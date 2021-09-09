https://ria.ru/20210909/moskva-1749291329.html

В мусоропроводе дома в Москве нашли новорожденную девочку

В мусоропроводе дома в Москве нашли новорожденную девочку - РИА Новости, 09.09.2021

В мусоропроводе дома в Москве нашли новорожденную девочку

Новорожденный ребенок найден в мусоропроводе дома на юго-западе Москвы, столичная прокуратура проводит проверку, сообщает прокуратура. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T09:39

2021-09-09T09:39

2021-09-09T13:10

происшествия

москва

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Новорожденный ребенок найден в мусоропроводе дома на юго-западе Москвы, столичная прокуратура проводит проверку, сообщает прокуратура.В четверг утром в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре нашли новорожденную девочку, ей не больше суток от рождения. Ребенка передали врачам."Жизнеустройство ребенка поставлено прокурорами на контроль, после установления личностей родителей их действиям будет дана процессуальная оценка. Ход процессуальной проверки контролируется прокурорами", — говорится в Telegram-канале столичного надзорного ведомства.Девочку нашли завернутой в полиэтиленовый пакет.Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова сообщила, что следователи также начали проверку, родителей ищут."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК России ("Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка")", — сказала Иванова.

https://ria.ru/20210901/trup-1748147785.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва