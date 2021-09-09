https://ria.ru/20210909/moskva-1749354809.html
Прокуроры в Москве выяснили, кто бросил новорожденную в мусоропровод
Прокуроры в Москве выяснили, кто бросил новорожденную в мусоропровод - РИА Новости, 09.09.2021
Прокуроры в Москве выяснили, кто бросил новорожденную в мусоропровод
Правоохранители установили личность женщины, оставившей новорожденную дочь в мусоропроводе в Москве, она лишена родительских прав на другого ребенка, говорится... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T14:42
2021-09-09T14:42
2021-09-09T14:42
происшествия
москва
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Правоохранители установили личность женщины, оставившей новорожденную дочь в мусоропроводе в Москве, она лишена родительских прав на другого ребенка, говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.В четверг утром в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре нашли новорожденную девочку, ей не больше суток от рождения. Ребенка передали врачам. Девочку нашли завернутой в полиэтиленовый пакете."Установлена женщина, оставившая новорожденную дочь в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре. Это 37-летняя москвичка, жительница дома, где обнаружили новорожденную. У женщины есть еще 15-летняя дочь, в отношении которой она лишена родительских прав. Девочка проживает с бабушкой", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что столичная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела о покушении на убийство матерью новорождённого ребёнка.
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происшествия, москва
Прокуроры в Москве выяснили, кто бросил новорожденную в мусоропровод
В Москве установили личность женщины, бросившей новорожденную в мусоропровод
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Правоохранители установили личность женщины, оставившей новорожденную дочь в мусоропроводе в Москве
, она лишена родительских прав на другого ребенка, говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.
В четверг утром в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре нашли новорожденную девочку, ей не больше суток от рождения. Ребенка передали врачам. Девочку нашли завернутой в полиэтиленовый пакете.
"Установлена женщина, оставившая новорожденную дочь в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре. Это 37-летняя москвичка, жительница дома, где обнаружили новорожденную. У женщины есть еще 15-летняя дочь, в отношении которой она лишена родительских прав. Девочка проживает с бабушкой", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что столичная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела о покушении на убийство матерью новорождённого ребёнка.