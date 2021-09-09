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В России ответили на требование Украины о компенсациях из-за медуз в Азове
В России ответили на требование Украины о компенсациях из-за медуз в Азове - РИА Новости, 10.09.2021
В России ответили на требование Украины о компенсациях из-за медуз в Азове
Российские парламентарии и эксперты отреагировали на предложение главы Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александра Старуха судиться с... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-09T22:34
2021-09-10T00:08
политика
украина
италия
алексей пушков
запорожская областная государственная администрация
россия
артем туров
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российские парламентарии и эксперты отреагировали на предложение главы Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александра Старуха судиться с Москвой из-за большого количества медуз в Азовском море.Он напомнил, что в последние годы этих морских обитателей стало очень много и у берегов Италии. По такой же логике, считает сенатор, Рим должен выставить счет Киеву, поскольку Украина настолько отравила обстановку в Черном море, что медузы рванули к водам, омывающим Апеннинский полуостров.Депутат Государственной думы Артем Туров в эфире телеканала "Дума ТВ" отметил, что заявления управленческой элиты Украины свидетельствуют о деградации и системном кризисе в этом государстве. По его словам, Киев находится в параллельной реальности и видит "руку Кремля" даже в природных катаклизмах.В свою очередь, политолог Иван Мезюхо посоветовал украинским чиновникам заниматься своим функционалом и решать вопросы, связанные с экологическими вызовами на вверенной им территории, а не перекидывать собственные проблемы на Россию."Когда строился Крымский мост, соблюдались все необходимые экологические меры предосторожности. Российские строители заботились об экологии Крыма, Керченского пролива и вообще всего Черноморского бассейна. Поэтому главе украинской области все-таки не стоит судить о российских строителях и чиновниках по себе", — подчеркнул эксперт в беседе с RT.Мезюхо также предположил, что своим заявлением Старух просто хочет быть "в антироссийском информационном мейнстриме, чтобы не отставать от своих коллег".Ранее глава Запорожской областной государственной администрации заявил, что России надо выставить счет из-за провального курортного сезона в регионе в связи с нашествием медуз. По его словам, отдыхающих на Азовском море в этом году буквально атаковали морские животные. Он считает, что в этом якобы виноваты россияне, которые используют пресную воду для полива. Кроме того, из-за возведения Крымского моста нарушился природный ландшафт Черного моря, утверждает украинский чиновник.
https://ria.ru/20210809/reparatsii-1745057798.html
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политика, украина, италия, алексей пушков, запорожская областная государственная администрация, россия, артем туров
22:34 09.09.2021 (обновлено: 00:08 10.09.2021)
 
В России ответили на требование Украины о компенсациях из-за медуз в Азове

В Совфеде и Госдуме ответили на требование Украины о компенсациях из-за медуз в Азове

© РИА Новости / Ангелина ТимофееваМедузы
Медузы - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российские парламентарии и эксперты отреагировали на предложение главы Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александра Старуха судиться с Москвой из-за большого количества медуз в Азовском море.

"Интеллектуал" Старух, видимо, не в курсе, что нашествия медуз, которые происходят все чаще, специалисты связывают не со зловредной деятельностью России, а с потеплением Мирового океана", — написал сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что в последние годы этих морских обитателей стало очень много и у берегов Италии. По такой же логике, считает сенатор, Рим должен выставить счет Киеву, поскольку Украина настолько отравила обстановку в Черном море, что медузы рванули к водам, омывающим Апеннинский полуостров.
Депутат Государственной думы Артем Туров в эфире телеканала "Дума ТВ" отметил, что заявления управленческой элиты Украины свидетельствуют о деградации и системном кризисе в этом государстве. По его словам, Киев находится в параллельной реальности и видит "руку Кремля" даже в природных катаклизмах.
В свою очередь, политолог Иван Мезюхо посоветовал украинским чиновникам заниматься своим функционалом и решать вопросы, связанные с экологическими вызовами на вверенной им территории, а не перекидывать собственные проблемы на Россию.
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"Когда строился Крымский мост, соблюдались все необходимые экологические меры предосторожности. Российские строители заботились об экологии Крыма, Керченского пролива и вообще всего Черноморского бассейна. Поэтому главе украинской области все-таки не стоит судить о российских строителях и чиновниках по себе", — подчеркнул эксперт в беседе с RT.
Мезюхо также предположил, что своим заявлением Старух просто хочет быть "в антироссийском информационном мейнстриме, чтобы не отставать от своих коллег".
Ранее глава Запорожской областной государственной администрации заявил, что России надо выставить счет из-за провального курортного сезона в регионе в связи с нашествием медуз. По его словам, отдыхающих на Азовском море в этом году буквально атаковали морские животные. Он считает, что в этом якобы виноваты россияне, которые используют пресную воду для полива. Кроме того, из-за возведения Крымского моста нарушился природный ландшафт Черного моря, утверждает украинский чиновник.
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ПолитикаУкраинаИталияАлексей ПушковЗапорожская областная государственная администрацияРоссияАртем Туров
 
 
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