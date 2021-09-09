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https://ria.ru/20210909/lukashenko-1749441919.html
Лукашенко оценил сотрудничество с Россией в обороне и безопасности
Лукашенко оценил сотрудничество с Россией в обороне и безопасности - РИА Новости, 09.09.2021
Лукашенко оценил сотрудничество с Россией в обороне и безопасности
Белоруссия и РФ далеко продвинулись по многим направлениям, в том числе в сфере обороны и безопасности, будут наращивать разноплановое сотрудничество, заявил в... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T23:50
2021-09-09T23:50
союзное государство
белоруссия
владимир путин
союзное государство
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Белоруссия и РФ далеко продвинулись по многим направлениям, в том числе в сфере обороны и безопасности, будут наращивать разноплановое сотрудничество, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко.В четверг в Москве состоялись переговоры Лукашенко и президента РФ Владимира Путина."Нас часто, кстати, обвиняют в том, что Союзное государство – сугубо политический проект. Нет. Это уникальное интеграционное объединение, продвинутое по всем направлениям, и в политике тоже. Возьмите наш военно-политический союз, мы же это не скрываем. По многим направлениям - как внешняя политика, оборонная политика, безопасность – мы продвинулись далеко… И я абсолютно убежден, что наращивание разнопланового взаимодействия – самый показательный и действенный ответ всем нашим недоброжелателям. Вместе мы только сильнее", - сказал Лукашенко журналистам.Как отметил белорусский лидер, жизнь убедительно доказывает, что все, что делается в рамках Союзного государства, направлено во благо и на конкретные потребности людей.По словам Лукашенко, на встрече с Путиным затрагивалась тема военных стратегических учений Белоруссии и России "Запад-2021". Глава республики подчеркнул, что совместное противодействие общим вызовам и угрозам стороны будут только наращивать."И здесь не надо кричать, что мы проводим эти учения. У нас есть армия, совместная группировка на западном направлении. Ее надо обучать военному ремеслу, мы ничего исключительного не делаем", - сказал президент.
https://ria.ru/20210909/otnosheniya-1749141019.html
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белоруссия, владимир путин, союзное государство, александр лукашенко, россия
23:50 09.09.2021
 
Лукашенко оценил сотрудничество с Россией в обороне и безопасности

Президент Лукашенко: Россия и Белоруссия далеко продвинулись в обороне и безопасности

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Белоруссия и РФ далеко продвинулись по многим направлениям, в том числе в сфере обороны и безопасности, будут наращивать разноплановое сотрудничество, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко.
В четверг в Москве состоялись переговоры Лукашенко и президента РФ Владимира Путина.
"Нас часто, кстати, обвиняют в том, что Союзное государство – сугубо политический проект. Нет. Это уникальное интеграционное объединение, продвинутое по всем направлениям, и в политике тоже. Возьмите наш военно-политический союз, мы же это не скрываем. По многим направлениям - как внешняя политика, оборонная политика, безопасность – мы продвинулись далеко… И я абсолютно убежден, что наращивание разнопланового взаимодействия – самый показательный и действенный ответ всем нашим недоброжелателям. Вместе мы только сильнее", - сказал Лукашенко журналистам.
Как отметил белорусский лидер, жизнь убедительно доказывает, что все, что делается в рамках Союзного государства, направлено во благо и на конкретные потребности людей.
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По словам Лукашенко, на встрече с Путиным затрагивалась тема военных стратегических учений Белоруссии и России "Запад-2021". Глава республики подчеркнул, что совместное противодействие общим вызовам и угрозам стороны будут только наращивать.
"И здесь не надо кричать, что мы проводим эти учения. У нас есть армия, совместная группировка на западном направлении. Ее надо обучать военному ремеслу, мы ничего исключительного не делаем", - сказал президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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Союзное государствоБелоруссияВладимир ПутинСоюзное государствоАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
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