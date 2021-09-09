08:57 09.09.2021 (обновлено: 09:10 09.09.2021)
В Роскосмосе рассказали о состоянии систем на МКС после задымления
Датчик задымления сработал на МКС во время подзарядки аккумуляторов
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Все системы российского сегмента МКС после срабатывания сигнализации и датчика дыма работают штатно, состав воздуха соответствует требованиям, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
"По данным главной оперативной группы управления российским сегментом станции, все системы работают штатно, состав воздуха на борту станции соответствует штатным показателям", - сказал собеседник агентства.
Выход в открытый космос российских космонавтов, запланированный на 9 сентября, из-за задымления переноситься не будет, заявили в "Роскосмосе".
"Экипаж продолжает штатную подготовку к выходу в открытый космос", - говорится в сообщении госкорпорации.
Ранее космонавт Олег Новицкий сказал подмосковному Центру управления полетами, что ночью в модуле "Звезда" сработала сигнализация, экипаж видит дым и чувствует запах. Позже приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа в модуле "Звезда". Также астронавт Тома Песке сообщил, что запах сгоревшего пластика или электроники проник с российского на американский сегмент станции из-за работающей вентиляции.
Согласно переговорам, по рекомендациям специалистов подмосковного Центра управления полетами космонавты Новицкий и Пётр Дубров открыли панели в модуле "Звезда" в районе обнаружения дыма и осмотрели запанельное пространство, однако источника дыма не обнаружили. Позже они включили фильтр для очистки атмосферы станции от вредных примесей.
В "Роскосмосе" подтвердили информацию о срабатывании датчика задымления и включении аварийной сигнализации. Экипаж включил фильтр очистки атмосферы, после чего продолжил режим ночного отдыха.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
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