https://ria.ru/20210909/moskva-1749354809.html

Прокуроры в Москве выяснили, кто бросил новорожденную в мусоропровод

Прокуроры в Москве выяснили, кто бросил новорожденную в мусоропровод - РИА Новости, 09.09.2021

Прокуроры в Москве выяснили, кто бросил новорожденную в мусоропровод

Правоохранители установили личность женщины, оставившей новорожденную дочь в мусоропроводе в Москве, она лишена родительских прав на другого ребенка, говорится... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T14:42

2021-09-09T14:42

2021-09-09T14:42

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Правоохранители установили личность женщины, оставившей новорожденную дочь в мусоропроводе в Москве, она лишена родительских прав на другого ребенка, говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.В четверг утром в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре нашли новорожденную девочку, ей не больше суток от рождения. Ребенка передали врачам. Девочку нашли завернутой в полиэтиленовый пакете."Установлена женщина, оставившая новорожденную дочь в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре. Это 37-летняя москвичка, жительница дома, где обнаружили новорожденную. У женщины есть еще 15-летняя дочь, в отношении которой она лишена родительских прав. Девочка проживает с бабушкой", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что столичная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела о покушении на убийство матерью новорождённого ребёнка.

https://ria.ru/20210909/moskva-1749291329.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва