупности более 87 лет жизни, сообщила председатель комитета государственных услуг города... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T16:28

2021-09-09T16:28

2021-09-09T16:28

общество

технологии

москва

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Перевод многих госуслуг в электронный вид сэкономил москвичам в совокупности более 87 лет жизни, сообщила председатель комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук."После перевода многих госуслуг в электронный вид в совокупности для всех москвичей было сэкономлено более 87 лет коллективной жизни. Если мы в расчете на одну московскую семью переведём, то это минимум мы каждой семье подарили по 30-40 минут свободного времени", — отметила Шинкарук на форуме социальных инноваций регионов.По ее словам, уже давно стало понятно, что то, что люди старшего поколения испытывают какие-то сложности в общении с компьютером, - это миф.IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 9 по 11 сентября. Мероприятие займет три дня, запланировано более 50 мероприятий.

https://ria.ru/20210909/mintsifry-1749308713.html

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общество, технологии, москва