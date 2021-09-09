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Сторонники "Оппозиционной платформы" митингуют у здания Верховной Рады
Сторонники "Оппозиционной платформы" митингуют у здания Верховной Рады - РИА Новости, 09.09.2021
Сторонники "Оппозиционной платформы" митингуют у здания Верховной Рады
Сторонники украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" проводят митинг у здания Верховной рады Украины в Киеве, трансляцию вел телеканал "Перший... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:44
2021-09-09T12:44
в мире
киев
верховная рада украины
виктор медведчук
тарас козак
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Сторонники украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" проводят митинг у здания Верховной рады Украины в Киеве, трансляцию вел телеканал "Перший незалежний" ("Первый независимый").Несколько сотен участников митинга держат флаги партии. На сцене возле здания Рады выступают активисты и депутаты от партии.Митингующие скандируют лозунги: "За право мыслить иначе и не соглашаться с нынешним курсом власти", "За право на выборы в Донецкой и Луганской областях", "За мир", "За нормальные тарифы", "За честные суды" и "Свобода Виктору Медведчуку".Ситуация на митинге спокойная, на месте дежурят правоохранители.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием, а решение суда намерен обжаловать в апелляционной инстанции.
https://ria.ru/20210901/ukraina-1748151582.html
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в мире, киев, верховная рада украины, виктор медведчук, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь
12:44 09.09.2021
 
Сторонники "Оппозиционной платформы" митингуют у здания Верховной Рады

Сторонники "Оппозиционной платформы – За жизнь" митингуют у здания Верховной Рады в Киеве

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Сторонники украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" проводят митинг у здания Верховной рады Украины в Киеве, трансляцию вел телеканал "Перший незалежний" ("Первый независимый").
Несколько сотен участников митинга держат флаги партии. На сцене возле здания Рады выступают активисты и депутаты от партии.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 13:11
Украина полностью перешла под внешнее управление из США, заявил Медведчук
Митингующие скандируют лозунги: "За право мыслить иначе и не соглашаться с нынешним курсом власти", "За право на выборы в Донецкой и Луганской областях", "За мир", "За нормальные тарифы", "За честные суды" и "Свобода Виктору Медведчуку".
Ситуация на митинге спокойная, на месте дежурят правоохранители.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием, а решение суда намерен обжаловать в апелляционной инстанции.
Вид на Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
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В миреКиевВерховная Рада УкраиныВиктор МедведчукТарас КозакОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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