https://ria.ru/20210909/mintsifry-1749308713.html

Минцифры напомнило правила безопасности для пользователей "Госуслуг"

Минцифры напомнило правила безопасности для пользователей "Госуслуг" - РИА Новости, 09.09.2021

Минцифры напомнило правила безопасности для пользователей "Госуслуг"

Минцифры РФ напомнило, что письма от портала "Госуслуг" носят информационный характер, никогда не содержат призывов оставить свой СНИЛС или банковские... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T11:13

2021-09-09T11:13

2021-09-09T11:13

общество

технологии

госуслуги

сбербанк россии

станислав кузнецов

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Минцифры РФ напомнило, что письма от портала "Госуслуг" носят информационный характер, никогда не содержат призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты, а также дублируются в личном кабинете на сайте, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."Пользователям "Госуслуг" необходимо соблюдать некоторые рекомендации: если вы получили письмо с неизвестного адреса, это должно насторожить, письма от "Госуслуг" приходят с одного единственного адреса – no-reply@gosuslugi.ru. Письмо от "Госуслуг" всегда дублируется в личном кабинете на портале. Это нужно проверить", - сообщили в пресс-службе.Минцифры советует обращать внимание на ссылку, которая приходит в письме - там должно быть написано именно gosuslugi.ru – и не переходить по ней, если обращение вызывает опасение.В пресс-службе подчеркнули, что Минцифры осуществляет непрерывный мониторинг ресурсов с доменными именами, внешне похожими на доменное имя портала "Госуслуг" - "их написание схоже с gosuslugi, propusk, posobie и так далее". "По результатам анализа часть ресурсов блокируется, остальные состоят на контроле до выявления неправомерного контента или действий", - добавили в пресс-службе.Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в четверг рассказал РИА Новости об обнаружении банком новой схемы мошенничества: якобы от имени портала "Госуслуг" россиянам сообщают об откреплении от поликлиники из-за технической ошибки, предлагают пройти повторную регистрацию на поддельном сайте сервиса и оплатить пошлину - однако персональные данные, деньги, логин и пароль для входа на настоящий сайт "Госуслуг" уйдут мошенникам.

https://radiosputnik.ria.ru/20210909/gosuslugi-1749283597.html

https://ria.ru/20210909/gosuslugi-1749275302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, госуслуги, сбербанк россии, станислав кузнецов, россия