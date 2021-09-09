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На Камчатке застрелили двух агрессивных медведей
На Камчатке застрелили двух агрессивных медведей - РИА Новости, 09.09.2021
На Камчатке застрелили двух агрессивных медведей
Несколько сообщений о медведях, которые вышли в населенные пункты Елизовского района Камчатки, поступили в оперативные службы, два животных оказались... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T05:18
2021-09-09T05:18
2021-09-09T09:57
происшествия
елизовский район
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 сен - РИА Новости. Несколько сообщений о медведях, которые вышли в населенные пункты Елизовского района Камчатки, поступили в оперативные службы, два животных оказались агрессивными, их убили, сообщили РИА Новости в администрации района."Вечером 8 сентября в черте Елизова были замечены блуждающие медведица с медвежонком. Выехавшие на место происшествия охотоведы и сотрудники Росгвардии зафиксировали агрессивное поведение животных и ликвидировали их. В 10:45 четверга поступило сообщение еще о двух медведях, предположительно, это медведица с медвежонком, в поселке Нагорный, их пока ищут", - сказали в администрации.На место направились охотоведы. Жителей просят соблюдать осторожность, следить за детьми и не выходить на улицу в темное время.
елизовский район
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, елизовский район
05:18 09.09.2021 (обновлено: 09:57 09.09.2021)
На Камчатке застрелили двух агрессивных медведей
На Камчатке сообщили об убийстве двух медведей, вышедших в населенные пункты