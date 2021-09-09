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В Минтруде рассказали, сколько россиян пользуются соцподдержкой
В Минтруде рассказали, сколько россиян пользуются соцподдержкой - РИА Новости, 09.09.2021
В Минтруде рассказали, сколько россиян пользуются соцподдержкой
Около 30 тысяч мер социальной поддержки есть в России на федеральном и региональном уровнях, ими пользуются более 80 миллионов россиян, заявил директор... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T15:59
2021-09-09T15:59
2021-09-09T15:59
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Около 30 тысяч мер социальной поддержки есть в России на федеральном и региональном уровнях, ими пользуются более 80 миллионов россиян, заявил директор Департамента демографической и семейной политики министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Андрей Галкин."На федеральном и региональном уровнях существует на сегодняшний день порядка 30 тысяч мер социальной поддержи по 387 видам, охватывающих более 80 миллионов человек", - сказал Галкин на Форуме социальных инноваций регионов.Он отметил, что в том числе мерами поддержки пользуются пенсионеры, дети, безработные, люди с инвалидностью, малоимущие и семьи с детьми.
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия
В Минтруде рассказали, сколько россиян пользуются соцподдержкой
Минтруд: более 80 миллионов россиян пользуются мерами социальной поддержки