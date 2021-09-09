https://ria.ru/20210909/modul-1749275943.html
Космонавты установят контейнер с российской почвой в открытом космосе
Космонавты установят контейнер с российской почвой в открытом космосе - РИА Новости, 09.09.2021
Космонавты установят контейнер с российской почвой в открытом космосе
Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров в четверг совершат выход в открытый космос для продолжения интеграции нового модуля "Наука" в состав МКС и установки... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T03:24
2021-09-09T03:24
2021-09-09T03:24
российская академия наук
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
тома песке
акихико хосиде
шейн кимброу
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров в четверг совершат выход в открытый космос для продолжения интеграции нового модуля "Наука" в состав МКС и установки контейнеров с российской почвой и микроорганизмами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".Это будет 58-й выход с МКС по российской программе и третий в этом году. Два предыдущих выхода также с участием Новицкого и Дуброва состоялись 2 июня и 3 сентября."Открытие выходного люка модуля "Поиск" планируется в 18.00 мск, расчетная продолжительность выхода в открытый космос составляет 6 часов 26 минут", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".Согласно информации на сайте госкорпорации, в начале выхода Новицкому и Дуброву предстоит завершить подключение кабеля локальной сети Ethernet, проложенного от американского сегмента станции к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", который прибыл на МКС в июле, а также закончить установку на этом модуле поручня для удобства передвижения. Эти операции они не успели сделать в прошлом выходе.Кроме того, космонавты должны проложить между модулями "Звезда" и "Наука" кабель локальной сети Ethernet, два высокочастотных телевизионных кабеля и кабель системы сближения "Курс". Также запланирована установка на модуле "Поиск" платформ с адаптерами и тремя контейнерами "Биориск-МСН".При наличии времени Новицкий и Дубров изменят ориентацию блока контроля давления и осаждений на "Поиске", смонтируют еще три поручня на "Науке", сфотографируют антенны системы "Курс" на грузовом корабле "Прогресс МС-17" и два датчика инфракрасной вертикали 336К на "Науке" и очистят иллюминатор на этом модуле.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.Почва с микробамиТри контейнера "Биориск-МСН" привез на МКС в июле грузовой корабль "Прогресс МС-17".Как рассказывал РИА Новости старший научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Сергей Харин, эксперимент позволит изучить влияние на содержимое контейнеров экстремальных факторов открытого космоса. По его словам, в контейнерах помимо семян растений, штаммов микроорганизмов на минеральных носителях и лишайников впервые будет находиться почва четырех видов с микроорганизмами - пустынная, серая лесная, мерзлотная и чернозем.Ученый добавил, что сами контейнеры будут поочередно возвращаться космонавтами внутрь станции для последующего спуска на Землю через один, два и четыре года пребывания в открытом космосе.Программа выходовВнекорабельная деятельность в четверг станет второй в серии из десяти выходов до конца 2022 года, посвященных интеграции и дооснащению модуля "Наука" и узлового модуля "Причал", запуск которого намечается в ноябре 2021 года.В следующих трех выходах в январе-феврале 2022 года ожидаются оживление модуля "Причал" и инициализация европейского манипулятора ERA на модуле "Наука". Затем планируются перенос с модуля "Рассвет" и установка на "Науке" при помощи ERA шлюзовой камеры, радиатора и переносного рабочего места, а также монтаж на "Науке" системы крепления крупногабаритных объектов для научной аппаратуры.
https://ria.ru/20210903/mks-1748649507.html
https://ria.ru/20210908/ekzameny-1749265010.html
https://ria.ru/20210831/treschiny-1747933334.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия наук, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, тома песке, акихико хосиде, шейн кимброу
Космонавты установят контейнер с российской почвой в открытом космосе
Пресс-служба "Роскосмоса": космонавты впервые вынесут русскую землю в открытый космос
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Космонавты Олег Новицкий
и Петр Дубров
в четверг совершат выход в открытый космос для продолжения интеграции нового модуля "Наука" в состав МКС
и установки контейнеров с российской почвой и микроорганизмами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса
".
Это будет 58-й выход с МКС по российской программе и третий в этом году. Два предыдущих выхода также с участием Новицкого и Дуброва состоялись 2 июня и 3 сентября.
"Открытие выходного люка модуля "Поиск" планируется в 18.00 мск, расчетная продолжительность выхода в открытый космос составляет 6 часов 26 минут", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Согласно информации на сайте госкорпорации, в начале выхода Новицкому и Дуброву предстоит завершить подключение кабеля локальной сети Ethernet, проложенного от американского сегмента станции к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", который прибыл на МКС в июле, а также закончить установку на этом модуле поручня для удобства передвижения. Эти операции они не успели сделать в прошлом выходе.
Кроме того, космонавты должны проложить между модулями "Звезда" и "Наука" кабель локальной сети Ethernet, два высокочастотных телевизионных кабеля и кабель системы сближения "Курс". Также запланирована установка на модуле "Поиск" платформ с адаптерами и тремя контейнерами "Биориск-МСН".
При наличии времени Новицкий и Дубров изменят ориентацию блока контроля давления и осаждений на "Поиске", смонтируют еще три поручня на "Науке", сфотографируют антенны системы "Курс" на грузовом корабле "Прогресс МС-17" и два датчика инфракрасной вертикали 336К на "Науке" и очистят иллюминатор на этом модуле.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу
и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде
(командир станции) и француза Тома Песке
.
Почва с микробами
Три контейнера "Биориск-МСН" привез на МКС в июле грузовой корабль "Прогресс МС-17".
Как рассказывал РИА Новости старший научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН
Сергей Харин, эксперимент позволит изучить влияние на содержимое контейнеров экстремальных факторов открытого космоса. По его словам, в контейнерах помимо семян растений, штаммов микроорганизмов на минеральных носителях и лишайников впервые будет находиться почва четырех видов с микроорганизмами - пустынная, серая лесная, мерзлотная и чернозем.
Ученый добавил, что сами контейнеры будут поочередно возвращаться космонавтами внутрь станции для последующего спуска на Землю
через один, два и четыре года пребывания в открытом космосе.
Программа выходов
Внекорабельная деятельность в четверг станет второй в серии из десяти выходов до конца 2022 года, посвященных интеграции и дооснащению модуля "Наука" и узлового модуля "Причал", запуск которого намечается в ноябре 2021 года.
В следующих трех выходах в январе-феврале 2022 года ожидаются оживление модуля "Причал" и инициализация европейского манипулятора ERA на модуле "Наука". Затем планируются перенос с модуля "Рассвет" и установка на "Науке" при помощи ERA шлюзовой камеры, радиатора и переносного рабочего места, а также монтаж на "Науке" системы крепления крупногабаритных объектов для научной аппаратуры.