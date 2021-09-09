https://ria.ru/20210909/moskva-1749379790.html
В Москве заявили об экономии времени после появления электронных госуслуг
В Москве заявили об экономии времени после появления электронных госуслуг - РИА Новости, 09.09.2021
В Москве заявили об экономии времени после появления электронных госуслуг
Перевод многих госуслуг в электронный вид сэкономил москвичам в совокупности более 87 лет жизни, сообщила председатель комитета государственных услуг города... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T16:28
2021-09-09T16:28
2021-09-09T16:28
общество
технологии
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149931/92/1499319251_0:122:1300:853_1920x0_80_0_0_6bf33af475bcbc6930d26ab712db4b9b.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Перевод многих госуслуг в электронный вид сэкономил москвичам в совокупности более 87 лет жизни, сообщила председатель комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук."После перевода многих госуслуг в электронный вид в совокупности для всех москвичей было сэкономлено более 87 лет коллективной жизни. Если мы в расчете на одну московскую семью переведём, то это минимум мы каждой семье подарили по 30-40 минут свободного времени", — отметила Шинкарук на форуме социальных инноваций регионов.По ее словам, уже давно стало понятно, что то, что люди старшего поколения испытывают какие-то сложности в общении с компьютером, - это миф.IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 9 по 11 сентября. Мероприятие займет три дня, запланировано более 50 мероприятий.
https://ria.ru/20210909/mintsifry-1749308713.html
https://ria.ru/20210908/mishustin-1749153829.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/149931/92/1499319251_0:0:1300:975_1920x0_80_0_0_5907a8add279f8fa96dff2b58ada99f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, москва
В Москве заявили об экономии времени после появления электронных госуслуг
Власти: перевод многих госуслуг в электронный вид сэкономил москвичам более 87 лет
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Перевод многих госуслуг в электронный вид сэкономил москвичам в совокупности более 87 лет жизни, сообщила председатель комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук.
"После перевода многих госуслуг в электронный вид в совокупности для всех москвичей было сэкономлено более 87 лет коллективной жизни. Если мы в расчете на одну московскую семью переведём, то это минимум мы каждой семье подарили по 30-40 минут свободного времени", — отметила Шинкарук на форуме социальных инноваций регионов.
По ее словам, уже давно стало понятно, что то, что люди старшего поколения испытывают какие-то сложности в общении с компьютером, - это миф.
"Мы точно знаем, что больше 20% пользователей портала mos.ru, которые обращаются за услугами, - это москвичи в возрасте от 50 лет", — добавила Шинкарук.
IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве
с 9 по 11 сентября. Мероприятие займет три дня, запланировано более 50 мероприятий.