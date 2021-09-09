https://ria.ru/20210909/mks-1749275712.html

Комиссия стран-участниц МКС: станция сможет работать после 2024 года

Комиссия стран-участниц МКС: станция сможет работать после 2024 года - РИА Новости, 09.09.2021

Комиссия стран-участниц МКС: станция сможет работать после 2024 года

Комиссия по безопасности стран-участниц проекта Международной космической станции (МКС) решила рекомендовать правительствам стран продлить эксплуатацию МКС... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T03:17

2021-09-09T03:17

2021-09-09T03:32

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наса

роскосмос

космос - риа наука

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Комиссия по безопасности стран-участниц проекта Международной космической станции (МКС) решила рекомендовать правительствам стран продлить эксплуатацию МКС после 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".Участники заседания также договорились продолжить работу по согласованию продления срока эксплуатации станции с соответствующими государственными структурами, отметили в госкорпорации.В настоящее время сроком завершения эксплуатации станции определен 2024 год, однако обсуждается возможность продления ее работы до 2028-го, а, возможно, и до 2032 года.Как заявил ранее РИА Новости заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев, генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин и глава НАСА Билл Нельсон могут обсудить вопросы продления эксплуатации МКС на встрече в ОАЭ в октябре.Ранее сообщалось, что Россия в 2027 году может приступить на орбите к сборке новой национальной космической станции, параллельно в течение двух лет продолжая эксплуатацию российского сегмента МКС.Ранее в российском сегменте МКС были обнаружены негерметичности. Силами космонавтов до конца их устранить не удалось.В декабре 2020 года генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев спрогнозировал лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции после 2025 года, а траты России на МКС оценивает в 10-15 миллиардов рублей. Тогда Соловьев призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте МКС и сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.

https://ria.ru/20210831/treschiny-1747933334.html

https://ria.ru/20210831/resurs-1747937226.html

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оаэ, дмитрий рогозин, наса, роскосмос, космос - риа наука, сергей савельев, владимир соловьев (телеведущий), россия