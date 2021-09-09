https://ria.ru/20210909/mishustin-1749288194.html

ТОР на Дальнем Востоке выделили дополнительное финансирование

ТОР на Дальнем Востоке выделили дополнительное финансирование - РИА Новости, 09.09.2021

ТОР на Дальнем Востоке выделили дополнительное финансирование

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления об увеличении объемов финансирования территорий опережающего развития (ТОР) в Приморском и Хабаровский РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T09:09

2021-09-09T09:09

2021-09-09T09:09

экономика

приморский край

хабаровский край

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления об увеличении объемов финансирования территорий опережающего развития (ТОР) в Приморском и Хабаровский краях совокупно более чем на 1 миллиард рублей, сообщает пресс-служба кабмина."Финансирование территории опережающего развития "Михайловский" в Приморском крае будет увеличено на 309 миллионов рублей. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин... Также утверждено постановление о дополнительном финансировании ТОР "Комсомольск" (Хабаровский край) в размере 699,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Поясняется, что средства, направленные на финансирование ТОР в Приморье, пойдут на создание системы автономного газоснабжения, которая необходима для реализации инвестиционного проекта строительства современного животноводческого кластера. Ожидается, что на предприятии будет создано более 1,5 тысяч новых рабочих мест, а общий объем частных инвестиций в агрокомплекс превысит 9 миллиардов рублей.А деньги, выделяемые для ТОР в Хабаровском крае, должны направить в том числе на строительство нескольких производственно-административных корпусов, офисного здания и трансформаторной подстанции, что необходимо для размещения действующих и потенциальных резидентов.ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам и процедура свободной таможенной зоны, напоминает пресс-служба кабмина.

https://ria.ru/20210902/tor-1748275658.html

https://ria.ru/20210829/tor-1747713428.html

приморский край

хабаровский край

россия

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экономика, приморский край, хабаровский край, михаил мишустин, россия