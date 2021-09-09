14:36 09.09.2021 (обновлено: 17:01 09.09.2021)
Строительство метро в Красноярске может начаться летом 2022 года
Глава Красноярского края Усс анонсировал строительство метро в столице региона в 2022 году
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Работа стенда МИА "Россия сегодня". День третий
КРАСНОЯРСК, 9 сен - РИА Новости. Строительство метро в Красноярске может начаться уже летом 2022 года, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс во время прямой линии.
Ранее сообщалось, что в начале августа губернатор подписал распоряжение о создании оперативного штаба по строительству первой линии метрополитена в Красноярске, который до 20 августа должен разработать дорожную карту по строительству первой линии. Первый этап строительства включает в себя участок 9,7 километра из шести станций от "Высотной" в Октябрьском районе до "Ленинской" в центре Красноярска. Второй этап строительства – 2,8 километра наземных путей из трех станций от "Ленинской" в Советский район.
"Мы рассчитываем до конца года актуализированную документацию (от Главгосэкспертизы) получить, а в ближайшие месяцы - месяц-два принципиально решить вопрос по финансированию строительства метро. Сегодня по инженерным изысканиям есть положительное заключение, и мы не исключаем реальное начало стройки - лето следующего года", - сказал Усс.
Идея создания в Красноярске метро появилась еще в 60-е годы прошлого столетия. Стройка началась в 1995 году и с разной степенью интенсивности велась до 2009 года. В 2018 году после поддержки президентом РФ Владимиром Путиным предложения главы региона о продолжении строительства метро были выделены федеральные средства в размере 1 миллиарда рублей на актуализацию проекта красноярского метрополитена. Его схема была серьезно изменена. В настоящее время проект находится в Главгосэкспертизе.