https://ria.ru/20210909/medvedi-1749278546.html

На Камчатке застрелили двух агрессивных медведей

На Камчатке застрелили двух агрессивных медведей - РИА Новости, 09.09.2021

На Камчатке застрелили двух агрессивных медведей

Несколько сообщений о медведях, которые вышли в населенные пункты Елизовского района Камчатки, поступили в оперативные службы, два животных оказались... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T05:18

2021-09-09T05:18

2021-09-09T09:57

происшествия

елизовский район

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 сен - РИА Новости. Несколько сообщений о медведях, которые вышли в населенные пункты Елизовского района Камчатки, поступили в оперативные службы, два животных оказались агрессивными, их убили, сообщили РИА Новости в администрации района."Вечером 8 сентября в черте Елизова были замечены блуждающие медведица с медвежонком. Выехавшие на место происшествия охотоведы и сотрудники Росгвардии зафиксировали агрессивное поведение животных и ликвидировали их. В 10:45 четверга поступило сообщение еще о двух медведях, предположительно, это медведица с медвежонком, в поселке Нагорный, их пока ищут", - сказали в администрации.На место направились охотоведы. Жителей просят соблюдать осторожность, следить за детьми и не выходить на улицу в темное время.

елизовский район

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, елизовский район