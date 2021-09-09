https://ria.ru/20210909/moskva-1749318135.html

Службы Москвы переведены на усиленный режим работы в преддверии Дня города

Службы Москвы переведены на усиленный режим работы в преддверии Дня города - РИА Новости, 09.09.2021

Службы Москвы переведены на усиленный режим работы в преддверии Дня города

Столичные службы переведены на усиленный режим работы в преддверии Дня города, который в этом году будет отмечаться 11 и 12 сентября, сообщил журналистам в... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T07:19

2021-09-09T07:19

2021-09-09T11:55

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Столичные службы переведены на усиленный режим работы в преддверии Дня города, который в этом году будет отмечаться 11 и 12 сентября, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - отметил Бирюков.По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Они готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.Заместитель мэра подчеркнул, что усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

https://realty.ria.ru/20210908/moskva-1749214132.html

москва

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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы