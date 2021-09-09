https://ria.ru/20210909/mks-1749287039.html

В Роскосмосе рассказали о состоянии систем на МКС после задымления

В Роскосмосе рассказали о состоянии систем на МКС после задымления - РИА Новости, 09.09.2021

В Роскосмосе рассказали о состоянии систем на МКС после задымления

Все системы российского сегмента МКС после срабатывания сигнализации и датчика дыма работают штатно, состав воздуха соответствует требованиям, сообщил РИА... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T08:57

2021-09-09T08:57

2021-09-09T09:10

наука

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Все системы российского сегмента МКС после срабатывания сигнализации и датчика дыма работают штатно, состав воздуха соответствует требованиям, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса"."По данным главной оперативной группы управления российским сегментом станции, все системы работают штатно, состав воздуха на борту станции соответствует штатным показателям", - сказал собеседник агентства.Выход в открытый космос российских космонавтов, запланированный на 9 сентября, из-за задымления переноситься не будет, заявили в "Роскосмосе"."Экипаж продолжает штатную подготовку к выходу в открытый космос", - говорится в сообщении госкорпорации.Ранее космонавт Олег Новицкий сказал подмосковному Центру управления полетами, что ночью в модуле "Звезда" сработала сигнализация, экипаж видит дым и чувствует запах. Позже приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа в модуле "Звезда". Также астронавт Тома Песке сообщил, что запах сгоревшего пластика или электроники проник с российского на американский сегмент станции из-за работающей вентиляции.Согласно переговорам, по рекомендациям специалистов подмосковного Центра управления полетами космонавты Новицкий и Пётр Дубров открыли панели в модуле "Звезда" в районе обнаружения дыма и осмотрели запанельное пространство, однако источника дыма не обнаружили. Позже они включили фильтр для очистки атмосферы станции от вредных примесей.В "Роскосмосе" подтвердили информацию о срабатывании датчика задымления и включении аварийной сигнализации. Экипаж включил фильтр очистки атмосферы, после чего продолжил режим ночного отдыха.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

https://ria.ru/20210904/rogozin-1748724444.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)