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Сухогруз сел на мель в Суэцком канале
Сухогруз сел на мель в Суэцком канале - РИА Новости, 09.09.2021
Сухогруз сел на мель в Суэцком канале
Сухогруз Coral Crystal сел на мель на Суэцком канале в четверг, на движении судов по каналу инцидент не сказался, сообщается в полученном РИА Новости заявлении... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T16:29
2021-09-09T16:39
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КАИР, 9 сен - РИА Новости. Сухогруз Coral Crystal сел на мель на Суэцком канале в четверг, на движении судов по каналу инцидент не сказался, сообщается в полученном РИА Новости заявлении администрации Суэцкого канала."Администрация канала быстро отреагировала на инцидент с временно севшим на мель сухогрузом Coral Crystal, шедшим в составе северной колонны, на 54 километре канала", - сообщается в пресс-релизе.Судно сняли с мели с помощью буксиров канала, на навигации по каналу инцидент не отразился. Сухогруз продолжил путь в Порт-Судан. Всего за четверг канал прошли 61 судно в обоих направлениях, отмечается в сообщении.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели через 6 дней после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.В конце мая на мель сел контейнеровоз Maersk Emerald, его оперативно вытащили без ущерба навигации по каналу.
https://ria.ru/20210525/kanal-1733805032.html
https://ria.ru/20210329/ever-given-1603257489.html
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в мире, порт-судан, суэцкий канал
16:29 09.09.2021 (обновлено: 16:39 09.09.2021)
 
Сухогруз сел на мель в Суэцком канале

Сухогруз Coral Crystal сел на мель в Суэцком канале, но был быстро снят буксирами

© РИА Новости / Махмуд Ахмед / Перейти в фотобанкКорабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал
Корабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Махмуд Ахмед
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КАИР, 9 сен - РИА Новости. Сухогруз Coral Crystal сел на мель на Суэцком канале в четверг, на движении судов по каналу инцидент не сказался, сообщается в полученном РИА Новости заявлении администрации Суэцкого канала.
"Администрация канала быстро отреагировала на инцидент с временно севшим на мель сухогрузом Coral Crystal, шедшим в составе северной колонны, на 54 километре канала", - сообщается в пресс-релизе.
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Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели через 6 дней после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.
В конце мая на мель сел контейнеровоз Maersk Emerald, его оперативно вытащили без ущерба навигации по каналу.
Буксиры возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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