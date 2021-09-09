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Службы Москвы переведены на усиленный режим работы в преддверии Дня города
Службы Москвы переведены на усиленный режим работы в преддверии Дня города - РИА Новости, 09.09.2021
Службы Москвы переведены на усиленный режим работы в преддверии Дня города
Столичные службы переведены на усиленный режим работы в преддверии Дня города, который в этом году будет отмечаться 11 и 12 сентября, сообщил журналистам в... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T07:19
2021-09-09T11:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Столичные службы переведены на усиленный режим работы в преддверии Дня города, который в этом году будет отмечаться 11 и 12 сентября, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - отметил Бирюков.По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Они готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.Заместитель мэра подчеркнул, что усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
07:19 09.09.2021 (обновлено: 11:55 09.09.2021)
 

Службы Москвы переведены на усиленный режим работы в преддверии Дня города

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНавигация на Москве-реке
Навигация на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Столичные службы переведены на усиленный режим работы в преддверии Дня города, который в этом году будет отмечаться 11 и 12 сентября, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - отметил Бирюков.
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По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Они готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.
Заместитель мэра подчеркнул, что усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
"В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования в праздничные дни систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства", - заключил Бирюков.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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