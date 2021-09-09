Лукашенко оценил сотрудничество с Россией в обороне и безопасности
Президент Лукашенко: Россия и Белоруссия далеко продвинулись в обороне и безопасности
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Белоруссия и РФ далеко продвинулись по многим направлениям, в том числе в сфере обороны и безопасности, будут наращивать разноплановое сотрудничество, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко.
В четверг в Москве состоялись переговоры Лукашенко и президента РФ Владимира Путина.
"Нас часто, кстати, обвиняют в том, что Союзное государство – сугубо политический проект. Нет. Это уникальное интеграционное объединение, продвинутое по всем направлениям, и в политике тоже. Возьмите наш военно-политический союз, мы же это не скрываем. По многим направлениям - как внешняя политика, оборонная политика, безопасность – мы продвинулись далеко… И я абсолютно убежден, что наращивание разнопланового взаимодействия – самый показательный и действенный ответ всем нашим недоброжелателям. Вместе мы только сильнее", - сказал Лукашенко журналистам.
Как отметил белорусский лидер, жизнь убедительно доказывает, что все, что делается в рамках Союзного государства, направлено во благо и на конкретные потребности людей.
Вчера, 04:22Межгосударственные отношения РФ и Белоруссии
По словам Лукашенко, на встрече с Путиным затрагивалась тема военных стратегических учений Белоруссии и России "Запад-2021". Глава республики подчеркнул, что совместное противодействие общим вызовам и угрозам стороны будут только наращивать.
"И здесь не надо кричать, что мы проводим эти учения. У нас есть армия, совместная группировка на западном направлении. Ее надо обучать военному ремеслу, мы ничего исключительного не делаем", - сказал президент.