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Комиссия стран-участниц МКС: станция сможет работать после 2024 года
Комиссия стран-участниц МКС: станция сможет работать после 2024 года - РИА Новости, 09.09.2021
Комиссия стран-участниц МКС: станция сможет работать после 2024 года
Комиссия по безопасности стран-участниц проекта Международной космической станции (МКС) решила рекомендовать правительствам стран продлить эксплуатацию МКС... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T03:17
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Комиссия по безопасности стран-участниц проекта Международной космической станции (МКС) решила рекомендовать правительствам стран продлить эксплуатацию МКС после 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".Участники заседания также договорились продолжить работу по согласованию продления срока эксплуатации станции с соответствующими государственными структурами, отметили в госкорпорации.В настоящее время сроком завершения эксплуатации станции определен 2024 год, однако обсуждается возможность продления ее работы до 2028-го, а, возможно, и до 2032 года.Как заявил ранее РИА Новости заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев, генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин и глава НАСА Билл Нельсон могут обсудить вопросы продления эксплуатации МКС на встрече в ОАЭ в октябре.Ранее сообщалось, что Россия в 2027 году может приступить на орбите к сборке новой национальной космической станции, параллельно в течение двух лет продолжая эксплуатацию российского сегмента МКС.Ранее в российском сегменте МКС были обнаружены негерметичности. Силами космонавтов до конца их устранить не удалось.В декабре 2020 года генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев спрогнозировал лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции после 2025 года, а траты России на МКС оценивает в 10-15 миллиардов рублей. Тогда Соловьев призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте МКС и сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.
https://ria.ru/20210831/treschiny-1747933334.html
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оаэ, дмитрий рогозин, наса, роскосмос, космос - риа наука, сергей савельев, владимир соловьев (телеведущий), россия
03:17 09.09.2021 (обновлено: 03:32 09.09.2021)
 
Комиссия стран-участниц МКС: станция сможет работать после 2024 года

"Роскосмос": комиссия рекомендует продолжить работу МКС после 2024 года

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Комиссия по безопасности стран-участниц проекта Международной космической станции (МКС) решила рекомендовать правительствам стран продлить эксплуатацию МКС после 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".

"Обсуждение вопросов, касающихся продления эксплуатации МКС, состоялось в ходе проведения очередного заседания комиссии по безопасности" в начале сентября в дистанционном формате. Участники комиссии - представители стран-участников программы МКС - обсудили текущее состояние станции и пришли к общему мнению: при постоянном надлежащем техническом обслуживании МКС рекомендовать продолжить выполнять возлагаемые на нее задачи на орбите после 2024 года", - рассказали в пресс-службе.

Участники заседания также договорились продолжить работу по согласованию продления срока эксплуатации станции с соответствующими государственными структурами, отметили в госкорпорации.
В настоящее время сроком завершения эксплуатации станции определен 2024 год, однако обсуждается возможность продления ее работы до 2028-го, а, возможно, и до 2032 года.
Как заявил ранее РИА Новости заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев, генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин и глава НАСА Билл Нельсон могут обсудить вопросы продления эксплуатации МКС на встрече в ОАЭ в октябре.
Ранее сообщалось, что Россия в 2027 году может приступить на орбите к сборке новой национальной космической станции, параллельно в течение двух лет продолжая эксплуатацию российского сегмента МКС.
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Ранее в российском сегменте МКС были обнаружены негерметичности. Силами космонавтов до конца их устранить не удалось.
В декабре 2020 года генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев спрогнозировал лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции после 2025 года, а траты России на МКС оценивает в 10-15 миллиардов рублей. Тогда Соловьев призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте МКС и сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.
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ОАЭДмитрий РогозинНАСАРоскосмосКосмос - РИА НаукаСергей СавельевВладимир Соловьев (телеведущий)Россия
 
 
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