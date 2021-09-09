Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210909/metro-1749353648.html
Строительство метро в Красноярске может начаться летом 2022 года
Строительство метро в Красноярске может начаться летом 2022 года - РИА Новости, 09.09.2021
Строительство метро в Красноярске может начаться летом 2022 года
Строительство метро в Красноярске может начаться уже летом 2022 года, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс во время прямой линии. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T14:36
2021-09-09T17:01
общество
советский район
октябрьский район
владимир путин
александр усс
главгосэкспертиза
россия
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735599620_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_ed580326f2514552f64ac8e4dadcb4c2.jpg
КРАСНОЯРСК, 9 сен - РИА Новости. Строительство метро в Красноярске может начаться уже летом 2022 года, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс во время прямой линии.Ранее сообщалось, что в начале августа губернатор подписал распоряжение о создании оперативного штаба по строительству первой линии метрополитена в Красноярске, который до 20 августа должен разработать дорожную карту по строительству первой линии. Первый этап строительства включает в себя участок 9,7 километра из шести станций от "Высотной" в Октябрьском районе до "Ленинской" в центре Красноярска. Второй этап строительства – 2,8 километра наземных путей из трех станций от "Ленинской" в Советский район."Мы рассчитываем до конца года актуализированную документацию (от Главгосэкспертизы) получить, а в ближайшие месяцы - месяц-два принципиально решить вопрос по финансированию строительства метро. Сегодня по инженерным изысканиям есть положительное заключение, и мы не исключаем реальное начало стройки - лето следующего года", - сказал Усс.Идея создания в Красноярске метро появилась еще в 60-е годы прошлого столетия. Стройка началась в 1995 году и с разной степенью интенсивности велась до 2009 года. В 2018 году после поддержки президентом РФ Владимиром Путиным предложения главы региона о продолжении строительства метро были выделены федеральные средства в размере 1 миллиарда рублей на актуализацию проекта красноярского метрополитена. Его схема была серьезно изменена. В настоящее время проект находится в Главгосэкспертизе.
https://ria.ru/20210813/pereezd-1745619927.html
https://ria.ru/20210825/elektrostantsiya-1747144187.html
советский район
октябрьский район
россия
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735599620_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dd88f0063a5201c5bf6894c9338ae5a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, советский район, октябрьский район, владимир путин, александр усс, главгосэкспертиза, россия, красноярский край
14:36 09.09.2021 (обновлено: 17:01 09.09.2021)
 
Строительство метро в Красноярске может начаться летом 2022 года

Глава Красноярского края Усс анонсировал строительство метро в столице региона в 2022 году

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Работа стенда МИА "Россия сегодня". День третий
ПМЭФ-2021. Работа стенда МИА Россия сегодня. День третий - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 9 сен - РИА Новости. Строительство метро в Красноярске может начаться уже летом 2022 года, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс во время прямой линии.
Ранее сообщалось, что в начале августа губернатор подписал распоряжение о создании оперативного штаба по строительству первой линии метрополитена в Красноярске, который до 20 августа должен разработать дорожную карту по строительству первой линии. Первый этап строительства включает в себя участок 9,7 километра из шести станций от "Высотной" в Октябрьском районе до "Ленинской" в центре Красноярска. Второй этап строительства – 2,8 километра наземных путей из трех станций от "Ленинской" в Советский район.
Виды России. Красноярск - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 12:48
Более четырех тысяч жителей Красноярского края переедут из аварийного жилья
"Мы рассчитываем до конца года актуализированную документацию (от Главгосэкспертизы) получить, а в ближайшие месяцы - месяц-два принципиально решить вопрос по финансированию строительства метро. Сегодня по инженерным изысканиям есть положительное заключение, и мы не исключаем реальное начало стройки - лето следующего года", - сказал Усс.
Идея создания в Красноярске метро появилась еще в 60-е годы прошлого столетия. Стройка началась в 1995 году и с разной степенью интенсивности велась до 2009 года. В 2018 году после поддержки президентом РФ Владимиром Путиным предложения главы региона о продолжении строительства метро были выделены федеральные средства в размере 1 миллиарда рублей на актуализацию проекта красноярского метрополитена. Его схема была серьезно изменена. В настоящее время проект находится в Главгосэкспертизе.
Модуль солнечной батареи - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 10:16
Первая солнечная электростанция появится в Красноярском крае в Эвенкии
 
ОбществоСоветский районОктябрьский районВладимир ПутинАлександр УссГлавгосэкспертизаРоссияКрасноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49Путин объяснил высокие цены на газ в Европе
05:42Силы безопасности проверяют информацию о стрельбе на базе ВВС США в Огайо
05:20Посол Латвии заявил, что страны ЕС "не хотят новых проблем" из-за Украины
05:10Российские военные начали патрулировать освобожденный город в Сирии
05:08Сын актера Конкина рассказал, как тот девять раз выстрелил в него
04:59В России за сутки потушили 24 лесных пожара
04:57В Колумбии в результате взрыва один человек погиб и четверо ранены
04:32В России выросло количество рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию
04:13Сопротивление: талибы изгнали из Панджшера тысячи человек
04:12Назван актер, который заменит Шварценеггера в перезапуске "Правдивой лжи"
04:08Врач назвала самые полезные способы приготовления мяса
04:07На учениях "Запад-2021" ВДВ впервые десантируют сразу 30 боевых машин
03:58Стюардессы рассказали, зачем приветствуют каждого пассажира на входе
03:52СМИ: в США не менее шести человек пострадали в результате стрельбы
03:45В США возмущены давлением на сотрудников ООН со стороны талибов
03:31Эксперт научила, как взять кредит дешевле, чем предлагают
03:25В ЕР предложили изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске
03:15В Приморье подрядчик обещал начать стройку после видео о пьяном стороже
03:07В России и Белоруссии стартовали учения "Запад-2021"
03:00Небензя: новые власти Афганистана могут избавить регион от наркоугрозы
Лента новостейМолния